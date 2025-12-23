NBA Trips

2026 NBA hautnah erleben - Exklusive Erlebnisreisen zwischen Parkett, Backstage und Amerikas Metropolen

Rehoboth Beach, Delaware, USA (ots)

Mit einem Slam Dunk ins Jahr 2026 starten: tagsüber die Metropolen der USA entdecken, abends dort sitzen, wo Basketballgeschichte geschrieben wird - in den Arenen der NBA. NBATripsermöglicht deutschen Basketballfans mit seinem Reiseprogramm 2026 eine Form des Sporttourismus, die NBA-Erlebnisse mit Städtereisen verbindet.

Der Spezialanbieter kombiniert Übernachtungen in ausgewählten Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, VIP-Transfers und kuratierte Sightseeing-Programme mit Zugang zur NBA. Die auf sieben bis zehn Tage ausgelegten Reisen sind auf maximal 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt und werden von deutschsprachigen Guides begleitet. Herzstück jeder Reise ist der Zugang zu NBA-Teams - darunter private Arena-Touren, Locker-Room-Besuche und alsHöhepunkt ein 5-gegen-5-Spiel auf einem NBA-Parkett. Ziel ist es nicht nur, Basketball zu sehen, sondern Teil des Spiels zu sein.

NBA-Reisen mit Dramaturgie - von Kalifornien bis Florida

Den Auftakt macht die Reise "California Dream" (30. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026) mit Stationen in Los Angeles und San Francisco. Neben einer geführten "City by the Bay"-Tour stehen NBA-Duelle auf dem Spielplan, darunter Warriors vs. Thunder, Clippers vs. Celtics sowie Lakers vs. Grizzlies.

Es folgen die Texas-Tour "Wild Wild West", der Ostküsten-Trip "Game Ball", der "Cherry Blossom Trip" in New York, Boston und Philadelphia sowie "Florida Vibes", das NBA-Spiele in Orlando und Miami mit Freizeitpark-Erlebnissen in den Universal Studios und Disney World verbindet.

Nähe zur NBA als Markenkern

NBATrips wurde vor vier Jahren von Experten aus Reisebranche, Hotellerie und NBA-Umfeld gegründet und betreut Gäste aus mehr als 20 Ländern. Das Unternehmen ist ein Anbieter Basketballreisen mit Fokus auf Nähe zur Liga, NBA-Erlebnissen und Reiseleistungen.

Weitere Informationen zu Reisedaten, Leistungen und Buchung unter:

www.nbatrips.com

Be part of the game.

