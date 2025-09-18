Mleiha National Park

Mleiha-Nationalpark: Sharjahs erstes Öko-Tourismusjuwel im Herzen der VAE

Sharjah, Vae, 18.September 2025 (ots/PRNewswire)

Als führendes Ökotourismusziel in Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), ist der Mleiha-Nationalpark (MNP) ein Beispiel für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte im Naturschutz. Es bietet Besuchern - sowohl einheimischen als auch internationalen - die einmalige Gelegenheit, in die beeindruckende Wüstenlandschaft einzutauchen und eine tiefere Verbindung zur Natur herzustellen.

Dieses 34,2 Quadratkilometer große Schutzgebiet wurde durch einen emiratischen Erlass unter der Leitung Seiner Hoheit Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Sharjah, eingerichtet und von der Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq) entwickelt und betrieben. Es bietet ein unvergleichliches Reiseziel in einer der ökologisch vielfältigsten Gegenden der Arabischen Halbinsel. MNP ist Teil der Kernzone des Faya-Paläolandschaftsprojekts, das vor kurzem in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde, was seinen globalen kulturellen Wert weiter bestätigt.

Neben den Beweisen für die antike menschliche Migration zeichnet sich die archäologische Aufzeichnung von Mleiha durch eine vielfältige Sammlung paläolithischer Werkzeuge, das seltene 4.500 Jahre alte Umm an-Nar-Grab und mehr als 1.500 einzigartige Artefakte aus, die den Weg der Menschheit durch die Wüste darstellen. Die jüngste Anerkennung des Faya Paleolandscape-Projekts durch die UNESCO unterstreicht den globalen archäologischen und natürlichen Wert von Mleiha.

Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, die mehr als 210.000 Jahre ununterbrochene menschliche Geschichte aufweisen. Noch weniger können dieses Erbe mit atemberaubenden Wüstenlandschaften, Entdeckungsmöglichkeiten und einer seltenen Tierwelt kombinieren. Aus diesem Grund zeichnet sich die Mleiha durch ihre Naturschutzbemühungen aus, die über 11 Säugetierarten, darunter Sandgazellen und Arabische Rotfüchse, und mehr als 10 Reptilienarten, wie den Sandfischskink und die Arabische Hornviper, schützen.

Die sanft geschwungenen Dünen und Kalksteinhänge von Mleiha sind die Heimat von 20 Vogelarten, darunter Purpurnektarvogel, Turmfalke, Habichtsadler und Pharao-Uhu, sowie von mehr als 39 Spinnentier- und Insektenarten, wie dem Arabischen Fettschwanzskorpion, dem Blauen Stiefmütterchenfalter und der Zimmermannsbiene, die alle für das Ökosystem des Parks lebenswichtig sind.

Neben der reichen Tierwelt bieten Fossilien, die zwischen 93 und 65 Millionen Jahre alt sind, einen weiteren Einblick in die reiche Geschichte von Mleiha, darunter erhaltene Korallen, Meeresfossilien und Kalksteinfelsen.

Mleiha wurde so konzipiert, dass es ein Gleichgewicht zwischen Bewahrung und Erkundung herstellt und diese biologische Vielfalt in ein breites Spektrum von Aktivitäten umsetzt, die aufklären und inspirieren und gleichzeitig das Land schützen. Mleiha bietet Wüstenpfade zum Wandern sowie geführte archäologische Touren und Fossiliensuchen. Besucher, die den Nervenkitzel suchen, können sich im ersten lizenzierten Wüsten-Paragliding-Zentrum der Vereinigten Arabischen Emirate beim Dünenbashing und Paragliding vergnügen.

