Wenn der Start ins Business stockt: Wie die Next Wave Academy von Lina Phillips Solo-Selbstständige auf Wachstumskurs bringt

Viele Selbstständige starten motiviert in ihr Business – bis sie merken, dass Kundenakquise ohne klare Struktur zur größten Hürde wird. Lina Phillips, Geschäftsführerin der Next Wave Consulting, unterstützt mit der Next Wave Academy genau diese Zielgruppe: Solo-Selbstständige, die bereits gegründet haben und nun Orientierung sowie einen klaren Fahrplan für ihr Wachstum benötigen. Wie Gründer mit der Next Wave Academy wieder Klarheit, Struktur und Kunden gewinnen, wird im Folgenden deutlich.

Die Selbstständigkeit verspricht Freiheit und Selbstbestimmung, doch der Weg dorthin ist oft anspruchsvoller als erwartet. Viele Coaches, Berater und Dienstleister starten mit ersten Aufträgen und wachsendem Netzwerk, bis Unsicherheiten sichtbar werden: Trotz langer Arbeitstage bleibt der Kalender leer, Planungssicherheit fehlt, und neue Kunden lassen auf sich warten. Aus anfänglicher Euphorie wird schnell Stillstand. Überforderung, Zweifel am eigenen Können und die Angst vor Sichtbarkeit treten an die Stelle der Aufbruchsstimmung. Besonders Frauen spüren den Druck in dieser Phase deutlich, sowohl wirtschaftlich als auch emotional. „Viele haben zwar den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, doch ohne Struktur und klaren Business-Fahrplan endet das Herzensprojekt oft in Frust, finanziellen Sorgen oder sogar im Burnout“, beschreibt Lina Phillips die Situation vieler ihrer Kunden.

„Der Schlüssel liegt darin, Business und Persönlichkeit gemeinsam weiterzuentwickeln. Nur wer strategisch und mental wächst, kann den nächsten Schritt erfolgreich gehen“, führt Lina Phillips aus. Sie kennt die Herausforderung, als junge Unternehmerin ernst genommen zu werden, und weiß, wie schnell Überforderung entsteht, wenn Strukturen fehlen oder niemand bei wichtigen Entscheidungen unterstützt. Gerade in der frühen Phase stolpern viele über fehlende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, unklare Prioritäten, mangelnde Sichtbarkeit und die Angst, den Anforderungen als Unternehmer nicht gerecht zu werden. Hier setzt die Next Wave Academy an. „Ich erlebe täglich, wie schwer es vielen fällt, sich zu zeigen und klar zu führen. Deshalb arbeiten wir immer ganzheitlich – an Business-Strukturen, an Selbstführung und an selbstbewusster Sichtbarkeit“, erklärt Phillips. Zahlreiche Solo-Selbstständige haben mit dieser Kombination den Schritt aus Unsicherheit und Frust hin zu einem stabilen, skalierbaren Business geschafft. Wie Struktur und Mindset dabei ineinandergreifen, vermittelt die Academy Schritt für Schritt.

Lina Phillips Persönliche Business-Journey: Von Hartz IV zur erfolgreichen Unternehmerin

Lina Phillips weiß, wie sich Zweifel, Unsicherheit und die Angst vor dem Scheitern anfühlen. Ihre Karriere beginnt unter herausfordernden Bedingungen: Mit 19 wird sie ungeplant Mutter und steht kurz davor, ihr Studium in Wirtschaftspsychologie und BWL aufzugeben. Stattdessen entscheidet sie sich bewusst für einen anderen Weg. Mit Unterstützung von Familie und Universität organisiert sie Studium, Job und Kinderbetreuung parallel und gründet nebenher ihr erstes Business im Network Marketing. Dort entdeckt sie auch ihre Verbindung zur Mindset-Arbeit.

Nach dem erfolgreichen Studienabschluss eröffnet sie ein eigenes Café, erkennt jedoch nach einem Jahr, dass ihr Weg in eine andere Richtung führt, und verkauft es wieder. Aus den Erfahrungen aus Studium, Coaching-Ausbildung und eigener Gründung entsteht schließlich die Next Wave Consulting – das Fundament der heutigen Next Wave Academy.

