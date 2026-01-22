RSG Group

McFIT “A Original” lança o franchising internacional – uma das marcas de fitness mais reconhecidas da Europa inicia uma nova era

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin, Alemanha (ots)

A marca McFIT, parte integrante do panorama europeu do fitness desde 1997, inicia um novo capítulo no seu desenvolvimento empresarial: pela primeira vez, o seu bem-sucedido conceito de academias será oferecido como franquia internacional. Com isso, a McFIT abre caminho para um crescimento global em mercados ainda não explorados sem presença própria.

Até então, a McFIT atua na Europa (Alemanha, Áustria e Itália) exclusivamente com 230 academias próprias. Os estúdios foram alugados, construídos e totalmente operados pela empresa. Esta estrutura permanecerá inalterada nos mercados existentes. Paralelamente, a McFIT aposta agora em uma estratégia de crescimento internacional que complementa o modelo de franquias já bem-sucedido com a marca Gold’s Gym, parte do RSG Group desde 2020. Atualmente, a Gold’s Gym opera com 58 estúdios próprios e 507 franquias em todo o mundo.

«Nos últimos anos, provamos que não apenas compreendemos o sistema de franquias, como também conseguimos escalá-los com sucesso a nível global», afirma Jörg Fockenberg, VP Strategy, Expansion & Franchise do RSG Group. «Com a internacionalização da McFIT como conceito de franquia, damos o próximo passo lógico e abrimos a nossa marca europeia mais forte a novos mercados em todo o mundo.»

Para tornar o conceito McFIT utilizável globalmente para parceiros de franquia, a empresa trabalhou em um pacote completo de ferramentas profissionais de franquia. As quais se adaptam de forma flexível às condições locais, garantem uma forte gestão de marca e uma imagem consistente, e fornecem aos parceiros todas as ferramentas necessárias para uma abertura de estúdio eficiente e uma operação diária sem dificuldades. Este pacote é complementado por processos e estruturas claramente definidos que acompanham os parceiros desde o primeiro contato até muito depois da assinatura do contrato.

«O nosso objetivo é criar um sistema de franquia que ofereça aos parceiros máxima orientação, segurança e eficiência, ao mesmo tempo que aproveita plenamente a força única da marca McFIT», explica o Dr. Jobst Müller-Trimbusch, co-CEO do RSG Group. «Queremos capacitar empreendedores em todo o mundo a continuar a história de sucesso da McFIT nos seus países.»

A franquia McFIT destina-se exclusivamente a países onde a marca ainda não está presente com academias próprias, abrindo assim a porta para inúmeros novos mercados e públicos. Procuram-se principalmente franqueados master.

Mais informações em: www.mcfit.com/franchise-en

Sobre o RSG Group

Com mais de 4,5 milhões de membros, RSG Group é uma das empresas líderes mundiais no setor do fitness. Fundado em 1996 por Rainer Schaller e ainda liderado pela família, o grupo emprega, juntamente com os seus franqueados, 10.000 colaboradores em mais de 900 localizações em mais de 30 países. O seu portfólio inclui marcas como McFIT, JOHN REED e Gold’s Gym. Mais informações: http://rsggroup.com/en/

Original-Content von: RSG Group, übermittelt durch news aktuell