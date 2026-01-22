RSG Group

McFIT « L'Original » lance le franchisage international – l'une des marques de fitness européennes les plus reconnues entre dans une nouvelle ère.

Berlin, Allemagne

La marque McFIT, pilier du paysage européen du fitness depuis 1997, entame un nouveau chapitre de son développement : pour la première fois, son concept de salles de sport à succès sera proposé sous forme de franchise internationale. Cette initiative ouvre la voie à une croissance mondiale sur des marchés jusqu’ici inexploités, là où le groupe n'est pas encore implanté en propre.

Jusqu’à présent, McFIT était présent en Europe (Allemagne, Autriche, Italie) avec 230 salles détenues et exploitées exclusivement par l’entreprise. Ces studios ont été loués, construits et entièrement exploités par McFIT. Cette structure restera inchangée sur les marchés existants. Parallèlement, McFIT adopte désormais une stratégie de croissance internationale qui complète le modèle de franchise éprouvé de Gold’s Gym, membre du RSG Group depuis 2020. Gold’s Gym exploite actuellement 58 studios en propre et 507 franchises dans le monde.

« Ces dernières années, nous avons prouvé que nous ne nous contentons pas de comprendre les systèmes de franchise, mais que nous savons aussi les développer avec succès à l’échelle mondiale », déclare Jörg Fockenberg, VP Strategy, Expansion & Franchise du RSG Group. « Avec l’internationalisation de McFIT en tant que concept de franchise, nous franchissons la prochaine étape logique et ouvrons notre marque européenne la plus forte à de nouveaux marchés dans le monde entier. »

Afin de rendre le concept McFIT utilisable à l’échelle mondiale pour les partenaires franchisés, l’entreprise a travaillé sur un ensemble complet d’outils professionnels de franchise. Ceux-ci s’adaptent de manière flexible aux conditions locales, garantissent une gestion de marque forte et une image cohérente, et fournissent aux partenaires tous les outils nécessaires pour une ouverture de studio fluide et une exploitation quotidienne efficace. Ce dispositif est complété par des processus et structures clairement définis qui accompagnent les partenaires depuis le premier contact bien au-delà de la signature du contrat.

« Notre objectif est de créer un système de franchise qui offre aux partenaires un maximum d’orientation, de sécurité et d’efficacité, tout en exploitant pleinement la force unique de la marque McFIT », explique le Dr Jobst Müller-Trimbusch, co-CEO du RSG Group. «Nous souhaitons permettre aux entrepreneurs du monde entier de poursuivre l’histoire à succès de McFIT dans leurs pays. »

La franchise McFIT s’adresse exclusivement aux pays où la marque n’est pas encore représentée par des salles en propre. McFIT s’ouvre ainsi à de nombreux nouveaux marchés et groupes cibles. Nous recherchons principalement des franchisés principaux.

Plus d’informations sur: www.mcfit.com/franchise-en

À propos du RSG Group

Avec plus de 4,5 millions de membres, le RSG Group est l’un des leaders mondiaux du secteur du fitness. Fondé en 1996 par Rainer Schaller, le groupe emploie, avec ses franchisés, 10 000 collaborateurs dans plus de 900 sites et est présent dans plus de 30 pays. Son portefeuille comprend notamment McFIT, la famille JOHN REED et Gold’s Gym. http://rsggroup.com/en/

