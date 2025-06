Hexagon AB

Hexagon bringt AEON auf den Markt, einen für die Industrie entwickelten Humanoiden

Hexagon nutzt sein branchenführendes Know-how in den Bereichen Messtechnik, KI und autonome Systeme, um einen fortschrittlichen humanoiden Roboter einzuführen, der die nächste Generation der Autonomie beschleunigt

AEON kombiniert erstklassige Fortbewegung, Sensorfusion und KI-basierte räumliche Intelligenz, um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen und industrielle Anwendungsfälle zu bewältigen

Schaeffler und Pilatus werden den Humanoiden in verschiedenen Anwendungsfällen und Umgebungen testen

Hexagon, der weltweit führende Anbieter von Messtechnik, stellt auf seinem Flaggschiff- Event Hexagon LIVE Global einen humanoiden Roboter, AEON, vor.

AEON, der von der bereits angekündigten Robotikabteilung von Hexagon auf den Markt gebracht wurde, wurde speziell entwickelt, um den realen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und den Arbeitskräftemangel zu beheben. AEON kombiniert die Weltklasse-Sensorik von Hexagon mit fortschrittlicher Fortbewegung, KI-gesteuerter Missionskontrolle und räumlicher Intelligenz, um außergewöhnliche Agilität, Vielseitigkeit sowie Aufmerksamkeit zu gewährleisten. Mit dieser leistungsstarken Kombination kann AEON ein breites Spektrum industrieller Anwendungen abdecken – von der Manipulation und Inspektion von Anlagen bis hin zur Realitätserfassung sowie Bedienerunterstützung. AEON wird dazu beitragen, die Sicherheit zu verbessern und die Autonomie in Sektoren wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, dem Transportwesen, der Fertigung, der Lagerhaltung sowie der Logistik zu fördern.

„Das Vermächtnis von Hexagon im Bereich der Präzisionsmess- und Sensortechnologien war schon immer darauf ausgerichtet, die nächste Generation der Autonomie zu ermöglichen. In den vergangenen 10 Jahren haben wir in unseren sämtlichen Geschäftsbereichen an Innovationen in der Robotik gearbeitet", so Ola Rollén, Vorstandsvorsitzender von Hexagon. „Hexagon ist eines der am besten positionierten Unternehmen der Welt, um den Bereich der humanoiden Robotik anzuführen und zu gestalten. AEON ist ein hochmoderner, industriell gefertigter Humanoid. Damit sind wir unserem Ziel einen Schritt näher gekommen, unsere Kundschaft dabei zu unterstützen, angesichts des strukturellen demografischen Wandels nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Ich bin stolz darauf, AEON zum Leben erweckt zu sehen."

Zu den innovativen Fähigkeiten von AEON gehören:

Beweglichkeit: Durch die Kombination von Fingerfertigkeit und Fortbewegung kann AEON sich schnell bewegen und dank der von Hexagon entwickelten Präzisionsmesstechniken auch Aufgaben erledigen, die hohe Genauigkeit erfordern.

Durch die Kombination von Fingerfertigkeit und Fortbewegung kann AEON sich schnell bewegen und dank der von Hexagon entwickelten Präzisionsmesstechniken auch Aufgaben erledigen, die hohe Genauigkeit erfordern. Sensibilisierung: Durch die Kombination von räumlicher Intelligenz und logischem Denken führt AEON Daten von multimodalen Sensoren zusammen, um die Umgebung zu verstehen und die Mission angesichts der anstehenden Aufgabe zu optimieren.

Durch die Kombination von räumlicher Intelligenz und logischem Denken führt AEON Daten von multimodalen Sensoren zusammen, um die Umgebung zu verstehen und die Mission angesichts der anstehenden Aufgabe zu optimieren. Vielseitigkeit : AEON ist für eine umfangreiche Palette an Aufgaben ausgelegt – von der Entnahme bestimmter Objekte und dem Scannen industrieller Komponenten zur Inspektion bis hin zur Erstellung digitaler Zwillinge durch Digital Reality Capture und Teleoperation – und das alles mit einem durchgängigen Schulungsansatz.

: AEON ist für eine umfangreiche Palette an Aufgaben ausgelegt – von der Entnahme bestimmter Objekte und dem Scannen industrieller Komponenten zur Inspektion bis hin zur Erstellung digitaler Zwillinge durch Digital Reality Capture und Teleoperation – und das alles mit einem durchgängigen Schulungsansatz. Stromautonomie: Durch einen einzigartigen Batteriewechselmechanismus muss AEON nicht aufgeladen werden, um weiter zu funktionieren.

Arnaud Robert, Präsident der Robotik-Sparte von Hexagon, sagte: „Mit AEON treiben wir die physische KI voran, um reale operative Herausforderungen zu bewältigen – und schlagen damit eine Brücke zwischen modernster Technologie und praktischen Anforderungen der Industrie. Wir haben bereits mit vielen Branchenführern zusammengearbeitet und werden AEON in den nächsten sechs Monaten in Produktionsumgebungen einsetzen, bevor wir unsere kommerzielle Einführung ausweiten.

Der Geschäftsbereich Robotics von Hexagon arbeitet mit Schaeffler und Pilatus zusammen, um AEON in den Anwendungsbereichen Manipulation, Maschinenbedienung, Teileinspektion und Realitätserfassung zu testen.

„Im Einklang mit unserer langjährigen Innovationsgeschichte und unserem ständigen Streben nach Spitzenleistungen freuen wir uns, mit der Robotikabteilung von Hexagon zusammenzuarbeiten, um humanoide Lösungen in unseren Fabriken zu erforschen", sagte Roman Emmenegger, VP Manufacturing, Pilatus. „Angesichts der heutigen Herausforderungen für die Produktion in der Schweiz sind wir überzeugt, dass AEON dazu beitragen wird, unsere Wettbewerbsfähigkeit auf den immer härter werdenden globalen Märkten zu erhalten. Seine einzigartige Fortbewegung, die Sensoren und die bordeigene Intelligenz sorgen für Beweglichkeit und Vielseitigkeit und eröffnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Automatisierung und Digitalisierung in unserem täglichen Betrieb voranzutreiben."

„Durch die Nutzung von bahnbrechenden Technologien wie humanoiden Robotern ebnet Schaeffler den Weg zum führenden Unternehmen der Antriebstechnik. Wir freuen uns darauf, die humanoiden Lösungen von Hexagon Robotics in einer Reihe von Anwendungsfällen in unseren Fabriken zu testen und unser jahrzehntelanges Wissen in den Bereichen Fertigung und vertikale Integration weiterzugeben", fügt Sebastian Jonas, Senior Vice President Advanced Production Technology bei Schaeffler, hinzu.

Der Geschäftsbereich Robotics von Hexagon hat starke Partnerschaften mit den Technologieführern NVIDIA, Microsoft und maxon aufgebaut, um AEON auf den Markt zu bringen. AEON wird von NVIDIA Accelerated Computer, NVIDIA Omniverse und NVIDIA Jetson unterstützt. Die Microsoft-Azure-Plattform ermöglicht eine skalierbare Entwicklung und On-Demand-Schulungen der AEON-Funktionen. Und maxon-Antriebe der nächsten Generation ermöglichen die einzigartige und effiziente Fortbewegung von AEON in verschiedenen Umgebungen.

