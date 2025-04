Hong Kong Productivity Council

HKPC tritt erfolgreich auf der Hannover Messe 2025 auf

Hongkong/Hannover (ots)

Internationales Publikum erlebt innovative Technologie in der Praxis sowie länderübergreifende Geschäftschancen

Der Hong Kong Productivity Council (HKPC) ist zum ersten Mal auf der Hannover Messe 2025 vertreten.

Technologieanwendungen aus Hongkong gefragt für internationale Geschäftsmöglichkeiten

Als einzige öffentliche Organisation, die Hongkong auf der Messe vertritt, stieß HKPC auf große Publikumsresonanz für die auf der Hannover Messe präsentierten Anwendungsszenarien, darunter der Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Als Förderer des Austauschs und der Zusammenarbeit für Technologieanwendungen im In- und Ausland traf HKPC auf der Hannover Messe mit mehr als 200 Unternehmen sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt zusammen. Dabei stand im Mittelpunkt, wie sie ihr Geschäft durch Technologieanwendungen wie KI, Robotik und intelligente Mikrofabriken weiterentwickeln, die Produktionseffizienz und die industrielle Wertschöpfung steigern. So konnte der HKPC die herausragenden technologischen Innovationen aus Hongkong positionieren, die weltweite Reputation Hongkongs im Technologiebereich untermauern und die Wettbewerbsfähigkeit Hongkongs als internationales Innovations- und Technologiezentrumstärken.

HKPC organisierte zudem eine Reihe von Seminaren über Spitzentechnologien, die allesamt großen Zuspruch erhielten. Zahlreiche Akteure aus der Industrie tauschten mit den HKPC-Teams vor Ort ihre Erfahrungen und Anforderungen in Bereichen wie KI und erneuerbaren Energien aus, und die Teilnehmenden aus aller Welt gewannen ein tieferes Verständnis für die Leistungen Hongkongs im Forschungs- und Entwicklungs-Umfeld.

Hon Sunny TAN, Chairman des HKPC, sagte: "HKPC vernetzt sich aktiv mit der internationalen Gemeinschaft. Durch die Hannover Messe haben wir unsere Zusammenarbeit und den Austausch mit Unternehmen aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt vertieft und eine Brücke für Unternehmen aus Hongkong und dem chinesischen Festland gebaut, um global agieren zu können. Wir haben der Welt eine Reihe führender Technologien und Anwendungen aus Hongkong vorgestellt, die einzigartigen Fähigkeiten Hongkongs in den Bereichen Innovation und Technologie präsentiert und erfolgreich Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit geschaffen. Gerade die künstliche Intelligenz als Kerntechnologie, die die industrielle Entwicklung vorantreibt, ist zu einem globalen Trend geworden. Wir werden die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern weiter stärken, globale Expertise bündeln und dazu beitragen, dass die Wirtschaft Hongkongs weiter floriert."

KI-Trends eröffnen der Industrie unbegrenzte Möglichkeiten

Auf der Hannover Messe ging HKPC anhand von Showcases und Themenvorträgen der Frage nach, wie die umfassende Anwendung von KI Fertigungsprozesse revolutionieren und die Effizienz steigern kann. Im Zuge der rasanten Entwicklung von KI unterstützt das Land zudem mit hohem Engagement die Entwicklung der Artificial Intelligence+ und treibt die industrielle Innovation mit Wissenschaft und Technologie voran. Das von HKPC gegründete Hong Kong Industrial Artificial Intelligence & Robotics Centre (FLAIR) stellte "Hephaestus: Industrial Artificial Intelligence Application Platform" vor, das mithilfe von AIR@InnoHK, einer F&E-Plattform für KI und Robotik, modernste Algorithmen, Datenanalysen und Rechenleistung nutzt. Die KI-Datenmanagement-Plattform integriert Datenmanagement, Modelltraining, Inferenz und die Bereitstellung von Modellen in der Cloud. Sie unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei der Entwicklung von KI-Technologien, demonstriert Hongkongs Innovationskraft im Bereich KI und zeigt das Potenzial von KI für die Industrie auf.

