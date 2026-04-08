AURIVOLT GmbH

AURIVOLT erreicht Meilenstein: Erste Schwarmspeicher nehmen Handel an deutschen Strombörsen auf

Bad Oeynhausen (ots)

Der deutsche Strommarkt steht vor einer strukturellen Herausforderung: Immer mehr Solar- und Windenergie fließt ins Netz, oft dann, wenn niemand sie braucht. Die Folge sind Stunden, in denen der Strom praktisch nichts kostet oder sogar negative Preise entstehen, weil das Netz die Energie nicht aufnehmen kann. Im Jahr 2025 wurden in Deutschland rund 573 solcher Stunden mit negativen Strompreisen gezählt, ein neuer Höchstwert. Gleichzeitig steigt der Bedarf, diese überschüssige Energie zwischenzuspeichern und zu Zeiten hoher Nachfrage wieder einzuspeisen. Große, zentrale Batteriespeicher gelten als naheliegende Lösung, doch in der Praxis scheitern viele Projekte an langwierigen Netzanschlussverfahren und hohen regulatorischen Hürden.

AURIVOLT, ein Unternehmen aus Bad Oeynhausen, verfolgt einen anderen Ansatz: Statt einzelner Großspeicher setzt das Unternehmen auf ein dezentrales Netzwerk aus kleineren Batterieeinheiten, die gemeinsam wie ein virtuelles Kraftwerk agieren, sogenannte Schwarmspeicher. Nach mehr als 18 Monaten Entwicklungsarbeit hat AURIVOLT nun einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Seit dieser Woche nehmen die ersten Schwarmspeicher des Unternehmens aktiv am börslichen Stromhandel teil. Damit beginnt die Phase erster operativer Erlöse.

Der Einstieg in den Marktbetrieb markiert den Beginn eines strukturierten Roll-Outs. Schritt für Schritt werden weitere Anlagen aus dem bestehenden Portfolio in den aktiven Handelsbetrieb überführt, wobei jedes System einzeln integriert, getestet und in Betrieb genommen wird. "Die erwarteten Erlösprofile bestätigen sich in den ersten Handelstagen", sagt Markus Baumann, CEO und Gründer von AURIVOLT. "Was wir in den vergangenen 18 Monaten aufgebaut haben, wird nun operativ wirksam und zeigt erste Ergebnisse im Markt."

Der Vorteil des dezentralen Modells zeigt sich gerade dort, wo klassische Großprojekte ins Stocken geraten. "Während große Speicherprojekte häufig durch komplexe Netzanschlussprozesse verzögert werden, bietet unser Schwarmspeicher-Modell eine deutlich höhere Flexibilität", erklärt Baumann. Die einzelnen Speichereinheiten verfügen jeweils über eine Leistung von 125 kW und eine Kapazität von 289 kWh. Sie sind als Direktinvestments konzipiert, bei denen steuerliche Instrumente wie der Investitionsabzugsbetrag (IAB) und planmäßige Abschreibungen unter bestimmten Voraussetzungen genutzt werden können.

Die Marktbedingungen unterstützen den Ansatz des Unternehmens. Analysen zeigen durchschnittliche tägliche Preisspreads von rund 130 Euro pro Megawattstunde am Day-Ahead-Markt. Photovoltaik-Anlagen leiden zunehmend darunter, dass ihre Einspeisung genau dann auf niedrige Preise trifft, wenn viele andere Anlagen ebenfalls ins Netz liefern. Batteriespeicher hingegen können diese Preisdifferenzen gezielt nutzen, indem sie günstig laden und teuer wieder einspeisen.

Für das laufende Jahr 2026 plant AURIVOLT, das Gesamtportfolio auf mindestens 125 Megawatt Kraftwerksleistung auszubauen. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", so Baumann. "Ab dem Frühjahr starten wir an unserem neuen Standort in Löhne mit der eigenen Schaltschrankproduktion, um die Umsetzung weiter zu beschleunigen." Weitere Informationen zum Unternehmen und seinem Ansatz sind unter www.aurivolt.de verfügbar.

Über AURIVOLT

Die AURIVOLT GmbH mit Sitz in Bad Oeynhausen entwickelt und betreibt dezentrale Batteriespeicher-Portfolios für den automatisierten Einsatz am deutschen Strommarkt. Das Unternehmen bündelt einzelne Speichereinheiten zu einem virtuellen Kraftwerk, dem sogenannten Schwarmspeicher, und übernimmt Betrieb sowie Vermarktung der Anlagen vollständig. Investoren haben die Möglichkeit, als direkte Eigentümer einzelner Speichereinheiten am Strommarkt teilzunehmen. Ziel von AURIVOLT ist der Aufbau eines der größten dezentralen Batteriespeicher-Portfolios in Deutschland bis zum Jahr 2030.

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