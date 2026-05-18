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Krieg verschärft Krise im Handwerk – warum KI jetzt zum Rettungsanker wird

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Herford (ots)

Der Iran-Krieg trifft das Handwerk härter als viele denken: steigende Energiepreise, gestörte Lieferketten und sinkende Nachfrage setzen Betriebe massiv unter Druck. Schon jetzt melden Branchenverbände schrumpfende Aufträge und sinkende Auslastung – ein deutlicher Warnschuss für die gesamte Branche.

KI ersetzt keine Fachkräfte – aber sie sorgt dafür, dass weniger Personal deutlich mehr leisten kann und Betriebe in Krisensituationen handlungsfähig bleiben. Hier erfahren Sie, wie Handwerksbetriebe mit KI Prozesse automatisieren, Angebote schneller erstellen und ihre Kapazitäten besser nutzen und warum genau das jetzt über Wettbewerbsfähigkeit entscheidet.

Wenn alte Abläufe zum Problem werden

Viele Handwerksbetriebe arbeiten noch immer mit gewachsenen Strukturen und teilweise analogen Prozessen. Solange Auftragslage und Kosten stabil waren, ließ sich das häufig kompensieren. Doch steigende Energiepreise, unsichere Materialverfügbarkeiten und sinkende Nachfrage verändern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spürbar.

Gleichzeitig verschärft der Fachkräftemangel die Situation zusätzlich. Viele Unternehmen müssen heute mit weniger Personal dieselbe Arbeit bewältigen. Genau dadurch geraten vor allem organisatorische Abläufe zunehmend unter Druck. Angebote werden manuell erstellt, Informationen mehrfach übertragen und Termine auf unterschiedlichen Wegen koordiniert. Das kostet Zeit und bindet Kapazitäten, die an anderer Stelle fehlen.

Künstliche Intelligenz setzt deshalb vor allem bei Verwaltungs- und Kommunikationsprozessen an. Sie ersetzt keine Baustellenfachkräfte, kann aber repetitive Aufgaben deutlich schneller bearbeiten und bestehende Abläufe effizienter strukturieren.

KI funktioniert nur mit klaren Prozessen

Viele Betriebe hoffen, durch KI sofort produktiver zu werden. In der Praxis zeigt sich jedoch schnell, dass Technologie allein keine Probleme löst. Sind Prozesse unübersichtlich organisiert oder Informationen unstrukturiert abgelegt, verstärkt KI bestehende Schwächen häufig sogar noch.

Deshalb gilt gerade im Handwerk: Erst Struktur schaffen, dann automatisieren. Wer chaotische Abläufe digitalisiert, produziert am Ende lediglich schnelleres Chaos. Unternehmen müssen daher zunächst analysieren, welche Aufgaben regelmäßig wiederkehren und wo besonders viel Zeit verloren geht.

Erst auf dieser Grundlage lässt sich sinnvoll entscheiden, welche Prozesse automatisiert oder unterstützt werden können. Besonders geeignet sind standardisierte Tätigkeiten wie Angebotsvorlagen, Terminabstimmungen, Dokumentationen oder die Sortierung von Kundenanfragen.

Weniger Aufwand trotz knapper Personaldecke

Der größte Vorteil von KI liegt für viele Betriebe nicht in futuristischen Anwendungen, sondern in der Entlastung des Tagesgeschäfts. Gerade repetitive Büroaufgaben verursachen im Handwerk einen hohen organisatorischen Aufwand, obwohl sie sich häufig standardisieren lassen.

Durch automatisierte Abläufe können Unternehmen Angebote schneller erstellen, Informationen strukturierter verarbeiten und interne Abstimmungen effizienter organisieren. Dadurch bleibt mehr Zeit für operative Aufgaben und Kundenbetreuung.

Gleichzeitig verbessert sich die Planbarkeit. Mitarbeitende müssen weniger Zeit mit administrativen Tätigkeiten verbringen und können sich stärker auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird dieser Effizienzgewinn zu einem entscheidenden Faktor.

Denn viele Betriebe stehen inzwischen vor der Herausforderung, Kosten zu reduzieren und gleichzeitig leistungsfähig zu bleiben. KI kann dabei helfen, vorhandene Kapazitäten besser zu nutzen, ohne dass handwerkliche Qualität verloren geht.

Kleine Lösungen sind oft erfolgreicher

Viele Digitalisierungsprojekte scheitern nicht an der Technik, sondern an überhöhten Erwartungen. Unternehmen versuchen häufig, sämtliche Abläufe gleichzeitig zu verändern, obwohl grundlegende Prozesse noch nicht sauber organisiert sind. Das führt schnell zu Unsicherheit, zusätzlichem Abstimmungsaufwand und Frust im Arbeitsalltag.

Erfolgreicher sind meist kleinere, klar definierte Anwendungen. Dazu gehören etwa automatische Gesprächsprotokolle, KI-gestützte Texterstellung für Angebote oder digitale Systeme zur Dokumentenverarbeitung. Solche Lösungen lassen sich einfacher integrieren und schrittweise erweitern.

Wichtig bleibt dabei jedoch, klare Verantwortlichkeiten festzulegen und Ergebnisse weiterhin zu kontrollieren. Denn auch moderne Systeme ersetzen keine unternehmerischen Entscheidungen.

KI wird zunehmend zur wirtschaftlichen Notwendigkeit

Die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen erhöhen den Druck auf das Handwerk erheblich. Steigende Kosten, unsichere Märkte und fehlendes Personal zwingen viele Betriebe dazu, effizienter zu arbeiten als bisher.

Dadurch wird künstliche Intelligenz zunehmend zu einem praktischen Werkzeug, um handlungsfähig zu bleiben. Nicht, weil sie Fachkräfte ersetzt, sondern weil sie organisatorische Prozesse beschleunigt und Unternehmen hilft, ihre vorhandenen Ressourcen besser einzusetzen.

Betriebe, die frühzeitig klare Strukturen schaffen und digitale Unterstützung sinnvoll integrieren, verschaffen sich deshalb spürbare Vorteile. Wer notwendige Veränderungen dagegen dauerhaft aufschiebt, dürfte es künftig deutlich schwerer haben, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Über Matthias Niehaus:

Matthias Niehaus ist Gründer und Geschäftsführer der Matthias Niehaus GmbH, die sich auf praxisnahe Digitalisierungslösungen für Handwerksbetriebe spezialisiert hat. Mit seiner eigenen Erfahrung als Handwerksunternehmer hilft er Betrieben, ihre Prozesse zu automatisieren – von der schnelleren Angebotserstellung über einfache Projektverwaltung bis zur automatisierten Buchhaltung. Statt Theorie bietet er funktionierende Systeme, die Betriebe entlasten, das Wachstum fördern und Freiräume schaffen. So unterstützt er Handwerker dabei, echte Unternehmer zu werden. Mehr Informationen unter: https://matthias-niehaus.de/

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