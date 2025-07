Cango Inc.

Cango Inc. gibt Abschluss der Zweitakquisition und Ernennung eines neuen Führungsteams bekannt

Hongkong (ots/PRNewswire)

Cango Inc. (NYSE: CANG) gab heute seine Umwandlung in einen globalen Bitcoin-Miner bekannt. Dazu wurden ein neuer Vorstand (der „Vorstand") und eine Führungsmannschaft mit umfassender Expertise in den Bereichen digitale Infrastruktur, Finanzen und Energieinvestitionen ernannt.

Am 23. Juli 2025 ernannte der Vorstand (i) Herrn Xin Jin zum Vorstandsvorsitzenden und nicht geschäftsführenden Direktor, (ii) Herrn Peng Yu zum CEO und Director, (iii) Herrn Chang-Wei Chiu zum Director, (iv) Herrn Yongyi Zhang zum CFO und (v) Herrn Simon Ming Yeung Tang zum CIO. Zur Stärkung der Unternehmensführung ernannte der Vorstand außerdem (i) Herrn Chi Ming Lee, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, zum Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschusses, (ii) Herrn Yanjun Lin, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses und Mitglied des Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschusses und (iii) Herrn Haitian Lu zum Vorsitzenden des Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschusses und Mitglied des Vergütungsausschusses. Der Vorstand hat außerdem die Rücktritte von Herrn Xiaojun Zhang als Director und Chairman sowie von Herrn Jiayuan Lin als CEO, Interim-CFO und Director. Alle Änderungen sind sofort wirksam.

Peng Yu, CEO und Director, kommentierte: „Dieses Führungsteam bietet Cango die richtige Mischung an Fähigkeiten, um unsere nächste Wachstumsphase umzusetzen. Nach der erfolgreichen Umstellung zum Bitcoin-Miner haben wir in den letzten sieben Monaten bereits bemerkenswerte Fortschritte erzielt und sind zu einem der größten Bitcoin-Miner weltweit geworden. Mit einer starken Bilanz und einer klaren langfristigen Vision werden wir dank unserer gemeinsamen Erfahrung die bereits installierte Kapazität von 50 EH/s weiter ausbauen und unseren Bestand von mehr als 4.000 Bitcoins nicht nur sichern, sondern strategisch vermehren, um den Shareholder Value zu maximieren. Wir werden mit der Entwicklung nachhaltiger, leistungsstarker Rechenkapazitäten beginnen und gleichzeitig strategisch in dedizierte Energiequellen, insbesondere grüne Energie, expandieren, um dauerhaften Wert für unsere Aktionäre zu schaffen und weiteres Wachstum voranzutreiben."

Herr Xiaojun Zhang und Herr Jiayuan Lin sind als Mitbegründer zurückgetreten, zeitgleich mit einem Sekundärverkauf von 10 Millionen Aktien der Klasse B an Enduring Wealth Capital Limited für 70 Mio. USD. Sie wandelten ihre verbleibenden Aktien der Klasse B in Aktien der Klasse A um und halten nun 18,54 % der insgesamt ausgegebenen Aktien und 12,07 % der Stimmrechte. Enduring Wealth Capital Limited hält nun etwa 2,82 % der ausgegebenen Aktien und 36,73 % der Stimmrechte.

Vollständiger Artikel: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2025-07-23_Cango%20Inc.%20Announces%20Completion%20of%20Secondary%20Acquisition%20and%20Appointment%20of%20New%20Leadership%20Team.pdf