Next Wave Academy – Struktur, Begleitung und ein System, das Wachstum ermöglicht

Die Next Wave Academy richtet sich an Solo-Selbstständige, die bereits gegründet haben, aber an ihrer ersten Wachstumsgrenze feststecken. Dazu zählen Coaches, Berater, Network-Marketer, Dienstleister und kleine Agenturen – Menschen, die fachlich stark sind, aber beim Aufbau eines tragfähigen Geschäftsmodells Orientierung suchen. Kern der Academy ist ein klar strukturierter Lernpfad mit, je nach gebuchtem Paket, acht bis zehn Kapiteln, die zentrale Themen wie Mindset und Erfolgspsychologie, Gründung und Skalierung, Marketing, Angebotsentwicklung und Self Leadership abdecken. Videolektionen, Workbooks, Checklisten sowie das Next Wave Journal zur persönlichen Reflexion begleiten die Teilnehmer durch den Prozess.

Je nach Bedarf stehen zwei Pakete zur Auswahl: das Starter-Angebot mit Zugang zu allen Inhalten und zwei persönlichen Coaching-Calls sowie das umfangreichere Premium-Paket mit vier Einzelcoachings, wöchentlichen Gruppencalls über acht Wochen und zusätzlichen Modulen rund um Self Leadership, etwa Human Design oder den Big Five Persönlichkeitstest.

Besonders prägt die Academy die enge Betreuung. Über einen eigenen WhatsApp-Channel erhalten Teilnehmer Impulse, können Fragen stellen und bleiben im Austausch. Zusätzlich unterstützt Lina Phillips bei individuellen strategischen Themen wie Angebotsgestaltung, Marketing oder Vertrieb – ebenso wie bei persönlichen Hürden. Sichtbarkeits-Challenges, etwa das erste Video vor der Kamera, helfen, mentale Blockaden zu lösen und selbstbewusster aufzutreten. „Viele unterschätzen, wie stark Mindset und Business zusammenhängen. Beides muss parallel wachsen, damit ein Unternehmen wirklich Fahrt aufnimmt“, betont Lina Phillips von der Next Wave Academy. Das Ergebnis ist eine Kombination aus klaren Strukturen, individuellem Support und einer Community, die den Weg in die nächste Wachstumsphase spürbar erleichtert.

Ergebnisse, die überzeugen: Zwei Wege zum Erfolg

Wie stark sich ein strukturiertes und mental gefestigtes Arbeiten auf die Selbstständigkeit auswirkt, zeigen Beispiele aus der Next Wave Academy. Sophia K., Network-Marketerin, stand nach vier Jahren Selbstständigkeit kurz vor dem Ausbrennen: ständige Erreichbarkeit, stagnierende Umsätze und fehlende Struktur bestimmten ihren Alltag. Mit dem Premium-Paket, den wöchentlichen Gruppencalls und den individuellen Coachings gelang der Durchbruch. Innerhalb weniger Wochen stieg sie zwei Karriere-Stufen auf, gewann neue Teampartner und führte ihr Geschäft deutlich klarer und souveräner.

Ein weiteres Beispiel ist ein selbstständiger Copywriter, der fachlich überzeugte, jedoch große Hemmungen hatte, sich auf Social Media zu zeigen. Durch die Academy-Inhalte und die Unterstützung aus der Community überwand er die Angst vor Sichtbarkeit, startete mit Lives und Videos und gewann durch seine neue Präsenz erste zusätzliche Kunden. Das gestärkte Selbstbewusstsein bildete den entscheidenden Wendepunkt für sein Wachstum.

Das Ziel: Struktur, Klarheit und steigende Umsätze

Nach dem Durchlauf der Academy verfügen die Teilnehmer über einen klaren, skalierbaren Business-Plan, eine strukturierte Angebotslogik und konkrete Strategien für Marketing und Vertrieb. Prozesse werden geordnet, Blockaden gelöst und der Arbeitsalltag spürbar leichter. Besonders deutlich zeigen sich die Veränderungen auf emotionaler Ebene: mehr Selbstbewusstsein, Klarheit in der Unternehmerrolle und das Gefühl, das eigene Business wirklich souverän zu führen.

Auch finanziell macht sich die Arbeit bemerkbar. „Wer die Inhalte konsequent umsetzt, sieht meist innerhalb kurzer Zeit deutliche Umsatzsprünge. Dieser Erfolg ist keine leere Versprechung, sondern gelebte Realität vieler Teilnehmender“, betont Lina Phillips. Was alle eint: Sie starten mit Unsicherheit und dem Gefühl, dass „irgendetwas fehlt“, und verlassen die Academy mit Struktur, Sicherheit und neuem Stolz auf ihr Unternehmen.

