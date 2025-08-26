City 1 Group

Primus inter pares: City 1 Group gewinnt Iconic Award für Icon Living Glyfada

Bild-Infos

Download

Neu-Isenburg (ots)

Nicht Eulen, sondern Prestige nach Athen tragen: Das Icon Living der City 1 Group hat einen der renommiertesten Designpreise gewonnen. Das einer Welle nachempfundene Objekt in Glyfada an der Athener Riviera erhält den Iconic Award in der Kategorie "Architecture".

Nach den Auszeichnungen Real Estate Architecture 2025 und BIG SEE Architecture Award 2025 holt das Projekt an der Athener Riviera die dritte Medaille in diesem Jahr - und behauptet sich gegen internationale Design- und Architekturkonkurrenz. Insgesamt gab es beim diesjährigen Iconic Award mehr als 560 Einreichungen aus über 40 Ländern. Die Preisverleihung findet am 7. Oktober 2025 in der BMW Welt in München statt.

Die internationalen Jurymitglieder würdigen mit der Auszeichnung die neue Architektur-Ikone an einem Ort, an dem Glamour und Geschichte, Natur und Nimbus Hand in Hand gehen. Mit fünf Haupt- und 42 Unterkategorien sind die Iconic Awards nach eigenen Angaben die größte Bühne für Architektur, Interior Design und innovative Produkte.

Ambitioniertes Design direkt am Meer

"Icon Living ist unser erstes großartiges Projekt in Griechenland und wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die unsere Vision bestätigt, dass ambitioniertes Design und architektonisches Denken einzigartige Wohnerlebnisse schaffen können", erklärt Vassilios Farmakis, Geschäftsführer der City 1 Group, die als Bauträger, Projektentwickler und auch Bestandshalter seit mehr als 30 Jahren in Deutschland und auch in Griechenland aktiv ist.

Das Icon Living liegt direkt neben Griechenlands renommiertesten Golfplatz, wenige Schritte vom Meer und drei Marinas entfernt. Ein Leben zwischen Smaragdgrün und Saphirblau, zwischen elegantem Beachlife und exklusiven Boutiquen. Mittendrin: die fließende, wellenförmige Architektur des Icon Living, die Eleganz, Bewegung und Offenheit widerspiegelt. Im Inneren genießen die Bewohner intelligent gestaltete Grundrisse, viel Tageslicht und großzügige Terrassen teils mit Privatpools. Die zwei autonomen Gebäude verfügen über 15 exklusive Wohneinheiten. Diese rangieren zwischen 140 und 400 Quadratmetern und machen das aristotelische Konzept der Eudaimonie, der Glückseligkeit und des erfüllten Lebens, jeden Tag erlebbar.

Sonnenuntergang und Pool: Inklusive

Der Blick von allen Apartments reicht nach Westen gen Sonnenuntergang und taucht am Ende eines Tages an der Athener Riviera die Welt in ein goldenes Licht. Die Ausstattung steht diesem Premium-Erlebnis in nichts nach: Marmor- und Holzböden in den Wohnungen, Designbäder, großflächige Fensterfronten für lichtdurchflutete Räume und einen Dialog zwischen Innen und Außen sowie Smart-Home-Technologie für die elektronische Fernsteuerung aller Funktionen. Das elegante Ensemble steht auf einem 3.000 Quadratmeter großen Grundstück mit Wasserelementen und punktet nicht nur mit nachhaltiger Dachbegrünung, sondern auch mit einem 22-Meter langen Gemeinschaftspool und zwei Lobbys. Luxuriöses Wohnen wird hier neu definiert und auf 5-Sterne-Resort-Niveau gehoben. Vassilios Farmakis: "Wir haben bei allen luxuriösen Elementen bewusst auf die Balance geachtet und auf eine minimalistische Bauweise gesetzt, die einen Lichteinfall erlaubt, der je nach Tageszeit für Spannung oder Kontemplation sorgt." Wer dieses Elysion trotzdem einmal verlassen möchte, ist binnen 30 Minuten im Zentrum Athens, am Airport oder dem Hafen von Piräus. Fine Dining-Restaurants, internationale Designer-Boutiquen, Beach-Clubs und mediterranes Lebensgefühl liegen direkt vor der Haustür der mehrfach preisgekrönten Architektur-Ikone Icon Living.

Über die City 1 Group

Die City 1 Group mit Standorten in Frankfurt und Neu-Isenburg ist seit über 30 Jahren im Rhein-Main-Gebiet als Bauträger und Partner für Neubau-Immobilien tätig. Mit dem mehrfach ausgezeichneten Bauprojekt Icon Living hat die City 1 Group zudem ihr Debüt in Athen gegeben. Als inhabergeführtes Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern hat sich das Unternehmen zum Ziel gemacht, werterhaltende Wohnimmobilien an ausgesuchten Standorten in der Metropolregion Frankfurt am Main und Umgebung zu verwirklichen. Der Fokus liegt dabei auf der Projektentwicklung von Wohnprojekten und Eigentumswohnungen unterschiedlicher Qualitäten, vom Reihenhaus bis zur hochwertigen Wohnanlage. Auch Büro- und Geschäftshäuser sowie Umbauten, Revitalisierungen und Sanierungsobjekte im Wohnbereich gehören zum Leistungsspektrum der City 1 Group. Dabei agiert der Immobilienexperte in den vier Kernkompetenzen Investition, Projektentwicklung, Bauträgerschaft und Bestandsverwaltung.

Über die Iconic Awards

Seit über zehn Jahren prämiert der international anerkannte Award visionäre Architektur und nachhaltige Lösungen. Die ICONIC AWARDS bringen herausragende Projekte aus den Bereichen Stadt- und Landschaftskonzepte, Innenarchitektur, Produktentwicklung und innovative Materialien ins internationale Rampenlicht. Sie fördern den Austausch führender Akteure der Branche und setzen neue Impulse für die Zukunft der Architektur.

Über den German Design Council - Rat für Formgebung

Der German Design Council - Rat für Formgebung ist die Instanz für Design in Deutschland. Seit 1953. Als Thought Leader trägt er eine besondere Verantwortung, das Potenzial von Design für eine nachhaltige Zukunft zu entfalten. Dafür bringt er Wirtschaft und Design zusammen - für Circular Design, Transformation und wirtschaftlichen Erfolg.

Original-Content von: City 1 Group, übermittelt durch news aktuell