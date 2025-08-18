Flipster

Flipster stellt das erste Zero-Spread-Modell für den Handel mit Krypto-Perpetuals vor

PANAMA-STADT (ots/PRNewswire)

Eliminiert die versteckte Preisdifferenz, die Händler mehr kostet, als ihnen bewusst ist

Flipster, eine rasant wachsende Handelsplattform für Kryptowährungen, hat das erste echte Zero-Spread-Handelsmodell der Branche vorgestellt und eliminiert damit als erste Kryptobörse die versteckte Preisdifferenz – den sogenannten Spread, der die Gewinne der Trader unbemerkt schmälert.

Mit dieser strukturellen Veränderung ist Flipster die erste Börse, die eine Ausführung zu einem Festpreis ohne Aufschlag auf wichtige Perpetual-Paare anbietet – und damit ein neues Maß an Preistransparenz im Perpetual-Handel schafft, das bei keiner anderen Kryptobörse zu finden ist.

Versteckte Kosten, die den meisten Händlern entgehen

Die meisten Börsen erheben für jeden Auftrag eine sichtbare Handelsgebühr. Vielen Händlern ist jedoch nicht bewusst, dass diese angegebenen Gebühren nur einen Teil der tatsächlichen Kosten ausmachen. Die größeren und oft übersehenen Kosten sind die Spreads: die verborgene Kluft zwischen dem Preis für eine Long-Position und dem Preis für eine Short-Position.

Wenn Händler eine Position eröffnen, zahlen sie diese Differenz. Wenn sie die Position schließen, zahlen sie ein weiteres Mal. Dies führt zu eingebauten Hin- und Rückreisekosten, die nicht im Voraus angezeigt werden, aber dennoch die Rendite bei jedem Handel schmälern.

Das summiert sich schnell, vor allem für aktive Hochfrequenzhändler oder Händler mit hohem Volumen. In vielen Fällen kann der Spread mehr kosten als die eigentliche Handelsgebühr.

Beispielsweise kann ein Händler, der eine Transaktion im Wert von 100.000 USD tätigt, bei einem Satz von 5 Basispunkten eine sichtbare Gebühr von 50 USD zahlen. Aber wenn es auch noch einen Spread von 2 Basispunkten gibt, sind das weitere 40 Dollar an versteckten Kosten – allein für das Eröffnen und Schließen der Position. Rechnet man noch den Zeitverlust hinzu, können die Gesamtkosten leicht zwei- bis dreimal so hoch ausfallen wie die ausgewiesene Gebühr.

Flipster beseitigt diesen unsichtbaren Aufschlag, indem es Zero-Spreads für die wichtigsten Paare anbietet und damit die Struktur von Liquidität und Ausführung grundlegend neu definiert. Das bedeutet, es wird ein einziger einheitlicher Preis angegeben und nicht ein geteilter Bid-/Ask-Preis, wozu die meisten Börsen einfach nicht konzipiert sind.

Sicherheit, die der Leistung entspricht

Flipster ist mit demselben hochwertigen Schutz ausgestattet, der auch von führenden globalen Finanzinstituten verwendet wird. Die Plattform ist ISO 27001-zertifiziert, hält sich an international anerkannte Sicherheitsstandards und setzt mehrschichtige Schutzmechanismen zum Schutz der Benutzerdaten ein. Die Sicherheit der Brieftasche wird durch eine Technologie verstärkt, die einzelne Fehlerquellen beseitigt, während die Überwachungssysteme rund um die Uhr Bedrohungen in Echtzeit erkennen und neutralisieren. Durch die integrierte Sicherheit in jeder Schicht sorgt Flipster dafür, dass die Vermögenswerte unter allen Marktbedingungen geschützt bleiben.

Die einzige Börse mit Zero Spread und aktiver Rendite

Was Sie sehen, ist das, was Sie handeln.

Zero-Spread für 20+ wichtige ewige Paare. Trader sehen einen einheitlichen Marktpreis. Kein Aufschlag. Keine versteckten Mehrkosten.

Verdienen Sie beim Handeln.

Ob fest oder flexibel, Ihr Kapital arbeitet ohne Unterbrechung. Flipster ist die einzige Börse, die es Tradern ermöglicht, gleichzeitig zu verdienen und zu handeln.

Erfahren Sie, wie sich kompromissloser Handel anfühlt. Probieren Sie es selbst aus unter flipster.io.

Informationen zu Flipster

Flipster ist die friktionsfreie Börse für Krypto-Händler, die das ultimative dauerhafte Handelserlebnis suchen. Mit extrem engen Spreads, Guthaben, die beim Handel Zinsen bringen, und einer Hebelwirkung von bis zu 100x bietet es Präzision und Performance für alle, die schnell denken und noch schneller handeln. Allein im Jahr 2024 wuchs das Handelsvolumen von Flipster um 856 % im Vergleich zum Vorjahr und festigte damit seine Position als eine der am schnellsten wachsenden Handelsplattformen für Kryptowährungen. Erfahren Sie mehr unter flipster.io oder folgen Sie X.

