Intalight™ erhält das CE-Zeichen für seine progressive DREAM OCT™ Swept-Source-Bildgebung

San Jose, Kalifornien und Shanghai (ots/PRNewswire)

Intalight™, ein Unternehmen, das fortschrittliche Technologien für die Augenheilkunde entwickelt und führend auf dem Gebiet der optischen Kohärenztomographie (OCT) ist, gab heute bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung für seine DREAM OCT™ Plattform erhalten hat.

Die CE-Kennzeichnung gilt als Genehmigung der Europäischen Union (EU) für die Vermarktung von DREAM OCT, der neuesten Version von OCT. DREAM steht für: Deep –Tiefe Bildgebungstiefe, Rapid – Schnelle Abtastgeschwindigkeit, Extensive– Großer Scanbereich, Accurate– Genaue Ergebnisse und Multimodal – Multimodale Bildgebungsmöglichkeiten. Die Bildgebungsplattform liefert die hochwertigsten OCT-Bilder, die derzeit auf dem Markt sind.

„Intalight ist unglaublich stolz darauf, die CE-Zulassung in Europa für unseren DREAM OCT zu erhalten", sagte der Vorsitzende und Gründer von Intalight, Shawn Peng. „Dieser Erfolg ermöglicht es uns, Augenärzte in Europa mit modernster Technologie zu versorgen, die bessere Ergebnisse für ihre Patienten liefert."

DREAM OCT ist in der Lage, ein ultraweites Feld mit einem einzigen Scan abzudecken, der ein 130°-OCTA-Bild liefert. Die 12-mm-Super-Tiefenscanfunktion von DREAM OCT™ mit Swept-Source-Technologie ermöglicht eine hervorragende Bildgebung der Aderhaut und Netzhaut sowie eines großen Teils des Glaskörperraums. Die Supertiefen-Scanfunktion für den vorderen Bereich erreicht 16,2 mm (in Luft), wodurch der gesamte vordere Bereich von der Hornhaut bis zum vorderen Teil des Glaskörpers in nur einem Scan gescannt werden kann. Die längere Wellenlänge ermöglicht eine bessere Durchdringung von Trübungen in der Linse oder im Glaskörper.

„In den letzten Jahren haben wir von Augenärzten und Optikern erfahren, dass sie eine Lösung benötigen, mit der sie Bildgebungsaufgaben schnell, präzise und umfassend erledigen können", sagt Bing Li, Geschäftsführer und Mitbegründer von Intalight. „DREAM OCT bietet ein umfassendes Spektrum an Bildgebungsverfahren für die anspruchsvollsten klinischen und wissenschaftlichen Anwendungen im Bereich der Netzhaut und übertrifft alle anderen von Fachärzten bekannten Geräte."

DREAM OCT wurde mit Hilfe der Ultra-Wide-Swept-Source-Technologie entwickelt, um den Bedürfnissen von Netzhautspezialisten, umfassenden Augenärzten und deren Patienten mit hochdetaillierten Bildgebungsmöglichkeiten für eine verbesserte Versorgung und bessere Ergebnisse gerecht zu werden. Derzeit wurden in mehr als 160 von Experten begutachteten Arbeiten die Ergebnisse der DREAM OCT-Geräte verwendet.

„Das sind so spannende Neuigkeiten für Intalight, da wir nun nicht mehr in Europa warten müssen, und wir freuen uns darauf, diese innovative Lösung auch in den USA anbieten zu können", kommentiert Joe Garibaldi, Vertriebsleiter von Intalight. „Wir freuen uns darauf, unser renommiertes Netzwerk von globalen Institutionen und Augenärzten mit unserer jüngsten CE-Zulassung und schließlich der FDA-Zulassung weiter auszubauen."

Als klinisch validierter Marktführer im Bereich der Ultraweitwinkel-OCTA arbeitet Intalight derzeit mit den führenden akademischen Retina-Institutionen und privaten Retina-Praxen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien zusammen.

Informationen zu Intalight

Intalight Inc. wurde von einer Gruppe von Wissenschaftlern und Industrieveteranen aus dem Silicon Valley mit dem Ziel gegründet, die fortschrittlichsten ophthalmologischen Technologien zu entwickeln. Inzwischen gibt es drei Standorte im Silicon Valley, in Shanghai und in Luoyang. Das optische Kohärenztomographie-Gerät (OCT) von Intalight mit Swept-Source-Technologie kombiniert eine große Abbildungstiefe, eine hohe Abtastgeschwindigkeit, einen großen Scanbereich, eine präzise Läsionserkennung und multimodale Bildgebungsfunktionen und wird als DREAM OCT™ abgekürzt. Das leistungsstarke Bildgebungsgerät ist für viele Augenärzte zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden, nicht nur für den täglichen klinischen Einsatz, sondern auch für die Erforschung der Grenzen der Forschung. Weitere Informationen zu Intalight und DREAM OCT finden Sie auf unserer Website https://www.intalight.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Facebook.