Unterstützung der Industrie bei der aktiven internationalen Expansion

Als weltgrößte Industriemesse bringt die diesjährige Hannover Messe 4.000 Unternehmen aus der digitalen Industrie und dem Energiesektor zusammen, um Lösungen für die Produktion und Energieversorgung der Zukunft zu präsentieren. Während der Veranstaltung riefen HKPC und die Allgemeine Handelskammer Hongkong gemeinsam eine europäische Technologie-Mission ins Leben, um heimischen Unternehmen ein tieferes Verständnis für globale Spitzentechnologie und Entwicklungstrends zu ermöglichen und ihren internationalen Horizont zu erweitern. HKPC hat sich darüber hinaus mit dem Verband der Metallhersteller in Hongkong zusammengetan, um die technologischen Standortvorteile Hongkongs und seine Spitzenleistungen bei Metallprodukten auf einer Reihe von Schlüsselmärkten erfolgreich zu bewerben.

Gleichzeitig wird HKPC in diesem Monat gemeinsam mit nationalen F&E-Einrichtungen eine One-Stop-Serviceplattform in Hongkong einrichten, um Unternehmen bei der Globalisierung zu unterstützen. Dabei werden umfassende F&E-Expertise und enge Beziehungen zu weltweit renommierten Partnern kombiniert, um Unternehmen bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen auf dem internationalen Markt zu helfen - damit sie die Vorteile Hongkongs voll ausschöpfen, ein globales Profil aufbauen und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern können.

Weitere Informationen über die Teilnahme des HKPC an der Hannover Messe 2025 finden Sie unter diesem Link.

Über den Hong Kong Productivity Council (HKPC)

Das Hong Kong Productivity Council (HKPC) ist eine multidisziplinäre Organisation, die 1967 per Gesetz gegründet wurde, um Exzellenz in der Produktivität durch den unermüdlichen Einsatz von weltweit führenden Spitzentechnologien und innovativen Dienstleistungen zu fördern und die Unternehmen in Hongkong zu unterstützen. Als landesweiter Führer in innovativer, marktorientierter Forschung und Entwicklung (F&E) auf internationaler Ebene, spezialisiert auf Spitzentechnologien und umfassende Fertigungsdienstleistungen, fördert der HKPC die neue Industrialisierung in Hongkong und der Greater Bay Area und erleichtert die Entwicklung neuer produktiver Kräfte, indem er Innovation und Technologie (I&T) nutzt. Zudem stärkt er Hongkongs Position als internationales Innovations- und Technologiezentrum sowie als Smart City. Der Council bietet umfassende innovative Lösungen für Industrie und Unternehmen in Hongkong, die ihnen helfen, Ressourcen und Produktivität zu nutzen, Effizienz und Kosten zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit sowohl auf dem lokalen als auch auf dem internationalen Markt zu steigern. Der HKPC arbeitet in Partnerschaft mit lokalen Branchen und Unternehmen sowie weltweit renommierten F&E-Instituten zusammen, um angewandte Technologielösungen zur Wertschöpfung zu entwickeln. Er profitiert dabei von Produktinnovationen, Technologietransfer und Kommerzialisierung und eröffnet umfassende Geschäftsmöglichkeiten. Die weltweit führenden F&E-Erfolge des HKPC wurden im Laufe der Jahre weithin anerkannt und mit zahlreichen lokalen und internationalen Auszeichnungen gewürdigt.

Zusätzlich bietet der HKPC KMU und Startups direkte und zeitnahe Unterstützung, um sich in einem ständig verändernden Geschäftsumfeld zu behaupten. Er stärkt die Talentförderung und die Wettbewerbsfähigkeit Hongkongs durch Future-Skills-Schulungen für Unternehmen und die akademische Einrichtungen, um digitale Fähigkeiten und MINT-Kompetenzen zu verbessern.

Weitere Informationen unter: www.hkpc.org

