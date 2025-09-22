Probi AB

Biotische Innovation bekämpft Eisenmangel bei Frauen - jetzt auf drei Kontinenten anerkannt

Eine Gesundheitslösung, die zur Verbesserung der Eisenaufnahme bei Frauen entwickelt wurde, hat internationalen Beifall geerntet und wurde in Europa, Nordamerika und jetzt auch in Asien ausgezeichnet. Diese dreifache Anerkennung im Jahr 2025 unterstreicht das wachsende weltweite Bewusstsein für die Notwendigkeit einer wirksameren und besser verträglichen Eisenergänzung.

Das von der Firma Probi entwickelte Konzept enthält den klinisch untersuchten probiotischen Stamm Lactiplantibacillus plantarum 299v (LP299V®). In Kombination mit Eisen erhöht LP299V® die Eisenabsorption und reduziert gastrointestinale Nebenwirkungen, die häufig mit herkömmlichen Nahrungsergänzungsmitteln verbunden sind.

Eisenmangel ist eines der drängendsten Ernährungsprobleme der Welt, von dem weltweit über 30 % der Frauen im gebärfähigen Alter betroffen sind. Der patentierte Stamm von Probi fügt nicht einfach mehr Eisen hinzu, sondern hilft dem Körper, es besser aufzunehmen. LP299V® unterstützt die Eisenaufnahme auf zwei wichtige Arten: indem es das Eisen in seiner absorbierbaren Form hält und die körpereigene Expression von Eisen umwandelnden Enzymen erhöht. Dies führt zu einer besseren Aufnahme von Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungen.

"Die Anerkennung auf drei Kontinenten in einem einzigen Jahr zeigt, wie dringlich und global dieses Problem ist und wie vielversprechend wissenschaftlich fundierte biologische Innovationen sind, um es zu lösen", sagte Martina Pettersson, Global Marketing Director bei Probi.

Die jüngste Auszeichnung, der 2025 NutraIngredients-Asia Award for Innovation in Women's Health, wurde am 17. September in Bangkok verliehen, nachdem zuvor bereits Auszeichnungen in Europa und Nordamerika vergeben worden waren.

"Diese Innovation spielt eine entscheidende Rolle in Asien, wo Millionen von Frauen von Eisenmangel betroffen sind", sagte Karen Ong, Leiterin der Region Asien-Pazifik bei Probi. "Dies unterstreicht, dass zugängliche und gut verträgliche Lösungen einen bedeutenden Unterschied machen können."

LP299V® wird seit über drei Jahrzehnten untersucht. Ursprünglich war es für seine verdauungsfördernden Eigenschaften bekannt, doch jetzt gewinnt es an Anerkennung für seine einzigartige Fähigkeit, die Eisenaufnahme zu erhöhen und die Gesundheit von Frauen weltweit zu verbessern.

Über Probi

Probi® ist ein globales Unternehmen für biologische Lösungen, das sich auf die Erforschung, Herstellung und Lieferung von biologischen Nahrungsergänzungsmitteln und funktionellen Lebensmitteln konzentriert. Auf der Grundlage der Wissenschaft und gemeinsam mit unseren Kunden und Forschungspartnern streben wir eine Zukunft an, in der möglichst viele Menschen die Kontrolle über ihr Darmmikrobiom übernehmen können - damit sie länger ein besseres Leben führen können.

Das 1991 aus der Universität Lund in Schweden hervorgegangene Unternehmen Probi hat sich auf über 40 Märkte weltweit ausgebreitet und hält weltweit mehrere Patente. Seit 2025 ist Probi Teil der Symrise AG und stärkt damit sowohl die Innovationskraft als auch die globale Reichweite.

