Azure Knowledge Corporation firmiert als Mavrix und treibt AI-gestützte Data Intelligence voran

Azure Knowledge Corporation, ein globaler Anbieter von qualitativ hochwertigen Marktforschungsdaten seit dem Jahr 2000, gab heute das Rebranding seines Marktforschungszweigs in Mavrix bekannt. Die Umfirmierung stellt eine strategische Weiterentwicklung der Identität und der Mission des Unternehmens dar.

Die Umfirmierung in Mavrix spiegelt den Wandel des Unternehmens zu einem modernen Datenerfassungs- und Data-Intelligence-Unternehmen wider. Mavrix ist spezialisiert auf ein umfassendes Spektrum von Datenerhebungsmethoden, einschließlich Online-Panels/Communities, Telefon/CATI, Face-to-Face-Interviews, qualitative Dienstleistungen, Expertennetzwerke und kundenspezifische Rekrutierung, unterstützt durch branchenführende KI-basierte Datenqualitäts- und Visualisierungstools.

Strategische Entwicklung für eine globale Führungsrolle

„Das Rebranding ist eine Antwort auf die sich verändernde Marktlandschaft von heute", sagt Rafal Gajdamowicz, CEO von Mavrix. „Wir positionieren Mavrix als zukunftsweisenden Marktführer und bleiben dabei unseren Grundwerten treu: Qualität, Innovation, Partnerschaft und kundenorientierter Service."

Das Unternehmen verfügt über eine globale Präsenz mit Führungs- und Betriebsteams in den USA, Kanada, Europa und Asien und ist auf sechs Kontinenten tätig. Es bietet 24/7-Support, lokales Fachwissen und liefert Projekte in mehr als 85 Ländern in mehr als 40 Sprachen.

Technologie trifft auf menschliches Fachwissen

Mavrix kombiniert modernste KI-Tools mit menschlichen Erkenntnissen und verwaltet komplexe, länderübergreifende Projekte mit einem breiten Spektrum an Methoden – von Online-Umfragen und persönlichen Interviews bis hin zu immersiven Umgebungen und qualitativer Forschung.

Mehr als 300 Unternehmen weltweit – von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Start-ups und Forschungsinstituten – vertrauen Mavrix bei maßgeschneiderten Lösungen in den Bereichen Finanzen, Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter.

„Wir konzentrieren uns auf den Aufbau langfristiger, nachhaltiger Partnerschaften mit unseren Kunden", sagt Neil Blefeld, Managing Director of North America bei Mavrix. „Unsere Kunden erhalten nicht nur Daten, sondern gewinnen Erkenntnisse, die ihnen echte Vorteile verschaffen."

Nahtlose Übergangsstrategie

Die Umfirmierung wird in mehreren Phasen durchgeführt, um einen reibungslosen und ununterbrochenen Ablauf für alle Beteiligten zu gewährleisten. Eine neue Website und ein überarbeitetes Erscheinungsbild sollen die erweiterten Fähigkeiten von Mavrix und seine führende Rolle bei datengesteuerten Innovationen hervorheben.

Vision für kontinuierliche Spitzenleistungen

Mavrix hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 25 Jahren in einem immer komplexer werdenden Geschäftsumfeld eine transformative Wirkung zu erzielen. Die Strategie des Unternehmens zielt darauf ab, die Branche anzuführen und gleichzeitig die hohen Standards aufrechtzuerhalten, die den Ruf des Unternehmens begründet haben. „Wir konzentrieren uns zu 100 % auf unsere Kunden, um durch fortschrittliche Technologien und Forschungsmethoden weiterhin Spitzenleistungen zu erbringen", so Glen Collins, EVP – Global Commercial Group.

Informationen zu Mavrix

Mavrix ist ein globales Daten- und Informationsunternehmen, das technologiegestützte Marktforschungslösungen anbietet. Das Unternehmen, das früher zu Azure Knowledge gehörte, verbindet fortschrittliche Technologie mit menschlichem Fachwissen, um weltweit hochwertige Daten und Erkenntnisse zu liefern. www.mavrixdata.com

