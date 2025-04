MUCH Gruppe GmbH & Co. KG

MUCH Gruppe: Hallenbau flexible und schnell mit 3D Online-Konfigurator

Die Nachfrage nach flexiblen und schnell realisierbaren Hallenlösungen wächst - sei es in der Industrie, der Logistik oder im öffentlichen Sektor. Um den Planungsprozess effizienter zu gestalten, stellt die MUCH Gruppe ihren neuen 3D Online Hallenkonfigurator vor. Diese digitale Lösung ermöglicht Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, ihre Leichtbauhallen individuell zu konfigurieren und in währenddessen eine visuelle Vorschau zu erhalten. Der Konfigurator reduziert den Planungsaufwand erheblich und sorgt für eine schnellere Angebotserstellung und Planungsgrundlage.

Schnellere Planung durch digitale Lösungen

Unternehmen stehen oft vor der Herausforderung, kurzfristig Lagerflächen oder Produktionshallen zu erweitern. Hier setzt der Online Hallenkonfigurator an: Mit wenigen Klicks lassen sich Hallengröße, Dach- und Wandverkleidung sowie zusätzliche Ausstattung wie Tore oder Fenster individuell festlegen. Eine 3D-Visualisierung in Echtzeit ermöglicht eine sofortige Einschätzung der geplanten Halle und unterstützt so eine fundierte Entscheidungsfindung.

"Mit dem neuen Hallenkonfigurator erleichtern wir unseren Kunden den Planungsprozess erheblich. Sie können ihre Halle individuell gestalten und sofort eine realistische Vorschau erhalten. Das ist ein großer Fortschritt in der Planung von Hallen", erklärt Bernd Much, CEO, MUCH Gruppe.

Effizienzsteigerung und maßgeschneiderte Lösungen

Die digitale Planung sorgt für eine präzisere Abstimmung der gewünschten Spezifikationen und reduziert Missverständnisse, die bei herkömmlichen Angebotsprozessen auftreten können. Kunden haben die Möglichkeit, ihre Konfiguration als PDF zu speichern, sie zu überarbeiten oder direkt für eine individuelle Beratung an das MUCH-Team zu senden.

Durch den Online-Konfigurator lassen sich vollständige Hallenkonzepte in kürzester Zeit erstellen - inklusive Materialoptionen, Dämmung und Ausstattungselementen. Gerade in Zeiten steigender Anforderungen an flexible Raumlösungen bietet dieser digitale Ansatz eine effiziente Alternative zu herkömmlichen Planungsprozessen.

Wachsende Nachfrage nach flexiblen Hallenlösungen

Die Anforderungen an flexible Lager- und Produktionsflächen steigen stetig. Unternehmen aus Industrie, Handel und Logistik benötigen zunehmend kurzfristig verfügbare Raumlösungen, die sich an veränderte Produktionskapazitäten oder saisonale Schwankungen anpassen lassen. Auch öffentliche Einrichtungen stehen vor der Herausforderung, temporäre Unterbringungs- oder Veranstaltungsflächen effizient zu planen.

Mit dem digitalen Hallenkonfigurator reagiert die MUCH Gruppe auf diese Marktentwicklung. Die webbasierte Anwendung ermöglicht eine schnelle und bedarfsgerechte Planung - ohne langwierige Abstimmungsprozesse oder aufwendige Vor-Ort-Besichtigungen. Dies beschleunigt nicht nur den gesamten Entscheidungsprozess, sondern reduziert auch die Kosten für Planungs- und Beratungsleistungen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen

Neben klassischen Industrie- und Lagerhallen eignet sich der Konfigurator für zahlreiche weitere Einsatzbereiche. Landwirtschaftliche Betriebe können beispielsweise Maschinen- oder Futterlager flexibel planen, während Handwerksunternehmen überdachte Werkstätten für temporäre Projekte realisieren können.

Auch im öffentlichen Sektor ergeben sich vielfältige Anwendungsfelder. Kommunen und Behörden können mit dem Konfigurator schnell und unkompliziert Notunterkünfte, Messehallen oder mobile Schulgebäude entwerfen. Die Möglichkeit, individuelle Spezifikationen direkt online zu konfigurieren, erleichtert den Beschaffungsprozess erheblich und sorgt für eine effiziente Umsetzung von Bauvorhaben.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für verschiedenste Branchen

Der Online Hallenkonfigurator ermöglicht eine präzise Planung und bietet zahlreiche Konfigurationsoptionen:

Variable Hallengrößen: Breiten bis zu 40 m, Längen bis 200 m, Höhen bis 6,2 m

Dachvarianten: Trapezblech, Sandwichpaneele, PVC-Dächer oder Thermodachplanen

Wandverkleidung: Trapezblech, Sandwichpaneele oder PVC-Planen für isolierte und unisolierte Lösungen

Ausstattung: Rolltore, Sektionaltore, Türen, Fenster sowie Zusatzoptionen wie Wandlichtbänder oder Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Die hohe Modularität des Konfigurators sorgt dafür, dass sich die geplanten Hallen für verschiedene Branchen und Anwendungsbereiche eignen, darunter Industrie, Handwerk, Landwirtschaft sowie öffentliche Einrichtungen. Die Auswahl von Dach- und Wandmaterialien ermöglicht sowohl isolierte als auch unisolierte Bauweisen, je nach den spezifischen Anforderungen an Wärmedämmung oder Witterungsschutz.

Mehr Informationen zum Hallenkonfigurator unter: https://www.much-gruppe.com/de/hallenkonfigurator/

Ergänzung durch Zeltkonfigurator für Eventlösungen

Für den Event- und Veranstaltungsbereich bietet die MUCH Gruppe zusätzlich den neuen Zeltkonfigurator an. Dieser ermöglicht es Unternehmen und Veranstaltern, individuell zugeschnittene Zeltlösungen für Messen, Firmenevents oder temporäre Überdachungen zu gestalten. Größe, Dach- und Seitenverkleidungen sowie verschiedene Ausstattungsoptionen lassen sich ebenso flexibel anpassen wie beim Hallenkonfigurator.

Über MUCH

Die MUCH Gruppe ist ein führender Anbieter von Hallenbau-, Container- und Raumlösungen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Seit über 30 Jahren entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Raumkonzepte für Industrie, Gewerbe, Veranstaltungen und Infrastrukturprojekte. Das Leistungsspektrum umfasst Hallen- und Zeltbau, modulare Containerlösungen, Eventstrukturen sowie Bodenschutzsysteme. Kunden profitieren von einer ganzheitlichen Lösung aus einer Hand - von der Planung über die Konstruktion bis zur Montage. MUCH Gruppe - Mehr Raum³ für Sie!

Weitere Informationen unter: https://www.much-gruppe.com/de/ueber-uns/

