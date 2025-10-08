World on Ice

Aschenputtel on Ice: Die erfolgreiche Eisshow Europas kommt nach Deutschland

Über 1,2 Millionen begeisterte Zuschauer seit 2011/ Jetzt startet die große Europatournee

Ein Märchen, das Geschichte schreibt: "Aschenputtel on Ice" hat sich seit seiner Weltpremiere 2011 zur meistverkauften Familienshow im Eiskunstlauf-Segment entwickelt. Am 13. November 2025 startet die große Europatournee in der Donau-Arena Regensburg.

Was die Show einzigartig macht: Internationale Spitzenathleten präsentieren Weltklasse-Eiskunstlauf in einer opulenten Theaterinszenierung. Unter der Leitung von Radka Kovarikova, zweifache Weltmeisterin und Olympionikin, verschmelzen sportliche Höchstleistung und emotionales Storytelling zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Der Soundtrack, eingespielt von den Prager Symphonikern, wurde mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Ein variables 3D-Bühnenbild und 300 historisch inspirierte Prachtgewänder schaffen eine märchenhafte Atmosphäre, die alle Generationen begeistert.

"Aschenputtel on Ice zeigt, wie modern ein Märchen sein kann, wenn Top-Athletik auf große Bühnenpoesie trifft", erklärt Kovarikova. Die zeitgemäße Interpretation stellt Aschenputtel als selbstbewusste Heldin dar - eine Botschaft, die besonders junge Zuschauer inspiriert.

Das kreative Dreamteam: Neben Kovarikova steht mit Jindrich Simek der Pionier des Formats "Musical auf dem Eis" für Buch und Regie. Jana Hübler, ehemalige Mehrfachmeisterin und langjährige Nationaltrainerin, verantwortet die Choreografie. Petr Hlousek schuf das innovative Bühnenbild mit spektakulären Animations-Elementen.

Die Deutschland-Termine in 2025:

Regensburg, Donau-Arena: 13. November

München, SAP Garden: 12./13. Dezember

Ein Event für die ganze Familie: Die Show vereint humorvolle Momente mit berührenden Szenen und schafft Erinnerungen fürs Leben. Von gefühlvollen Balladen bis zu mitreißenden Ensemble-Nummern - die musikalische Untermalung sorgt für Gänsehaut-Momente auf dem Eis.

Erleben Sie das spektakulärste Theater-Event des Winters: 1,2 Millionen Zuschauer können nicht irren.

Tickets erhalten Sie unter www.aschenputtelonice.com

