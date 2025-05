Zespri

Die Kiwi sorgt für Sommerfeeling

Zwei Rezeptideen mit der Frucht, die so viele wertvolle Nährstoffe enthält

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Bei sommerlichen Temperaturen wächst die Lust auf frische und leichte Snacks. Kiwis sind dafür ideal: kalorienarm, saftig und voller wertvoller Nährstoffe. Ob als erfrischende Zwischenmahlzeit, in leckeren Rezepten oder als Zutat in Smoothies, diese Frucht sorgt stets für Sommerfeeling. Die süße Zespri SunGold Kiwi etwa trägt mit ihrem hohen Wassergehalt zur natürlichen Hydration bei, deckt den Tagesbedarf an Vitamin C und stärkt damit das Immunsystem. Mit ihrem niedrigen glykämischen Index sorgt sie für einen natürlichen Energieschub und hilft den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Die Frucht passt perfekt zu Sommergerichten und -getränken, Rezepte gibt es unter www.zespri.com.

Rezepttipp 1: Fruchtiges Ceviche mit goldenen Kiwis

Zutaten für 2 Portionen

150 g Kabeljau Loins

4 Zespri SunGold

1 rote Zwiebel

1-2 grüne Chilis

1-2 TL Meersalz

Saft von 2 Limetten

Saft von 1 Zitrone

2 EL Agavendicksaft

grüner Pfeffer

2 EL Olivenöl

10 g Koriander

Zubereitung

Den Kabeljau in kleine Würfel schneiden. Die Kiwis schälen und ebenfalls würfeln. Rote Zwiebel schälen, halbieren und in feine Halbringe schneiden. Chilis ggf. entkernen und in Ringe schneiden. Limetten und Zitronen auspressen und die Schale fein abreiben. Koriander zupfen. Zitrussäfte mit Chili, Kiwi, Zwiebel, Koriander, Salz, Pfeffer und Agavensirup gut vermengen, zehn Minuten ziehen lassen und dann über den Fisch gießen. Den Fisch 15 Minuten darin marinieren lassen, sodass er durch die Säure gegart wird. Das Olivenöl nun unter den Fisch geben und alles auf zwei Tellern anrichten. Etwas Koriander zum Garnieren verwenden.

Rezepttipp 2: Golden Kiwi-Drink

Zutaten für 4 Drinks:

3 SunGold Kiwis

3 EL Agavensirup

Saft von 2 Limetten

1 EL mildes Currypulver

Eiswürfel

Mineralwasser

Zubereitung:

Kiwis schälen, 2 Kiwis in grobe Würfel schneiden und mit Agavensirup, Limettensaft, Currypulver und 100 ml Wasser in einem kleinen Kochtopf bei geschlossenem Deckel zum Kochen bringen. Temperatur verringern und die Kiwis 5 Min. dünsten, dann abkühlen lassen. Die restliche Kiwi in dünne Scheiben schneiden. Die abgekühlten Kiwis pürieren. Vier Gläser mit Eiswürfeln und Kiwischeiben füllen, Fruchtpüree darauf gießen und das Ganze mit Mineralwasser auffüllen. Einmal umrühren und servieren.

Zubereitungsdauer: 15 Min. + Kühlzeit

Nährwerte pro Portion: 163 kcal, 31,2 g Kohlenhydrate, 0,2 g Fett, 2,1 g Protein.

Am 24. Mai findet der "Iss-eine-Kiwi Tag" statt - die Gelegenheit, die SunGold Kiwi zu probieren und ihren besonderen Geschmack zu genießen. Info: www.zespri.com.

Original-Content von: Zespri, übermittelt durch news aktuell