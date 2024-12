International MICE Summit

Der Eröffnungstag des International MICE Summit (IMS) bietet Veränderungen und 19 Ankündigungen, um das Wachstum der Veranstaltungsbranche im Königreich zu fördern

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Drei der weltweit führenden Professional Exhibition Organizations (PEOs) haben die Eröffnung von Büros und Niederlassungen in Saudi-Arabien angekündigt, wobei 12 neue Veranstaltungen im Jahr 2025 anlaufen werden

Diese Ankündigungen standen im Mittelpunkt des Eröffnungstages des International MICE Summit, bei dem 1.000 Führungskräfte aus mehr als 70 Ländern zusammenkommen, um die Zukunft der Branche zu gestalten.

Der erste International MICE Summit (IMS24) hat mit 19 wichtigen Ankündigungen an einem aktionsreichen Eröffnungstag einen Wandel in der Meeting-, Incentive-, Konferenz- und Ausstellungsbranche (MICE) bewirkt und neue führende Ausstellungen nach Saudi-Arabien gebracht.

Globale Veranstaltungsunternehmen wie RX Global, die Messe München und Clarion kündigten die Eröffnung neuer Büros in Saudi-Arabien an, um die bedeutenden Wachstumspläne des Königreichs für Veranstaltungen im kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.

Zwölf neue Großveranstaltungen wurden angekündigt, um Veranstaltungen wie Money20/20 (Informa/Tahaluf), FIBO (RX Global), World Refining Technology Congress, Advanced Therapies Week, Fire Department and Emergency Services Conference (Clarion), FSB Sports Show und International Hardware Show (Koelnmesse/DMG), HOST (Fiera Milano), ArabLab (Terrapin), Saudi Muscle Show (Italian Exhibition Group) und World Industrial Materials und World Advanced Packaging, Printing & Plastics (KAOUN) nach Saudi-Arabien zu bringen.

„Der erste Tag des International MICE Summit war ein enormer Erfolg: Drei der zehn weltweit führenden professionellen Veranstaltungsorganisatoren eröffneten Büros in Saudi-Arabien, 12 neue Veranstaltungen wurden ins Leben gerufen und zahlreiche Vereinbarungen unterzeichnet, um den Fortschritt der Branche voranzutreiben und den Status Saudi-Arabiens als aufregendste MICE-Drehscheibe weltweit zu stärken", sagte Seine Exzellenz Fahd Al Rasheed, Vorsitzender des Gastgebers des Gipfels, der Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA).

„Darüber hinaus unterstreichen diese Ankündigungen die Bedeutung der Veranstaltungs- und Ausstellungsbranche als Katalysator für den Wandel, der die Menschen mit den Möglichkeiten im Einklang mit den Zielen der Vision 2030 verbindet. IMS24 fördert Investitionsmöglichkeiten und neue Partnerschaften in allen Bereichen der Wirtschaft", fügte S.E. Al Rasheed hinzu.

Neben der Eröffnung von Büros und Veranstaltungen wurden vier Absichtserklärungen mit dem Ministerium für Humanressourcen und soziale Entwicklung, der saudischen Tourismusbehörde, dem Events Investment Fund und dem National Events Center unterzeichnet.

Zu den Rednern des ersten Tages gehörten der saudische Tourismusminister Ahmed Al-Khateeb, ehemalige Premierminister und Minister aus dem Vereinigten Königreich, Italien, Bulgarien und Griechenland, führende Vertreter der Global Association of the Exhibition Industry und der International Congress and Convention Association, des Global Sustainable Tourism Council sowie Führungskräfte von Informa, RX Global, der Messe München, Clarion Events und der Messe Desseldorf sowie Richard Attias & Associates.

Die IMS24 wird am Montag fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von Investitionen in den MICE-Sektor, der Schaffung von Veranstaltungsorten der Zukunft und der Behandlung globaler Nachhaltigkeitsfragen in der MICE-Branche liegt. Die IMS24 hat über 1.000 Führungskräfte der MICE-Branche aus mehr als 70 Ländern nach Riad gelockt.

Informationen zum International MICE Summit

Auf dem International MICE Summit (IMS) treffen sich weltweit führende Persönlichkeiten aus dem Bereich Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen (MICE) sowie Fachleute und Organisationen aus verschiedenen Branchen. Der Gipfel bietet eine Plattform für Brancheneinblicke, Networking und Diskussionen zur Förderung von Innovation, Wissensaustausch und nachhaltiger Entwicklung im globalen MICE-Sektor.

Gründungspartner: Eye of Riyadh

Unterstützende Partner: OAK View Group

Gründungspartner: Soudah Development

Gründungspartner: EIF

Gründungspartner: Qiddiya

Gastfreundschaft Partner: Al Taanfethi

Assoziierter Partner: RA&A

Strategischer Partner: Informa/Tahaluf

Für weitere Informationen oder um sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie uns:

Website - www.internationalmicesummit.com

Twitter/X - https://x.com/ims_summit

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/ims-summit/

YouTube - https://youtube.com/@ims.summit?si=G06nYTaOUWer-OKq

Für weitere Bilder klicken Sie bitte hier.

Informationen zur Saudi Conferences and Exhibitions General Authority (SCEGA)

Die Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA) ist die offizielle Behörde, die die Entwicklung und Regulierung des saudi-arabischen Messe- und Kongresswesens überwacht. Die SCEGA wurde 2018 durch ein königliches Dekret gegründet und soll den wirtschaftlichen Einfluss des Sektors stärken, indem sie strategische Richtlinien festlegt, Lizenzen vergibt, Saudi-Arabien als erstklassige MICE-Destination bewirbt und Investitionen im Einklang mit globalen Standards fördert. Durch die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Akteuren arbeitet die SCEGA daran, das Wachstum des Sektors zu fördern, die Entwicklung von Talenten zu unterstützen und Möglichkeiten zu schaffen, die einzigartige Identität des Königreichs auf der Weltbühne zu präsentieren.

Original-Content von: International MICE Summit, übermittelt durch news aktuell