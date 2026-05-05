Tourismusverband Annaberg-Lungötz

Fuxi & Bruno - entdecke mit dem tierisch starken Duo das Lammertal

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Annaberg-Lungötz (ots)

Wenn Kinder morgens freiwillig in die Wanderschuhe springen und Eltern dabei genauso begeistert sind, dann ist man ziemlich sicher im Salzburger Lammertal angekommen. Hier wird der Sommer nicht nur "verbracht", sondern aktiv erlebt, mit jeder Menge Abwechslung, Bewegung und Momenten, die Familien wirklich verbinden.

In diesem Sommer lockt die Region mit einer perfekten Mischung aus spielerischer Entdeckung, sportlicher Herausforderung und gelebtem Brauchtum. Statt Bildschirmzeit gibt's Bergluft, statt Langeweile echte Abenteuer.

Auf neuen Pfaden: Fuxis Erlebnisweg

Das Herzstück für junge Entdecker ist der brandneue Fuxis Erlebnisweg. Direkt an der Bergstation der Donnerkogelbahn in Annaberg-Lungötz startet eine Reise, die das klassische Wandern neu definiert. Hier ist "Fuxi", der kleine schlaue Fuchs der Chefguide. Klettern, balancieren, rätseln und entdecken stehen am Programm. Kinder folgen spielerisch den Spuren von Fuxi, lösen Aufgaben und lernen ganz nebenbei Spannendes über die Tier- und Pflanzenwelt der Region. www.annaberg-lungoetz.com

"Brunos Bergwelt" in Russbach: Bärenstarkes Familienabenteuer

Mit der Hornbahn geht's ganz entspannt hinauf in Brunos Bergwelt. Dort wartet Bruno, das freundliche Bären-Maskottchen von Russbach, und zeigt, wo der Spaß beginnt: Kletterstationen, Wasserspiele und viele Erlebnisplätze laden zum Toben, Staunen und Ausprobieren ein. Hier wird aus Bewegung ein Spiel und aus einem Wandertag ein echtes Abenteuer für die ganze Familie. www.russbach.info

2 Welten - 1 großer Outdoor-Spielplatz

Fuxi und Bruno sind nicht nur Freunde, sondern echte Nachbarn im Lammertal. Über einen Verbindungswanderweg können kleine Abenteurer vom schlauen Fuchs zum starken Bären wandern.

Genussvolles Almglück und entspanntes Waldbad

Inmitten von traumhafter Natur erwartet Sie eine nahezu grenzenlose Auswahl an Wandermöglichkeiten für die unterschiedlichsten Ansprüche. Alles familiärer, alles greifbarer und überschaubarer. Dachstein, Gosaukamm, Bischofsmütze und das Tennengebirge bilden dabei die perfekte Kulisse für unvergessliche Wandererlebnisse.

Wer die Wanderung kulinarisch ausklingen lassen möchte, wandert zu einer der familienfreundlichen Almen. Dort warten die berühmte Lammertaler Gastfreundschaft und selbstgemachte Schmankerl auf große und kleine Genießer.

Nach der Action am Berg bietet die Region die nötige Entspannung. Das Waldbad Lungötz und das Naturbad sowie der Wasserpark in Russbach sind Paradiese für Wasserratten, die natürliche Erfrischung suchen.

Die TennengauPlus Card ermöglicht mehr Urlaub

Ein echter Mehrwert für Familien ist die TennengauPlus Card. Diese erhalten Sie direkt nach dem Check-in in Ihrer gewählten Unterkunft. Sie macht den Familienurlaub nicht nur abwechslungsreicher, sondern auch spürbar günstiger. In der gesamten Region Tennengau profitiert man von zahlreichen Gratisleistungen und attraktiven Ermäßigungen wie z. B. bei Bergbahnen, Freibäder und vielen spannenden Ausflugszielen. Neu dieses Jahr sind die Gratis-Kinderfahrten mit der Donnerkogelbahn in Annaberg und der Hornbahn in Russbach.

Ein Sommer, der in Erinnerung bleibt

Annaberg-Lungötz und Russbach beweisen diesen Sommer einmal mehr: Ein Familienurlaub in den Bergen braucht keinen künstlichen Schnickschnack, wenn man die Natur erlebbar und begreifbar macht.

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