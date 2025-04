chargecloud GmbH

chargecloud Marketplace stärkt Innovation und Vernetzung in der E-Mobilität

Neue Partnerlösungen erweitern das Angebot für E-Mobilitätsanbieter - Smart Charging und KI im Fokus

Die chargecloud GmbH, führender Anbieter im Bereich E-Mobility-Software, stellt auf der Messe Power2Drive in München den wachsenden chargecloud Marketplace in den Mittelpunkt. Darüber erhalten Unternehmen aus der E-Mobilität einfachen Zugang zu geprüften Partnerangeboten, die sich nahtlos mit der SaaS-Lösung von chargecloud integrieren lassen. So können E-Mobility-Anbieter ihr Geschäft effizient ausbauen und flexibel auf neue Marktanforderungen reagieren.

Bereits mehr als zehn Partnerunternehmen bieten ihre Dienste über den chargecloud Marketplace an. Dazu zählen Lösungen für Kreditkartenzahlung, THG-Quoten-Management, steuerrechtliche Unterstützung, Lastmanagement, Parksensorik und Standortplanung sowie KI-Hotlines. Gemeinsam mit drei seiner Partner zeigt chargecloud auf der Messe, wie digitale Services das Kernangebot des Unternehmens um spezialisierte Lösungen erweitern können.

Live am Stand B6.334: Umfassendes Ökosystem für Ladeanbieter

Im Rahmen der Branchenmesse Power2Drive erhalten Besucher:innen einen Überblick über den Leistungsumfang von chargecloud und können sich zudem live über ausgewählte Partnerangebote informieren. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf den aktuellen Branchenthemen Smart Charging, KI im Kundenservice und Kreditkartenterminals.

Diese Lösungen können Besucher:innen am chargecloud-Stand in der Praxis erleben:

Ladekosten von EV-Flotten reduzieren: Q&A mit RiDERgy am 7. u. 8. Mai

Die KI-basierte Software von RiDERgy plant Ladevorgänge automatisiert und kosteneffizient, so dass umweltfreundlicher Strom zu niedrigen Preisen genutzt wird. Unternehmen sollen so die Ladekosten ihrer Flotte um bis zu 80 Prozent senken und gleichzeitig die Fahrzeugverfügbarkeit maximieren können.

Eine Live-Demo zeigt, wie prädiktive Algorithmen die optimale Ladezeit berechnen, um eine pünktliche und kosteneffiziente Ladung der Flottenfahrzeuge zu ermöglichen. Außerdem sehen Besucher:innen am Demo-System, wie Lastmanagement mit Solar- und Batteriespeichersystemen funktionieren kann.

Am 7. und 8. Mai steht RiDERgy-Gründer und CEO Claudio Geyken jeweils ab 15.00 Uhr am chargecloud Stand für Fragen und Austausch zur Verfügung.

Lemonflow.ai: KI-Hotline für EV-Charging

chargecloud ermöglicht CPOs spezialisierten 24/7-Support an Ladestationen - sowohl mit klassischem Hotline Service als auch mit AI Voice Agents. Die Kooperation des etablierten E-Mobility-Plattform-Anbieters mit dem Münchner KI-Unternehmen Lemonflow Technologies soll eine noch bessere Charging Experience ermöglichen und damit die Verbreitung von E-Mobilität im Massenmarkt weiter vorantreiben. Die Vorteile von KI-gestütztem Customer Service liegen auf der Hand: Die Hotline ist rund um die Uhr und ohne Wartezeiten erreichbar, mehrsprachiger Support in über 30 Sprachen lässt sich einfach umsetzen, und die Servicequalität kann ohne individuelle Trainings kontinuierlich verbessert werden. Lemonflow.ai bringt dafür einen spezialisierten sprachbasierten KI-Agenten ein, der bereits bei führenden Ladesäulenbetreibern in mehreren europäischen Märkten im Einsatz ist. Messebesucher:innen können am Stand einen Testanruf beim AI Agent tätigen und die Interaktion des KI Systems mit dem chargecloud Backend erleben.

Payter: Kreditkartenzahlung an der Ladesäule

Vor Ort kann das Payter Apollo Terminal in Kombination mit einer Wallbox getestet werden. Das Terminal ermöglicht eine bequeme Direktzahlung mit Kredit- oder Debitkarten und unterstützt gängige Payment-Standards. chargecloud und Payter bieten CPOs damit eine einfache Möglichkeit, EV-Fahrenden Ad-hoc-Payment anzubieten und die Vorgaben der EU-Verordnung AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) zu erfüllen.

Wachstum für Kunden und Partner

"Mit dem Marketplace bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen direkten Zugang zu hochwertigen Partnerlösungen, mit denen sie ihre Geschäftsmodelle erweitern und fit für künftige Anforderungen machen können", erklärt Markus Bach, CEO der chargecloud GmbH. "Gleichzeitig schaffen wir eine Plattform für unsere Partnerunternehmen, um ihre Innovationen gezielt in einem dynamisch wachsenden Markt zu platzieren."

Alle über den Marketplace verfügbaren Services werden von chargecloud auf Kompatibilität geprüft, um eine reibungslose Integration in das Ökosystem sicherzustellen. Dies ermöglicht sowohl Bestandskunden als auch neuen Partnern einen schnellen Marktzugang mit höchsten Qualitätsstandards.

Innovation für die E-Mobilität vorantreiben

Durch den Marketplace erweitert chargecloud sein Ökosystem gezielt, um die Umsetzung skalierbarer Geschäftsmodelle in einem sich schnell entwickelnden Markt bestmöglich zu unterstützen. Die Kombination aus einer leistungsfähigen Softwareplattform und spezialisierten Partnerlösungen trägt dazu bei, die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen und die Innovationskraft der Branche zu fördern.

