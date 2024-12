Dave & Buster's

Dave & Buster's gibt die Eröffnung des ersten Franchise-Standorts in Bangalore, Indien, mit der Malpani Group bekannt

Dave & Buster's, die weltweit führende Adresse für Speisen, Getränke und Unterhaltung, ist stolz darauf, sein mit Spannung erwartetes Debüt in Indien mit einem Flagship-Standort in der Mantri Avenue in Bangalore bekannt zu geben. Dieser Meilenstein markiert die erste Franchise-Filiale der Marke und ist ein wichtiger Schritt in ihrer globalen Expansion.

Indien, derzeit die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, wird bis 2030 voraussichtlich die drittgrößte werden. Mit seiner schnell wachsenden Mittelschicht, der zunehmenden Verstädterung und dem pulsierenden Sektor der Out-of-Home-Unterhaltung bietet das Land ein ideales Umfeld für globale Marken, um zu gedeihen. Mit dem Eintritt in diesen dynamischen Markt kann Dave & Buster's die steigende Nachfrage nach einzigartigen Essens- und Unterhaltungserlebnissen befriedigen und passt damit perfekt in die sich entwickelnde indische Konsumlandschaft.

Die Türen wurden offiziell am 26. Dezember 2024 geöffnet und bieten den Gästen eine exklusive Vorschau auf die einzigartigen Erlebnisse, die Dave & Buster's nach Indien bringt. Für Februar 2025 ist eine große Eröffnungsfeier geplant, die den Grundstein für das weitere Wachstum der Marke im ganzen Land legen soll, einschließlich einer zweiten Filiale in Mumbai, die für das Frühjahr 2025 geplant ist.

„Dies ist ein bedeutendes Ereignis für Dave & Buster's", sagte Antonio Bautista, Chief Development Officer für International. „Indien mit seiner dynamischen Kultur und seinem wachsenden Appetit auf Premium-Unterhaltung ist der perfekte Markt für unsere Marke. Bangalore, bekannt für seine Energie und Innovation, ist die ideale Stadt, um diese Reise zu beginnen. Wir freuen uns, mit der Malpani Group zusammenzuarbeiten, um die Weltklasse-Erlebnisse zu liefern, die Dave & Buster's ausmachen, und viele davon zum ersten Mal dem indischen Publikum vorzustellen."

Der Dave & Buster's-Standort in Bangalore wird einen hochmodernen Midway mit Spielen von Weltklasse bieten, von denen viele zum ersten Mal in Indien eingeführt werden. Die Gäste können auch wettbewerbsfähige soziale Spiele erleben und Indiens erstes Bowling-Erlebnis genießen, bei dem Nitro Lighting und Sparks miteinander kombiniert werden. Diese hochmodernen Attraktionen versprechen eine lebendige und dynamische Atmosphäre, die für Freunde und Familien bleibende Erinnerungen schafft.

Feinschmecker kommen in den Genuss eines Menüs, das eine einzigartige Mischung aus den klassischen amerikanischen Gerichten von Dave & Buster's und lokal inspirierten panasiatischen Geschmacksrichtungen bietet. Das Erlebnis wird durch eine sorgfältig zusammengestellte Getränkekarte mit charakteristischen Cocktails, Mocktails und innovativen Getränken, die die lebhaften Aromen der Küche ergänzen, noch gesteigert, um eine köstliche kulinarische Reise zu garantieren.

Für Sport- und Unterhaltungsfans bietet das ‚Watch'-Erlebnis im Dave & Buster's Bangalore Wand-zu-Wand-Bildschirme, die mit modernster Technologie ausgestattet sind, um ein maximales Sehvergnügen zu gewährleisten. Ob Live-Sport, Konzerte oder besondere Veranstaltungen, die Gäste können in ein unvergleichliches visuelles Erlebnis eintauchen.

Shreya Malpani, Direktorin der Malpani Group, teilte ihre Ansichten: „Wir freuen uns sehr, mit Dave & Buster's zusammenzuarbeiten und ihre weltbekannte Marke nach Indien zu bringen. Bangalore ist die ideale Ausgangsbasis für diese Zusammenarbeit, und wir sind zuversichtlich, dass die einzigartige Kombination aus Speisen, Getränken und mitreißender Unterhaltung das indische Publikum begeistern wird. Das Geschäft in Mumbai, das nächstes Jahr eröffnet wird, ist nur der Anfang einer langen und erfolgreichen gemeinsamen Reise."

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie @DaveandBustersIndia auf Instagram folgen, um Einblicke, exklusive Updates und Momente hinter den Kulissen zu erhalten.

Mit Bangalore als Vorreiter ist Dave & Buster's auf dem besten Weg, in Indien zu einem Begriff zu werden und seinen Gästen ein einzigartiges Ziel zum Essen, Trinken, Spielen und geselligen Beisammensein zu bieten, das es so noch nie gab.

Für weitere Informationen über Dave & Buster's Indien besuchen Sie https://www.daveandbustersindia.com

Über Dave & Buster's Das 1982 gegründete Unternehmen Dave & Buster's Entertainment, Inc. mit Hauptsitz in Coppell, Texas, ist Eigentümer und Betreiber von über 200 Lokalen in Nordamerika, die ihren Gästen unter zwei verschiedenen Marken erstklassige Unterhaltung und gastronomische Erlebnisse bieten: Dave & Buster's und Main Event. Die Standorte von Dave & Buster's bieten eine einzigartige Kombination aus Essen, Spielen und spannender Unterhaltung und sind damit weltweit führend im Bereich der Freizeitgestaltung.

Über die Malpani Group Die Malpani Group aus Sangamner, Indien, ist ein gut diversifiziertes Unternehmen mit Interessen in den Bereichen erneuerbare Energien, FMCG-Produkte, Immobilien, Hotels und mehr. Die Erfolgsgeschichte der Gruppe geht jedoch über ihr vielfältiges Geschäftsportfolio hinaus. Derzeit ist die Malpani Group einer der führenden Eigentümer und Betreiber von Vergnügungs- und Wasserparks in Indien. Sie betreiben den größten Themen- und Wasserpark Indiens, Imagicaa, sowie fünf weitere Parks in Indien. Ihre Vergnügungs- und Wasserparks sind zu einem beliebten Ziel für Familien, Nervenkitzel suchende Menschen und Touristen geworden und bieten ein einzigartiges Erlebnis für alle Altersgruppen.

