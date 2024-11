Tauern Spa Zell am See-Kaprun

Relax - Eat - Repeat: Herbstliches WellnEssen im 4*S TAUERN SPA

Zell am See - Kaprun (ots)

Der Herbst in der Region Zell am See-Kaprun ist ein genussreiches Vergnügen. Die atemberaubende Bergwelt des Pinzgaus zeigt sich in einem prächtigen Farbenkleid. Mittendrin das TAUERN SPA Zell am See - Kaprun als ein Ort der Harmonie und des Gleichgewichts. Mit Österreichs größtem & exklusivsten Hotel Panorama SPA und dem Hauben gekrönten Gourmetrestaurant FinESSEN lädt es in diesem Herbst Genussmenschen dazu ein, sich von Kopf bis Fuß verwöhnen zu lassen.

Wer sich nach einem actionreichen Sommer nun auf einen entspannten Herbst freut, ist im TAUERN SPA genau an der richtigen Adresse. Die Natur- & Wohlfühlzimmer bieten einen atemberaubenden Ausblick auf den goldenen Herbst. Die Balkone mit Hängesessel laden dazu ein, die letzten herbstlichen Sonnenstrahlen aufzusaugen und die einzigartige Lage inmitten der unberührten Natur und einer facettenreichen Outdoor-Umgebung zu genießen. Die Schönheit der herbstlichen Wiesen & Felder, die Bergspitzen rund um den Gletscher Kitzsteinhorn, die zunehmend schneebedeckt sind und die traumhaften Sonnenaufgänge sind schon am Morgen aus den kuscheligen Betten heraus zu bewundern. Jetzt ist die Zeit zum "WellnEssen" gekommen!

Wellnessträume im TAUERN SPA

Das 4*S Resort TAUERN SPA Zell am See - Kaprun ist ein Ort der Wärme und des Wohlbefindens für Körper und Geist. Der Hotel Panorama SPA erstreckt sich über 2.500 m² und begeistert seine Gäste mit einem umwerfenden Ausblick direkt auf den Gletscher Kitzsteinhorn im gläsernem Skylinepool, im Glas-Panoramapool und in der Gletscherblick-Sauna. Vor dem Kamin im Ruheraum zusammenkuscheln oder den Workshop "Expedition Sauna", bei dem die Gäste an das richtige Saunieren vom Profi erlernen können, mitmachen, jeder entspannt hier auf seine Art und Weise. Zahlreiche Relax- und Rückzugsmöglichkeiten, eine gemütliche Chill-Out-Lounge sorgen im Handumdrehen für neue Lebensfreude. Denn mit aufgeladener Energie und gestärkter Abwehr geht's dem Winter gelassen entgegen. Zu den besonderen SPA-Treatments gehört die Honig-Massage, die tief in das Gewebe eindringt und den Körper entgiftet. Pure Power aus der Natur! Oder eine Klangschalenbehandlung, die ein intensiv entspannendes Erlebnis bietet. Und schließlich das reiche Lavendel-Schaumölbad, das beruhigend und schlaffördernd wirkt. Sanft eingehüllt in Duft und Geborgenheit verwandeln sich die Erlebnisse des Tages zu einem wunderschönen (Urlaubs)Traum...

Im Mondlicht baden

Wenn die Herbstsonne langsam hinter den Berggipfeln versinkt, kommt die Zeit, um von den Abenteuern des Tages auszuruhen. Im TAUERN SPA, einem Resort der VAMED Vitality World, erleben die Gäste nach aktiven Momenten des Loslassens, des Entspannens und des Verwöhnens. Auf mehr als 20.000m² bietet die SPA Wasser- & Saunawelt 12 unterschiedlich inszenierte Becken und Pools zum Abtauchen. Samstags wird Entspannung und Wasserwellness ausführlich zelebriert, denn im einzigartigen Skylinepool des Hauses ist Schwimmen im Mondlicht angesagt. Still durchs Wasser gleiten, während die Sterne hoch über der Bergsilhouette funkeln und ein Hauch von Magie über den Tälern liegt - das verzaubert die Seele.

Schwelgen in kulinarischer Vielfalt

Zum perfekten Gleichgewicht gehört auch das richtige "Bauchgefühl"! Im TAUERN SPA werden deshalb die kulinarischen Genüsse der Schönheit dieses besonderen Ortes angepasst. Die Gäste schwelgen den ganzen Tag in einer zeitgemäßen Vielfalt aus österreichischer, regionaler und internationaler Küche. Bäcker, Metzger, Käsereien und andere Partner aus der Region garantieren kurze Transportwege und eine nachhaltige Herkunft der Speisen. Mit dem vielfältigen ALL IN-Vitalfrühstücksbuffet gelingt der ausgewogene Start in den Tag. Vitaminreiche Mittagsbowls bringen die Frische asiatischer oder mediterraner Kreationen auf den Tisch, abendliche Dinner laden zur kulinarischen Reise vom Pinzgau in die ganze Welt. Das von Gault&Millau mit 2 Hauben ausgezeichnete Gourmetrestaurant FinESSEN serviert Feinschmeckern ein unvergleichliches Tasting-Menü. Dieses ist nicht nur für Hotelgäste buchbar, sondern auch für regionale Gäste des TAUERN SPA.

Bildmaterial: ©TAUERN SPA Zell am See - Kaprun

Über TAUERN SPA

Das 4*S Resort TAUERN SPA Zell am See - Kaprun, am Fuße des Kitzsteinhorns gelegen, bietet 365 Tage im Jahr ein individuelles Urlaubserlebnis sowie vollkommene Entspannung mit Österreichs größtem & exklusivsten Hotel Panorama SPA. In der SPA Wasser- & Saunawelt auf mehr als 20.000m² können die Gäste die Seele baumeln lassen und ganzheitliche Entspannung genießen. Auch Aktivurlauber, die die umliegende Bergwelt erkunden möchten, sind hier genau richtig. Regionale und internationale kulinarische Highlights von früh bis spät vollenden das Erlebnis der Entspannung mit allen Sinnen.

Weitere Infos unter: https://www.tauernspakaprun.com/

Über die VAMED Vitality World

Der international tätige Gesundheitskonzern VAMED engagiert sich seit 1995 im Thermen- und Wellnessbereich. Die 2006 gegründete VAMED Vitality World betreibt aktuell sechs der beliebtesten Resorts in Österreich: den AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld, das SPA Resort Geinberg, die Therme Laa - Hotel & Silent Spa, die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen, die Therme Wien und das TAUERN SPA Zell am See - Kaprun. Damit ist die VAMED Vitality World der führende Betreiber von Thermenresorts in Österreich.

