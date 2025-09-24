Pulmuone

Anuga 2025: Pulmuone präsentiert sein Sortiment an pflanzlichen und asiatisch inspirierten Mahlzeiten

In Halle 5.2, Stand C018 werden innovative Tofu-, Kimchi- und Nudel-Gerichte vorgestellt

Köln/Fullerton (Kalifornien) (ots)

Pulmuone, international tätiger asiatischer Lebensmittelhersteller und Produzent der führenden Tofu-Marken Nasoya und Wildwood, präsentiert auf der Anuga 2025 sein erweitertes Sortiment an asiatisch inspirierten und koreanischen Lebensmitteln. Vom 4. bis 8. Oktober stellt das Unternehmen auf dem Kölner Messegelände kulinarische Neuheiten und beliebte Klassiker wie Tofu-, Kimchi- und Nudel-Fertiggerichte für Handel und professionelle Verkostung vor, um Verbrauchern die Produkte Koreas näherzubringen.

"Angesichts der steigenden Beliebtheit asiatisch inspirierter Lebensmittel ist die Anuga für uns die ideale Bühne, um unsere Leidenschaft für authentische Küche zu teilen", sagt KS Cho, Market CEO bei Pulmuone. "Als Marktführer in den Bereichen Tofu und frische Nudeln bringen wir den kraftvollen Geschmack Koreas nach Deutschland, Großbritannien sowie in weitere europäische Länder. Damit wollen wir unsere Innovationskraft im Bereich praktischer, pflanzlicher Lebensmittel unterstreichen und weltweit sowie in Europa weiter expandieren."

Messebesucher können direkt am Stand von Pulmuone charakteristische Tofu-Häppchen in scharfer und herzhafter Variante, scharfes Kimchi aus authentischen koreanischen Zutaten sowie Nudel-Fertiggerichte probieren. Dazu zählen Jajangmyeon, koreanische Nudeln mit schwarzer Bohnensauce, und Teriyaki-Udon-Nudeln sowie neu auch pflanzliche Alternativen wie pflanzliches Steak, Gochujang-Flachknödel und Bulgogi-Reisbällchen. Dabei erfahren die Besucher mehr über die Zubereitung und die kulinarischen Einsatzmöglichkeiten. Der Messeauftritt steht somit ganz im Zeichen von Geschmack, Qualität und Convenience. Die authentischen pflanzlichen und praktischen Mahlzeitensets entsprechen der wachsenden Nachfrage nach asiatisch inspirierten Zubereitungsformen und sind in wenigen Minuten servierfertig.

Besuchen Sie Pulmuone an Stand C018 in Halle 5.2 und probieren Sie die Produkte selbst.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pulmuone.co.kr/en. Weitere Informationen zur Anuga 2025 finden Sie unter https://www.anuga.com/.

Über Pulmuone Co., Ltd.

Pulmuone ist eines der führenden Unternehmen Koreas für pflanzliche Lebensmittel und Hersteller der Tofu-Marken Nasoya und Wildwood. Das Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen tätig - darunter Lebensmittel und Verpflegungsdienstleistungen, Konzessionsgeschäft, Vertrieb von Vollwertkost sowie Mineralwasser und fermentierte Produkte. Mit der Gründung einer Tochtergesellschaft 1991 in den USA trat Pulmuone erstmals in ausländische Märkte ein. Heute unterhält das Unternehmen zahlreiche weitere Gesellschaften unter anderem in China und Japan, ist Eigentümer der führenden Tofu-Marke Nasoya in den USA und hat sich damit zu einem zu einem global tätigen Konzern entwickelt.

Weitere Informationen: https://www.pulmuone.co.kr/en.

