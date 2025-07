KUN

KUN, Asiens führende Plattform für Stablecoin-Zahlungen und Embedded Finance, sichert sich Serie-A-Finanzierung mit einer Gesamtsumme von mehr als 50 Millionen US-Dollar

KUN, Asiens führende Plattform für Stablecoin-basierte Zahlungen und Embedded Finance, hat seine Serie-A-Finanzierungsrunde mit einer deutlichen Überzeichnung erfolgreich abgeschlossen. Die bestehenden Investoren BAI Capital und GSR Ventures verdoppelten ihr Engagement, und zwei neue strategische Investoren — ein in Hongkong notiertes Konglomerat und Eternium Global — schlossen sich der Runde an. Seit seiner Gründung vor 20 Monaten hat KUN insgesamt mehr als 50 Millionen US-Dollar eingeworben und damit seinen Early-Mover-Vorteil und seine Führungsposition in der Branche gestärkt.

Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein in den laufenden Bemühungen von KUN, eine globale Infrastruktur für grenzüberschreitende Stablecoin-Zahlungen und Finanzdienstleistungen aufzubauen und gleichzeitig die internationale Expansion der Realwirtschaft durch konforme, sichere und effiziente Lösungen zu unterstützen.

Dank seines auf die Einhaltung von Vorschriften ausgerichteten Ansatzes und seiner technologiebasierten Lösungen hat KUN in den letzten zwölf Monaten ein überdurchschnittliches Wachstum mit einem Anstieg der Transaktionen um 200 % im Monatsdurchschnitt erzielt und bedient Tausende von Unternehmen und institutionellen Kunden. Mit seiner hohen Sicherheit, Zuverlässigkeit und nahtlosen Transaktionserfahrung hat sich KUN zur bevorzugten Stablecoin-Zahlungs- und Abwicklungsplattform für grenzüberschreitende Geschäfte entwickelt.

Gleichzeitig macht KUN stetige Fortschritte bei der Erweiterung seines Ökosystems. Im Juni 2025 unterzeichnete KUN eine strategische Absichtserklärung mit TradeGo, einer digitalen Dienstleistungsplattform für den globalen Rohstoffhandel. Die Partnerschaft wird sich auf die Integration von Blockchain-basierter elektronischer Bill of Lading (eBL)-Technologie, grenzüberschreitenden Compliance-Funktionen und einer Stablecoin-Abwicklungsinfrastruktur konzentrieren, um gemeinsam eine „Drei-in-Eins"-Lösung zu liefern, die Logistik, Informationen und Kapital vereint, um die Effizienz und Compliance von groß angelegten Handelstransaktionen zu verbessern.

Eternium Global, das über breit gefächerte Vermögenswerte in den Bereichen Logistik, Versicherung, Rohstoffe, Energie und Gesundheitswesen verfügt, wird mit KUN zusammenarbeiten, um ein Web3-gestütztes Zahlungsökosystem für sektorübergreifende globale Anwendungen aufzubauen.

Kent Cai, Geschäftsführer und IT-Leiter von Eternium Global, kommentierte:

„Wir freuen uns darauf, durch diese Zusammenarbeit mit KUN synergetische Schwungrad-Effekte zu erzielen. Wir werden Stablecoin-basierte Zahlungslösungen, die effizienter, transparenter und gesetzeskonformer sind, in unser bestehendes globales Geschäftsnetzwerk integrieren, insbesondere in Märkten mit explosivem Wachstumspotenzial (Lateinamerika, Naher Osten und Afrika). Wir glauben, dass grenzüberschreitende Zahlungen die aktuelle Killeranwendung von Web3 und Blockchain-Technologie sind. Wir stehen voll hinter der langfristigen Vision von KUN und freuen uns darauf, gemeinsam ein nachhaltiges Web3-Ökosystem aufzubauen."

