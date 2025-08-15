Magpie Projects

LPA macht Beratungsgeschäft als Magpie Projects unabhängig

Neue Consulting-Plattform im Bereich Capital Markets startet mit Unterstützung von Motive Partners

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Lucht Probst Associates (LPA), führender Anbieter von Technologie- und Beratungsleistungen für den Finanzsektor, sowie das Private-Equity-Haus Motive Partners geben den Start von Magpie Projects bekannt - einer neuen, eigenständig aufgestellten Spezialberatung mit Fokus auf strategische Capital-Markets-Themen in Kontinentaleuropa.

Mit über 75 erfahrenen Beraterinnen und Beratern, Standorten in Frankfurt und Zürich sowie über zwanzig Jahren Beratungsexpertise im Kapitalmarktumfeld, entsteht mit Magpie Projects nun eine strategische Weiterentwicklung des bestehenden Beratungsgeschäfts von LPA. Angefangen von Regulierung, Business- und Technologietransformation über Datennutzung und KI bis hin zur Integration öffentlicher und privater Kapitalmärkte ist Magpie Projects einzigartig positioniert, um Kunden beim Navigieren tiefgreifender Veränderungen zu unterstützen.

Peter Schurau, CEO von Magpie Projects: "Magpie Projects steht für einen neuen Beratungsansatz - fokussiert, unabhängig und mit einem klaren Verständnis für die Herausforderungen moderner Kapitalmärkte. Wir sehen enormes Potenzial für nachhaltiges Wachstum, sowohl in Kontinentaleuropa als auch darüber hinaus. Ich freue mich sehr, diesen Weg gemeinsam mit einem exzellenten Team und starken Partnern zu gehen."

Durch die kontinuierlich steigenden Anforderungen an Regulierung, Digitalisierung und ESG-konforme Geschäftsmodelle steigt die Nachfrage nach spezialisierten Beratungsservices. Mit der Neupositionierung von Magpie Projects entsteht die Grundlage, diesen komplexen Herausforderungen künftig mit einer eigenständigen, strategischen Ausrichtung noch gezielter begegnen zu können.

Scott Kauffman, Founding Partner und Head of Investments bei Motive Partners: "Magpie Projects ist ein Paradebeispiel für unsere Überzeugung, dass spezialisierte, branchenorientierte Beratungsunternehmen am besten geeignet sind, Kunden bei der Navigation durch die heutige Kapitalmarktlandschaft zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, ein starkes, wachstumsorientiertes Unternehmen zu begleiten, das in einem der aktivsten Segmente der Finanzdienstleistungsbranche tätig ist. Die Dynamik des Unternehmens bestätigt unsere Überzeugung, dass Berater mit fokussiertem Fachwissen einen überdurchschnittlichen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Investoren schaffen. Wir freuen uns darauf, das Team in dieser nächsten Phase zu unterstützen."

Über Magpie Projects:

Magpie Projects ist eine spezialisierte Technologie- und Strategieberatungsplattform mit über 75 Mitarbeitenden und mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Kapitalmärkte. Das Unternehmen ist an Standorten in Frankfurt und Zürich tätig und begleitet Kunden bei strategischen Veränderungen in einem dynamischen Marktumfeld, das zunehmend durch technologische Transformation, wachsende regulatorische Anforderungen und die Verschmelzung öffentlicher und privater Kapitalströme geprägt ist. Mit einem klaren Fokus auf Zukunftsthemen unterstützt Magpie Projects insbesondere Akteure aus den traditionellen Kapitalmärkten beim Übergang zu integrierten Finanzmarktplattformen. Weitere Informationen finden Sie unter: magpieprojects.com

Über Motive Partners:

Motive Partners ist eine private Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich auf Finanztechnologie- und technologiegestützte Unternehmensdienstleister konzentriert, von Start-ups bis hin zu Wachstums- und Buyout-Unternehmen, vor allem in Nordamerika und Europa. Die Gesellschaft investiert in fünf Kernbereiche: Bankwesen und Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte, Daten und Analytik, Versicherungen sowie Vermögens- und Asset-Management. Die Portfoliounternehmen von Motive Partners profitieren vom vollständig integrierten, bewährten IOI-Modell (Investor, Operator, Innovator) der Gesellschaft, das weltweit führende Fintech-Unternehmen und -Kompetenzen mit fundierten Branchenkenntnissen, Einblicken und Erfahrungen zusammenbringt. Mit Niederlassungen in New York City, London und Berlin bietet Motive Partners differenziertes Fachwissen, Verbindungen und Kompetenzen, um langfristigen Wert in Finanztechnologieunternehmen zu schaffen. Weitere Informationen zu Motive Partners finden Sie unter: motivepartners.com

Original-Content von: Magpie Projects, übermittelt durch news aktuell