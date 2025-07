Linguation

Linguation erweitert Serviceangebot: Beglaubigte Übersetzungen jetzt in fünf neuen Sprachversionen verfügbar

Beglaubigte Übersetzungen jetzt noch internationaler

Linguation, das auf beglaubigte Übersetzungen spezialisierte Übersetzungsbüro aus München, geht einen wichtigen Schritt in Richtung Internationalisierung. Ab sofort ist die Plattform neben Deutsch auch in fünf weiteren Sprachen nutzbar: Englisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Französisch. Damit wird es internationalen Kunden deutlich einfacher gemacht, beglaubigte Übersetzungen direkt online zu beauftragen - sicher, schnell und vollständig digital.

Rechtsgültige Dokumente für internationale Zwecke

Beglaubigte Übersetzungen sind häufig für offizielle Zwecke notwendig - etwa bei Aufenthaltsgenehmigungen, Heiratsanträgen, Studienbewerbungen oder Geschäftsgründungen. Linguation bietet seinen Kunden einen komfortablen Online-Prozess, bei dem alle Dokumente durch gerichtlich vereidigte Übersetzer übersetzt und rechtssicher beglaubigt werden. Die neue Sprachvielfalt ermöglicht es nun auch Nicht-Deutschsprachigen, ihre beglaubigte Übersetzung einfach und verständlich in Auftrag zu geben.

Digitalisierung vereinfacht den Prozess weltweit

Die Bestellung einer beglaubigten Übersetzung erfolgt bei Linguation komplett digital: Vom Hochladen des Dokuments über die Preisberechnung in Echtzeit bis zur Lieferung der Übersetzung als Scan oder per Post. Durch die neuen Sprachversionen wird dieser Service nun auch für internationale Kunden noch zugänglicher. "Unser Ziel ist es, die Anforderung einer beglaubigten Übersetzung so einfach wie möglich zu gestalten - ganz gleich, aus welchem Land der Auftrag kommt", so ein Sprecher von Linguation.

Über Linguation

Linguation ist ein digitales Übersetzungsbüro mit Fokus auf beglaubigte Übersetzungen durch vereidigte Übersetzer. Seit der Gründung 2019 hat sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Behörden etabliert. Mit innovativen Online-Lösungen, einem europaweiten Kundenstamm und einem wachsenden Netzwerk vereidigter Fachübersetzer zählt Linguation zu den dynamischsten Anbietern im Bereich rechtsgültiger Übersetzungen.