William Zhao, Partner bei BAI Capital, bemerkte:

„Was wir letztes Jahr vorausgesagt haben — der Übergang von SWIFT zu Stablecoin-basierten grenzüberschreitenden Überweisungen, die durch Echtzeit-Blockchain-Clearing angetrieben werden — wird nun Realität. Da der First-Mover-Vorteil der lizenzierten Stablecoin-Emittenten allmählich schwindet, liegt die eigentliche Chance im Aufbau dezentraler Finanzinfrastrukturen und digitaler Devisenhandelsnetzwerke. KUN ist in Asien führend und innovativ an der Schnittstelle von Blockchain-Abwicklung, e-BL und Stablecoin-Zahlungen für den Rohstoffhandel. Dies wird die Zukunft des globalen Handels und Zahlungsverkehrs grundlegend verändern."

Jefferson, Partner bei GSR Ventures, betonte:

„KUNs Weitsicht bei der Einhaltung von Vorschriften und sein obsessiver Fokus auf die Produkterfahrung definieren neu, wie Stablecoins bei grenzüberschreitenden Transaktionen verwendet werden können. Wir glauben, dass KUN das Potenzial hat, die Brücke Asiens zu werden — eine grundlegende Schicht im globalen Stablecoin-Abwicklungs- und Zahlungsnetzwerk."

Chen Yu, Mitbegründer von YeePay und Chef-Berater von KUN, erklärte:

„KUN baut eine digitale Finanzinfrastruktur der nächsten Generation auf, die in Stablecoins verankert ist. Durch die Neugestaltung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs und des Vertrauensmechanismus ebnet KUN den Weg für die Skalierung von Schwellenländern und globalen Unternehmen. Diese Finanzierung ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg von KUN zu global kompatiblen, intelligenten und einheitlichen Finanzlösungen."

Louis Liu, Gründer und Geschäftsführer von KUN, sagte:

„KUN wird die Erlöse aus dieser Runde nutzen, um die F&E-Investitionen in die Sicherheit grenzüberschreitender Transaktionen, die zugrunde liegende Blockchain-Infrastruktur und Wallet-Technologien zu vertiefen und gleichzeitig den Ausbau von KI-gesteuerten intelligenten Risikokontrollsystemen und Compliance-Stacks (KYC/AML/KYT) zu beschleunigen.

Gleichzeitig werden wir unsere bestehenden Lizenzierungsrahmen in Hongkong und Singapur mit globalen regulatorischen Anwendungen und der Erweiterung des Netzwerks von Institutionen zusammenführen. Durch die Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern auf der ganzen Welt will KUN ein nahtloses hybrides Web2-Web3-Zahlungsnetzwerk aufbauen und seine globale operative Basis stärken. Wir werden außerdem unser Team weltweit weiter ausbauen, um dieses ehrgeizige Wachstum zu unterstützen."

Informationen zu KUN

KUN ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf Stablecoin-basierte Zahlungen und Finanzdienstleistungen konzentriert. KUN basiert auf einem Compliance-System mit Lizenzen in Hongkong, Singapur und Europa und bedient in erster Linie aufstrebende Märkte, darunter die Greater Bay Area, Südostasien, den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika.

KUN hat drei Kerngeschäftsbereiche eingerichtet — Payments, Asset Management und Card Issuing — und bietet eine umfassende Produktpalette an, darunter Unternehmenskonten, Asset Management, On-/Off-Ramp-Lösungen und Kartenausgabelösungen. Das Unternehmen bietet sichere, bequeme und effiziente grenzüberschreitende Zahlungs-, Überweisungs- und Finanzdienstleistungen aus einer Hand für grenzüberschreitenden B2B-E-Commerce, Warenhandel, Unterhaltung, Werbung und Web3-Unternehmen. KUN baut das globale digitale Zahlungsnetzwerk der nächsten Generation auf, um grenzüberschreitende Transaktionen zu beschleunigen.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.kun.global/

