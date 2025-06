Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences, die Alzheimer's Disease Data Initiative und Gates Ventures schließen sich zu einer globalen Partnerschaft zusammen, um die translationale Forschung auf dem Gebiet der Alzheimer-Krankheit voranzutreiben.

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Das multizentrische Projekt wird mit Hilfe der hochempfindlichen NULISA™-Technologie ein Profil von über 40.000 Proben erstellen .

Alamar Biosciences – ein Unternehmen, das die Präzisionsproteomik vorantreibt, um die früheste Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen –, die Alzheimer's Disease Data Initiative und Gates Ventures gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, deren Ziel es ist, einen der größten proteomischen Datensätze zu erstellen, der mit den klinischen Ergebnissen der Alzheimer-Krankheit (AD) verknüpft ist. In diesem internationalen Projekt werden über 40.000 Plasmaproben von Patienten mit Alzheimer-Demenz und verwandten Demenzerkrankungen mithilfe der hochempfindlichen NULISA™-Technologie von Alamar untersucht, um die Entdeckung von Biomarkern zu beschleunigen und neue Erkenntnisse über den Verlauf und die Behandlung von Alzheimer-Demenz zu gewinnen.

„Diese Zusammenarbeit spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, die Landschaft der Alzheimer-Forschung durch Daten, Technologie und globale Partnerschaften zu verändern", sagte Yuling Luo, PhD, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Alamar Biosciences. „Durch die Kombination unserer NULISA-Plattform mit der Infrastruktur der Alzheimer's Disease Data Initiative und der missionsorientierten Investition von Gates Venture wollen wir eine neue Ära der Biomarker-gesteuerten Entdeckung und therapeutischen Entwicklung einleiten."

Im Rahmen der Initiative werden das NULISAseq™ CNS Disease Panel 120 und das Inflammation Panel 250 von Alamars in Forschungszentren in den Vereinigten Staaten, Schweden, Großbritannien und Indien eingesetzt. Diese Panels bieten eine unvergleichliche Sensitivität und Spezifität und ermöglichen die genaue Messung von Hunderten von hirn- und immunbezogenen Proteinen aus nur einem kleinen Volumen Blut oder Liquor. Ein Hauptmerkmal des ZNS-Panels ist seine einzigartige Fähigkeit, phosphoryliertes Tau aus dem Gehirn von phosphoryliertem Tau im Blut zu unterscheiden. Dies ist ein entscheidender Fortschritt für die Entwicklung von Screening-Programmen in der Bevölkerung. Die resultierenden Proteomdaten werden mit klinischen und longitudinalen Ergebnismessungen integriert und mit der weltweiten Forschungsgemeinschaft geteilt, indem die sicheren Datenaustauschprozesse des Global Neurodegeneration Proteomics Consortium (GNPC) genutzt werden.

„Das Verständnis der biologischen Grundlagen der Alzheimer-Krankheit ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung wirksamer Behandlungen", sagte Niranjan Bose, Geschäftsführer für Gesundheit und Biowissenschaften bei Gates Ventures und vorläufiger Geschäftsführer der Alzheimer's Disease Data Initiative. „Diese Initiative wird Forschern auf der ganzen Welt eine reichhaltige Ressource zur Verfügung stellen und dazu beitragen, seit langem bestehende Hindernisse bei der Früherkennung und bei stratifizierten Interventionen zu überwinden."

Diese Initiative stellt einen wichtigen Schritt vorwärts bei der Erstellung eines umfassenden, klinisch kommentierten Atlas des Alzheimer-Plasmaproteoms dar, der das Potenzial hat, neue Biomarker für Diagnose, Prognose und Therapieansprechen zu erschließen. Diese strategische Zusammenarbeit ergänzt die Bemühungen des GNPC, das die besten Demenzforscher und Datensätze zusammengebracht hat, um gemeinsam einen der größten krankheitsspezifischen Proteomik-Datensätze zu erstellen, der jemals zusammengestellt wurde. Das Projekt legt auch Wert auf Inklusivität, indem es verschiedene Kohorten aus unterschiedlichen geografischen und ethnischen Bevölkerungsgruppen einbezieht.

Informationen zur Alzheimer's Disease Data Initiative Die Alzheimer's Disease Data Initiative ist ein Zusammenschluss von führenden akademischen, Interessenvertretungs-, Regierungs-, Industrie- und Philanthropie-Organisationen, die die Notwendigkeit erkannt haben, dass Demenzforscher einfachere Wege finden müssen, um Daten, Analyseinstrumente und wissenschaftliche Erkenntnisse auszutauschen. Diese Partner arbeiten zusammen, um den Fortschritt bei der Entwicklung neuer Diagnose-, Behandlungs- und Heilmethoden für die Alzheimer-Krankheit und verwandte Demenzerkrankungen zu beschleunigen. Weitere Informationen über die Alzheimer's Disease Data Initiative finden Sie unter www.alzheimersdata.org .

Informationen zu Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences ist ein privates Biowissenschaftsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Präzisionsproteomik voranzutreiben, um die frühestmögliche Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen. Die firmeneigene NULISA-Plattform und das ARGO™ HT-System arbeiten nahtlos mit den neuesten Fortschritten in der Genomik zusammen, um eine Nachweisempfindlichkeit im einstelligen attomolaren Bereich zu erreichen, die die empfindlichste Proteindetechnologie auf dem heutigen Markt bei weitem übertrifft. Weitere Informationen finden Sie unter alamarbio.com

