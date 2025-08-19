DEAL Holding, LLC; FAB Group

DEAL HOLDINGS LANCIERT FAB GROUP, DIE NEUE KULINARISCHE UND LIFESTYLE-KRAFT DER REGION

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

FAB Group wird das Angebot an Gastgewerbe im gesamten Nahen Osten erweitern

Eröffnung von Flagship-Destinationen in den wichtigsten Städten des GCC, darunter mindestens 25 in den VAE in den nächsten fünf Jahren

Allein im Gastgewerbe der VAE sollen über 800 Arbeitsplätze geschaffen werden

Die FAB Group, ein Lifestyle- und Gastronomieunternehmen, das von der in den VAE ansässigen Investment- und Entwicklungsgesellschaft DEAL Holdings gegründet wurde, geht heute mit dem Ziel an den Start, in der gesamten MENA-Region Innovationen in den Bereichen Gastgewerbe, Gastronomie und Markenentwicklung anzuführen.

Durch die Kombination eines vorausschauenden Ansatzes und außergewöhnlicher lokaler Kenntnisse wird die FAB Group beliebte Boutique-Marken mit Michelin-Stern-Talenten aus Großbritannien und Europa in der Region lancieren und gleichzeitig eindringliche kulinarische und Lifestyle-Erlebnisse schaffen, die die Position von MENA auf der globalen Landkarte des Gastgewerbes verbessern.

Mit der vollen Unterstützung von DEAL Holdings, einer lokalen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, hat sich die FAB Group dazu verpflichtet, in der gesamten Region eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. In den nächsten fünf Jahren sollen mindestens 25 neue Standorte in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet werden, wobei weitere Vorzeigeziele in Riad, Jeddah, Doha und am Roten Meer hinzukommen.

Neben der Stärkung des ständig wachsenden Rufs der Region als globales kulinarisches Zentrum wird die Gründung der FAB Group lokale Talente unterstützen und Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Allein in den VAE sollen in den nächsten fünf Jahren rund 800 Arbeitsplätze geschaffen werden, und weitere im gesamten Golfkooperationsrat.

Andrew Cullen, FAB Group Regional F&B Director, sagte: "Im Laufe der nächsten Monate werden wir einige äußerst spannende Ankündigungen machen, die das F&B-Angebot der Region erheblich verbessern und die Wahrnehmung der Branche sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene neu definieren werden.

"Der Nahe Osten gilt bereits jetzt als führend in diesem Bereich, da viele der weltweit größten Marken in der Region tätig sind. Unser Ziel ist es, auf der fantastischen Arbeit, die bereits geleistet wurde, aufzubauen und den globalen Status von MENA zu stärken."

Abdalla Al'Mheiri, CEO von DEAL Holdings, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, die FAB Group auf dem Markt des Nahen Ostens einzuführen, was einen bedeutenden Moment für den Gastgewerbesektor der Region darstellt, der weiterhin floriert.

"Die von DEAL Holdings gegründete FAB Group hat große Ambitionen, und wir sind fest entschlossen, strategische Investitionen zu tätigen, die es der Marke ermöglichen, sich mit einer klaren Ausrichtung weiterzuentwickeln und ihre langfristigen Ziele zu erreichen."

Das Portfolio der FAB Group umfasst gehobene Gastronomie, zeitgenössische Küche, Café-Kultur, Nachtleben, Wellness-Konzepte und die Zusammenarbeit mit Luxusmarken. Mehrere Vorzeigeprojekte befinden sich bereits in der Entwicklung und werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

DEAL Holdings ist ein bedeutendes Investitions- und Entwicklungsunternehmen, das in der gesamten MENA-Region eine beträchtliche Anzahl von Markenresidenzen, Gastgewerbeprojekten und Gewerbeimmobilien besitzt.

Weitere Informationen über DEAL Holdings und FAB Group finden Sie im Internet: www.deal.holdings | thefoodandbeverage.group

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2752377/Abdalla_Al_Mheiri_CEO_DEAL_Holding.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/deal-holdings-lanciert-fab-group-die-neue-kulinarische-und-lifestyle-kraft-der-region-302533330.html

Original-Content von: DEAL Holding, LLC; FAB Group, übermittelt durch news aktuell