Intersolar in München: JA SOLAR und Borussia Dortmund treten gemeinsam auf

München (ots)

Im Rahmen der kürzlich bekannt gegebenen Partnerschaft zwischen JA SOLAR und Borussia Dortmund, empfängt JA SOLAR den legendären BVB-Stürmer Karl-Heinz Riedle am Messestand A2.280 auf der Intersolar in München.

Am 8. Mai ab 12:45 Uhr und bis 13:45 Uhr findet vor Ort ein Rundgang über den Messestand sowie ein erster Einblick in das gemeinsame Projekt auf dem Dach des SIGNAL IDUNA PARKs in Dortmund statt. Dort entsteht in diesem Jahr die weltweit größte PV-Anlage auf einem Stadiondach. Anschließend gibt es vor Ort die Möglichkeit, an einem Tischkicker im Stadion-Design gegen Herrn Riedle anzutreten, Fragen zu stellen und Fotos zu machen.

