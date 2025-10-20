Schönbrunn TASC GmbH

Schönbrunn TASC bildet Cybersecurity-Experten von morgen aus

Leonberg (ots)

Mit dem Cybersecurity Oktoberfest hat die Leonberger Schönbrunn TASC GmbH über 100 KI- und Cybersecurity-Experten aus ganz Deutschland zum Austausch und Dialog zusammengetrommelt. Künftige Talente und erfahrene Experten finden bei Schönbrunn Zugang zu umfassendem Know-how, praxisnahen Lösungen und weltweit anerkannten Zertifikaten im Bereich Cyber- und Datensicherheit.

"Unsere Mission ist klar und ambitioniert", sagt Nouha Schönbrunn, Mitgründerin und Geschäftsführerin der Schönbrunn TASC GmbH. "Wir möchten Fach- und Führungskräfte befähigen, die wachsenden Herausforderungen der Cybersicherheit souverän zu meistern, Risiken realistisch einzuschätzen und für ihre Unternehmen fundierte Entscheidungen zu treffen."

Schließlich schreiten Digitalisierung und KI unaufhaltsam voran, und gleichzeitig wachsen die Bedrohungen durch Cyberangriffe stetig. Es ist notwendig, sich intensiv mit neuen Technologien und gesetzlichen Vorgaben, wie beispielsweise NIS2, auseinanderzusetzen und sich für den Ernstfall bestmöglich zu wappnen.

Formate wie das Cybersecurity-Oktoberfest im Business Club Stuttgart am Schloss Solitude spielen hier eine wichtige Rolle, da sie Experten eine Plattform für Austausch und Vernetzung bieten. "Echte Sicherheit entsteht nicht in Silos, sondern im Gespräch", davon ist das Ehepaar Jan und Nouha Schönbrunn überzeugt.

Akademie für Cybersecurity

"Wir sind nicht nur Experten, die Systeme und unsere Kunden schützen, sondern auch die Akademie für Daten- und Cybersicherheit, in der wir Fach- und Führungskräfte umfassend ausbilden und auf die dynamischen Herausforderungen der Cyberwelt vorbereiten", sagt Schönbrunn. Seit Gründung des Unternehmens haben sich bei Schönbrunn TASC über 100 Unternehmen aus- und fortgebildet.

Das Unternehmen bietet die gesamte Palette der relevanten Trainings und Zertifizierungsprüfungen der Technologiebranche. Als erste international akkreditierte Trainingsorganisation in Baden-Württemberg sind wir Partner vieler renommierter Institute wie ISACA, ISC2 und CompTIA und gelten im Bildungssektor als Goldstandard für weltweit anerkannte Zertifikate.

Original-Content von: Schönbrunn TASC GmbH, übermittelt durch news aktuell