KI-gestützter Jahresabschluss für Holding-Gesellschaften

Heilbronn

Die neue KI-gestützte Lösung von Resolvio bietet Holding-Gesellschaften einen vollständigen Jahresabschluss zum Festpreis - bis zu 80 % günstiger als klassische Steuerberatung.

Die Resolvio GmbH bietet mit ihrer neuen Software einen vollständigen Holding-Jahresabschluss zum Festpreis von nur 319 EUR pro Jahresabschluss an. Das Angebot wurde in Zusammenarbeit mit der Partner-Steuerberaterkanzlei Solving Tax entwickelt. Es macht die Erstellung des Jahresabschlusses durch den Einsatz KI-gestützter Technologie besonders effizient und kostengünstig.

KI steigert Rentabilität

In der klassischen Steuerberatung benötigen die Kommunikation mit dem Mandanten, das Sichten von Unterlagen und die Aufstellung des Holding-Jahresabschlusses viel Zeit. Dieser Aufwand schlägt sich bei traditionell arbeitenden Kanzleien in Jahresabschlusskosten von 1.000-2.000 EUR nieder.

Besonders gravierend wirkt sich diese Kostenstruktur bei reinen Holding- und Vermögensverwaltungsgesellschaften aus. Da diese oft schlank aufgestellt sind, stellen die externen Jahresabschluss- und Beratungskosten einen unverhältnismäßig großen Fixkostenblock dar.

Kosteneffiziente digitale Steuerberater-Lösungen gewinnen daher an Bedeutung, da sie die Verwaltungskosten senken. Die von Resolvio entwickelte neue Software kombiniert Technologie und KI für den Kernbereich der Steuerberatertätigkeit: Buchhaltung und Bilanzierung.

Holding-Jahresabschluss per Klick

So funktioniert die Resolvio-Lösung: Mandanten laden Kontoauszüge und Belege per Klick hoch. Resolvio analysiert alle Daten automatisiert, bereitet sämtliche Buchungssätze automatisch vor und erstellt auf dieser Basis einen Jahresabschluss-Entwurf. Dieser Entwurf wird an die Partner-Steuerberaterkanzlei Solving Tax weitergeleitet. Nach einer sorgfältigen Prüfung werden daraus die Bilanz und die notwendigen Erklärungen erstellt. Der Feststellungsbeschluss wird über die Resolvio-Plattform rechtssicher und ebenfalls digital abgewickelt.

Die Nutzung der Resolvio-Software ermöglicht Solving Tax eine enorme Zeitersparnis bei der Bearbeitung der Jahresabschluss-Aufträge. Diese Zeitersparnis wird an den Kunden weitergegeben und ermöglicht einen disruptiven Preis von 319 EUR pro Jahresabschluss.

"Unsere Erfahrung zeigt, dass auch Steuerberatungen ihren Mandanten inzwischen die Resolvio-Lösung empfehlen", erklärt Rechtsanwalt und Steuerberater Hubertus Scherbarth, Geschäftsführer der Resolvio GmbH. "Für sie stellt der Holding-Jahresabschluss - gerade bei neu gegründeten Gesellschaften - einen verhältnismäßig großen Aufwand dar."

Das Angebot des Holding-Jahresabschlusses kann ab sofort über die Resolvio-Website beauftragt werden.

Nur der Anfang

Zukünftig soll das Angebot der KI-gestützten Steuerberatung auf viele weitere Steuerbereiche erweitert werden. Zum Start konzentriert sich Resolvio auf die Optimierung des Jahresabschlusses für Holdings, da bei ihnen besonders wenige Buchungen pro Jahr anfallen.

Über Resolvio

Die Resolvio GmbH wurde 2022 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Heilbronn. Geschäftsführer ist Hubertus Scherbarth, LL.M, B.A, Rechtsanwalt und Steuerberater. Das Unternehmen wird u. a. von der Schwarz-Gruppe (Campus Founders) und der Landesbank Baden-Württemberg gefördert. Neben der Resolvio-Software für innovative, KI-gestützte Lösungen für den Jahresabschluss von Holding-Gesellschaften bietet das Unternehmen eine innovative Software für digitale Beschlussfassung an.

Resolvio GmbH

Hubertus Scherbarth

Emser Straße 119

56076 Koblenz

team@resolvio.com

