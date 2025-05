Great-West Lifeco Inc.; Canada Life; The Canada Life Assurance Company

Great-West Lifeco kündigt Wechsel des Präsidenten und CEO an

Winnipeg, Mb (ots/PRNewswire)

TSX:GWO

Paul Mahon tritt als Präsident und CEO zurück, der Vorstand ernennt David Harney mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Präsidenten und CEO von Great-West Lifeco und The Canada Life Assurance Company

Heute hat Great-West Lifeco Inc. (TSX: GWO) („Lifeco", „das Unternehmen") gab bekannt, dass Paul Mahon mit Wirkung zum 1. Juli als Präsident und CEO von Great-West Lifeco und Canada Life in den Ruhestand treten und von David Harney abgelöst werden wird. Paul wird bis Anfang 2026 als Senior Advisor tätig sein, um den Übergang zu unterstützen.

„Pauls Beiträge zu unserer Organisation waren außergewöhnlich", sagte Jeffrey Orr, Vorstandsvorsitzender von Lifeco und Canada Life. „Unter seiner Führung wurde das Unternehmen neu positioniert und gestärkt, erzielte Rekordleistungen und schuf nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre. Im Namen des Vorstands, der Geschäftsleitung, der Mitarbeiter und aller mit unseren Unternehmen verbundenen Personen danke ich ihm für seine Führungsstärke, seine Vision und seinen Einfluss."

Während seiner 39-jährigen Tätigkeit für das Unternehmen, davon die letzten 12 Jahre als CEO, hat Paul eine beständige, prinzipienfeste Führungsarbeit geleistet. Er war maßgeblich an der Gestaltung der langfristigen Ausrichtung der Organisation beteiligt und hat unter anderem eine starke, zukunftsorientierte Führung eingesetzt. Unter seiner Führung gelang Lifeco die erfolgreiche Neupositionierung seines Geschäftsportfolios, einschließlich der Zusammenführung von drei Marken zu Canada Life und der Einführung und dem Ausbau von Empower in den Vereinigten Staaten. Paul führte das Unternehmen während der globalen Pandemie mit Klarheit und Mitgefühl und stellte sicher, dass das Wohlergehen der Kunden und Mitarbeiter oberste Priorität hatte. Paul hat sich auch für eine Kultur des bürgerschaftlichen Engagements und der Einflussnahme bei Canada Life eingesetzt und damit zu einem dauerhaften, positiven Wandel in unseren Gemeinden beigetragen.

„Es war mir eine Ehre, Lifeco zu leiten und mit einem so engagierten und werteorientierten Team zusammenzuarbeiten", sagte Paul Mahon. „Wir haben ein starkes Fundament für die Zukunft gelegt. Das Managementteam von Lifeco vereint außergewöhnliche Stärken, darunter eine leistungsorientierte und mitarbeiterorientierte Kultur, die zu einer starken Performance im gesamten Unternehmen beiträgt. Das Unternehmen befindet sich auf einem nachhaltigen Wachstumspfad, und ich könnte nicht zuversichtlicher in die Zukunft blicken."

Die Ernennung von David Harney spiegelt die Stärke des Führungsteams des Unternehmens und sein Engagement für Nachfolgeplanung und Talententwicklung wider. David arbeitet seit über 35 Jahren für die Organisation. Er bekleidete eine Vielzahl von leitenden Positionen, die seine umfassenden Fähigkeiten als Führungskraft und Unternehmensentwickler widerspiegeln. Während seiner Zeit bei Irish Life leitete David den Geschäftsbereich Corporate Business und führte ihn unter anderem durch die Erholung nach der globalen Finanzkrise. 2016 wurde er zum CEO von Irish Life ernannt, wo seine Vision einer stärkeren Integration der Geschäftsbereiche von Irish Life dazu beitrug, die Marktpräsenz des Unternehmens auszubauen und die Kundenbeziehungen zu vertiefen. 2020 wurde David zum President und Chief Operating Officer für Europa von Great-West Lifeco ernannt und 2024 wurden seine Aufgaben um die Aufsicht über das Rückversicherungsgeschäft von Lifeco erweitert.

„David bringt eine große Erfahrung und eine nachgewiesene Fähigkeit zur Umsetzung in seine neue Rolle ein. Er hat durchweg starke Teams aufgebaut, die Leistung bringen", sagte Orr. „Unser Vorstand freut sich darauf, in seiner neuen Funktion eng mit David zusammenzuarbeiten, um die Wachstumsstrategie von Lifeco weiter voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt klar auf der Schaffung von Wert und der Erzielung langfristiger Ergebnisse liegt."

„David ist eine gute und natürliche Wahl, um unseren Schwung weiter auszubauen. Ich arbeite seit über 12 Jahren eng mit ihm zusammen und habe gesehen, wie er es immer wieder schafft, positive Ergebnisse zu erzielen", sagte Mahon. „Seine Führungsqualitäten zeichnen sich durch seine Neugier, sein Bestreben, die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden genau zu verstehen, und seine Fähigkeit aus, der Marktdynamik immer einen Schritt voraus zu sein, um Strategien zu entwickeln. Ich freue mich darauf, ihn bei diesem Übergang zu unterstützen."

„Ich freue mich persönlich über die Möglichkeit, mit unseren Kollegen, Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten und auf dem soliden Fundament und der enormen Dynamik des Unternehmens aufzubauen", so David Harney. Wir verfügen über eine erfolgreiche Strategie, eine starke Führungsposition und eine kundenorientierte Kultur, die uns dabei helfen werden, vertrauensvolle Beziehungen zu vertiefen und in allen unseren Geschäftsbereichen Einfluss zu nehmen. Wir danken Paul für die Führung und Sorgfalt, mit der er das Unternehmen in den letzten 12 Jahren geleitet hat."

Informationen zur Great-West Lifeco Inc. Die Great-West Lifeco ist eine Finanzdienstleistungsholding, die sich darauf konzentriert, eine stärkere, integrativere und finanziell sichere Zukunft zu schaffen. Wir sind in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa unter den Marken Canada Life, Empower und Irish Life tätig. Gemeinsam bieten wir unseren über 40 Millionen Kunden Vermögens-, Altersvorsorge-, betriebliche Vorsorge-, Versicherungs- und Risikolösungen an. Zum 31. Dezember 2024 betrug das gesamte Kundenvermögen von Great-West Lifeco mehr als 3 Billionen US-Dollar. Great-West Lifeco wird an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Tickersymbol GWO gehandelt und ist Mitglied der Power Corporation-Unternehmensgruppe. Weitere Informationen finden Sie unter greatwestlifeco.com.

Weitere Informationen: Medienkontakt: Tim Oracheski, 204-946-8961, media.relations@canadalife.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2677606/Great_West_Lifeco_Inc__Great_West_Lifeco_announces_President_and.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2677608/Great_West_Lifeco_Inc__Great_West_Lifeco_announces_President_and.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2677604/Great_West_Lifeco_Inc__Great_West_Lifeco_announces_President_and.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/great-west-lifeco-kundigt-wechsel-des-prasidenten-und-ceo-an-302444949.html

Original-Content von: Great-West Lifeco Inc.; Canada Life; The Canada Life Assurance Company, übermittelt durch news aktuell