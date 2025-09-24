Chery Group

Spotlight auf dem Chery International User Summit: LEPAS erschließt den vollen Wert und lädt globale Nutzer zu einer Reise der eleganten gemeinsamen Kreation ein

Vom 17. bis 21. Oktober 2025 findet erstmals der Chery International User Summit unter dem Motto „CO-CREATE•CO-DEFINE" statt, eine globale Plattform für die gemeinsame Entwicklung von Produkten, Kommunikation und Ökosystemen. Im Mittelpunkt steht LEPAS, die neue globale Marke für neue Energien der Chery Group, die ihre Vision „Ecosystem 2.0" durch Produktpräsentationen, Technologievorstellungen, Sicherheitsdemonstrationen und Nutzerinteraktion vorstellt. Die Marke wird auch das Global Elegance Lifestyle Partner Programm vorantreiben, um gemeinsam mit Nutzern weltweit ein Ökosystem für elegante Mobilität aufzubauen.

LEPAS positioniert sich als „Bevorzugte Marke für elegantes Mobilitätsleben" und vertritt die Philosophie „Drive Your Elegance". Gestützt auf Cherys 22 Jahre in Folge als Chinas führender Exporteur von Personenkraftwagen und 17,44 Millionen Nutzer weltweit, erobert LEPAS rasch die internationale Bühne. Die erste Modellreihe, angeführt vom SUV L8, stieß auf der Indonesia International Auto Show auf großes Interesse und wurde für sein „Leopard-Aesthetics" Design, seine intelligenten Funktionen und seine Praktikabilität gelobt. Der Gipfel 2025 bietet LEPAS eine wichtige Gelegenheit, globale Nutzer von seinen Werten zu überzeugen..

Während der Veranstaltung wird LEPAS eine„Global Journey of Elegance Drive – China Stop" veranstalten, bei der Medien und Nutzer die intelligente Geländegängigkeit des L8 in verschiedenen Städten testen und die Integration von Mensch, Fahrzeug und Umwelt erleben können. LEPAS wird außerdem seinen ersten „Eco Co-Creation Global Boutique Store" eröffnen, einen lifestyle-orientierten, partizipativen Markenraum Gleichzeitig wird LEPAS DAY bahnbrechende Technologien vorstellen, ergänzt durch Workshops, Testfahrten und offene Sicherheitsexperimente, die die Zuverlässigkeit der Marke unterstreichen.

In enger Verbindung mit dem Gipfel lädt das Global Elegance Lifestyle Partner Program lifestyle-orientierte Nutzer und Kreative aus fünf Bereichen – Outdoor-Reisen, Wohnen, Mode, Gourmet und Fitness – ein, gemeinsam 100 elegante Lifestyle-Szenarien zu entwickeln. Mit dieser Initiative wechselt LEPAS seinen Ansatz von „offizieller Berichterstattung" zu authentischer Mitgestaltung durch Nutzer. Die Rekrutierung begann im September. Ausgewählte Partner erhalten frühzeitigen Zugang zu Testfahrten, Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen und Zugang zum KOC-Netzwerk (Key Opinion Consumer) von LEPAS, um bei der Definition von Produkten, Szenarien und Inhalten mitzuwirken.

Dieser Gipfel markiert den Übergang von LEPAS von der Startphase zu einer neuen Ära der Mitgestaltung und Mitdefinition durch die Nutzer. Durch die Verbindung von Technologie, Produkten und Lebensstilen will LEPAS dem neuen Markt für Elektromobilität neue Impulse geben, die auf „eleganter Technologie" basieren.

