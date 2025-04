Aral Culture Summit

ARAL CULTURE SUMMIT 2025: USBEKISTANS WEGWEISENDE VERANSTALTUNG, DIE KULTUR, ÖKOLOGIE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT IN EINKLANG BRINGT, GIBT OFFIZIELLES PROGRAMM BEKANNT

Eine aufstrebende Initiative, die sich der sozialen und ökologischen Umgestaltung der Region Aralsee durch Kunst, Kultur, Design und Wissenschaft widmet, startet am 4. und 6. April 2025.

Eröffnet wird das Forum während des ersten Globalen Klimaforums am 4. April in Samarkand , an dem führende Politiker der EU und Zentralasiens teilnehmen und das Usbekistans Engagement für eine umweltverträgliche Entwicklung und globale Zusammenarbeit bekräftigt.

Ein multidisziplinäres Programm in Nukus, Karakalpakstan (5.-6. April) mit globalen und regionalen Experten für Kultur, Architektur, Ökologie, Ernährungssicherheit und Wasserressourcenmanagement zur Förderung des Dialogs und als Aufruf zum Handeln.

Ein Masterplan zur Wiederbelebung von Istiqlol, dem künftigen Sitz des Gipfels - einem ehemaligen Vergnügungspark und einer der wenigen verbliebenen Grünflächen in Nukus - wird am 5. April 2025 vorgestellt.

Aral Culture Summit (ACS), eine Kultur- und Umweltinitiative zur Wiederbelebung der Aral Seeregion in Zentralasien, findet vom 4. bis 6. April 2025 statt. Organisiert von der Uzbekistan Art and Culture Development Foundation (ACDF), soll der Gipfel den Dialog und das Handeln durch Kunst, Kultur, Design und Wissenschaft fördern.

ACS wird führende Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich, politische Entscheidungsträger, Künstler und Umweltexperten in zwei Städten zusammenbringen, um nachhaltige Lösungen für die Krise des Aralsees und die globalen klimatischen Herausforderungen zu erforschen und umzusetzen. Der Aral Kulturgipfel 2025 wird während des ersten Globalen Klimaforums in Samarkand (4. April) eröffnet, an dem regionale und europäische Staatschefs teilnehmen und das Engagement Usbekistans für die regionale Zusammenarbeit für ökologische und soziale Entwicklung bekräftigen.

Programmhöhepunkte und Themen Aral Der Kulturgipfel wird am 5. und 6. April in Nukus, Karakalpakstan in der Nähe des Aralsees fortgesetzt und bietet ein multidisziplinäres Programm mit Podiumsdiskussionen, Keynotes, künstlerischen Darbietungen und Ausstellungen, das sich mit kritischen Themen wie Umweltsanierung, Kreativwirtschaft und Kulturdiplomatie befasst. Am 5. April wird GayaneUmerova, Vorsitzende von ACDF , einen vorläufigen Masterplan für die Wiederbelebung von Istiqlol, einem ehemaligen Vergnügungspark in Nukus, ankündigen, der von Ludi Architects zu einem dauerhaften kulturellen und ökologischen Zentrum umgestaltet wird.

Gayane Umerova, Vorsitzende von ACDF, Kommentare: "Aral Culture Summit is a platform for change. Indem wir den kulturellen Dialog mit der Klimaagenda verknüpfen, stellen wir sicher, dass die Künste zu unserem gemeinsamen Engagement für eine langfristige nachhaltige Entwicklung beitragen. Unsere Teilnahme am ersten Globalen Klimaforum unterstreicht die entscheidende Rolle der Kultur bei der Förderung des ökologischen Wandels".

