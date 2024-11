Plantera GmbH

Statt Styropor: Plantera entwickelt rückstandslos kompostierbare Verpackung aus Maisgrieß und gewinnt Deutschen Verpackungspreis 2024

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Etwa 40 Kilogramm Kunststoffabfälle entfallen allein in Deutschland pro Jahr auf jeden Einwohner. Einwegverpackungen und Plastikmüll verursachen eine erhebliche Menge an Abfall, können aber nur zu einem geringen Teil recycelt werden.

Doch es gibt eine Alternative: Das Startup Plantera aus Lübeck stellt aus Reststoffen der Lebensmittelproduktion eine weltweit einzigartige nachhaltige Verpackung her. CornPack ist zu 100 Prozent natürlich und kompostierbar - sogar in der heimischen Biotonne oder auf dem Gartenkompost.

Für diese Innovation aus gepufftem Maisgrieß wurde Plantera nun mit dem Deutschen Verpackungspreis 2024 ausgezeichnet. Planteras Eigenentwicklung CornPack gewann den Preis in der Kategorie "Neues Material". Im Rahmen der FACHPACK 2024, der europäischen Fachmesse für Packmittel, Verpackungsmaschinen und Verpackungsdesign, wurde der Preis verliehen. Gestiftet wird er vom Deutschen Verpackungsinstitut (dvi).

"Wir sind wahnsinnig stolz auf diesen Preis und die Anerkennung, die unserem kleinen Unternehmen damit zuteil wird", sagt Ronald Goldbach, Geschäftsführer von Plantera. "Mit nur acht Mitarbeitenden haben wir unser bislang einzigartiges Produkt in gerade einmal zwei Jahren zur Marktreife gebracht."

"Mit CornPack können unsere Kunden ihre Waren nachhaltig schützen", erläutert Oliver Bossmann, der neben Goldbach das Unternehmen führt. "Am Ende seines Lebenszyklusses bleibt von CornPack nichts übrig - außer wertvolle Nährstoffe, mit deren Hilfe die nächste Generation an CornPack-Verpackungen heranwachsen kann."

CornPack wird nach einem patentierten Herstellungsverfahren, das Plantera gemeinsam mit der Georg-August-Universität Göttingen entwickelt hat, in Deutschland produziert. Für die Herstellung kommt Maisgrieß zum Einsatz, der in großen Mengen in der Maisverarbeitung anfällt, aber nicht für die Lebensmittelproduktion geeignet ist. So entsteht ein natürliches Verpackungsmaterial, das vollständig kompostierbar ist und sich nach kurzer Zeit zersetzt.

CornPack bietet verlässlichen Schutz für Waren und kann individuell auf Maß gefertigt werden. Ob passgenaue Verpackung für Konsumgüter wie Flaschen, Möbel und Elektrogeräte oder passiver Kühlschutz für temperatursensible Güter wie Lebensmittel, Pharmaprodukte und Tierfutter: CornPack ist in unterschiedlichsten Branchen einsetzbar - überall dort, wo nachhaltige und umweltfreundliche Alternativen zu Styropor gefragt sind.

Über Plantera:

Plantera stellt nachhaltige Verpackungen "Made in Germany" her. Das Startup wurde im Juli 2021 unter dem Namen PlantPack gegründet und entstand als Spin-off der Nordgetreide GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Laurens Spethmann Holding und der CREMER Holding. Im Mai 2022 firmierte PlantPack um in Plantera und wurde gleichzeitig ausgegründet.

Gemeinsam mit Partnern aus der Wissenschaft entwickelte Plantera ein Herstellungsverfahren für Verpackungen aus gepufftem Maisgrieß, die zu 100 Prozent aus biobasierten Rohstoffen bestehen und rückstandslos kompostierbar sind. Plantera hat seinen Hauptsitz in Lübeck. Die Produktion befindet sich in Marktheidenfeld (Bayern).

Über CornPack:

CornPack ist die nachhaltige Alternative zu expandierten Kunststoffen, bspw. Styropor und kann als Transport-, Produkt- und Versandverpackung verwendet werden. Das Produkt, das von Plantera entwickelt wurde, schützt Güter aller Art und kann individuell an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden.

Logos und weitere Bilder von Plantera und der Preisverleihung des Deutschen Verpackungspreises finden Sie hier zum Download: https://www.picdrop.com/liebichkommunikation/plantera

Original-Content von: Plantera GmbH, übermittelt durch news aktuell