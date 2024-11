BETTERSTRONG

Thomas Jezyna von BETTERSTRONG: Mit Leichtigkeit zum Gewichtsverlust und neuen Lebensgefühl

Mobbing, Ablehnung und mangelndes Selbstbewusstsein - neben den resultierenden gesundheitlichen Risiken ist Übergewicht für viele Menschen auch ein großer emotionaler Leidensdruck. Thomas Jezyna von BETTERSTRONG kennt das Problem mit dem eigenen Gewicht aus erster Hand. Nachdem er selbst erfolgreich sein Übergewicht überwunden hat, ist er nun als Coach tätig und unterstützt andere Menschen dabei, auf gesunde Weise abzunehmen und mehr Lebensfreude zu erfahren. Mehr über Thomas Jezynas eigenem Kampf mit dem Übergewicht, seine Erfolge und wie sein Motto "Verzicht auf Verzicht" in sein Online-Coaching einfließt, erfahren Sie hier.

Viele Menschen sind davon überzeugt, dass übermäßiger Sport, eine drastische Reduzierung der Kalorien und der Verzicht auf Genuss die einzigen Wege sind, um Gewicht zu verlieren. Doch trotz solcher Opferbereitschaft erleben sie oft Frustration, wenn die Waage sich nicht wie gewünscht bewegt oder sogar der Jojo-Effekt eintritt. Diese wiederholten Misserfolge beeinträchtigen nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern hinterlassen auch psychische Spuren bei den Betroffenen. "Viele halten immer noch am Schwarz-Weiß-Denken fest, ganz nach dem Motto 'Mit Salat und viel Sport werde ich dünn'. Doch dieser Ansatz ist nicht nur unzureichend auf lange Sicht, sondern verstärkt durch mangelnde Resultate auch den Leidensdruck", erklärt Thomas Jezyna von BETTERSTRONG. "Wenn nichts hilft und die Kilos bleiben, sinkt der Glaube an sich selbst nur immer weiter. Doch anstatt aufzugeben, ist es wichtig, an den bisherigen Methoden zu arbeiten."

"Mein Coaching richtet sich an Menschen, die bereit sind, in ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu investieren und dabei selbst Verantwortung zu übernehmen", betont der Coach. "Ich möchte meine Klienten dabei unterstützen, sich von alten Dogmen zu lösen und eine Lebensmittelkompetenz aufzubauen, die ihnen ermöglicht, bewusster und achtsamer mit ihrer Ernährung umzugehen." Thomas Jezyna, Abnehm-, Lifestyle- und Verhaltenscoach sowie Autor des Buches " 99 vielversprechende Wege, nicht abzunehmen", begleitet seine Klienten auf dem Weg zu einem gesünderen Lebensstil, ohne ihre individuellen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Bei seinem Ansatz stehen Kontinuität und Prinzipien im Vordergrund, während Perfektion und harte Methoden hinten anstehen. "In meinem Training gibt es keinen Platz für Druck, denn dieser erzeugt Gegendruck. Es ist wichtig, Raum für Rückschläge zu lassen, die für den Veränderungsprozess essenziell sind", erklärt der Coach. Sein bewährtes Drei-Säulen-Modell, bestehend aus Ernährungskompetenz, progressivem Training und aktiver Regeneration, hat bereits vielen Teilnehmern geholfen, ihre Wunschfigur nachhaltig und ohne Verzicht zu erreichen. Sein Coaching findet ausschließlich online statt, mit einer Mindestdauer von drei Monaten, um nachhaltigen Erfolg zu ermöglichen. Er richtet sich dabei hauptsächlich an Menschen mittleren Alters über 30, die ihr Gewicht bereits als Problem anerkannt haben und motiviert sind, dies gemeinsam anzugehen.

Thomas Jezynas Weg in einen gesunden Lebensstil: Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe

"Immer wieder sehe ich Menschen, die versuchen, durch restriktive Diäten ihr Wunschgewicht zu erreichen. Sie verzichten beispielsweise auf Schokolade und Co. und glauben so, eine Lösung für ihre Figurproblematik gefunden zu haben", stellt Thomas Jezyna fest. "Sie mögen vielleicht vorübergehend abnehmen, aber sobald sie in alte Gewohnheiten zurückfallen, nehmen sie wieder zu - und geben der Schokolade die Schuld, obwohl das eigentliche Problem darin liegt, dass die Abnehmmethode nicht mit ihren Bedürfnissen übereinstimmt. All das hält Thomas Jezyna auch in seinem Buch " 99 vielversprechende Wege, nicht abzunehmen" fest, in dem er seine Leser darüber aufklärt, warum Diäten mit Namen keine langfristige Lösung sind und was stattdessen getan werden muss, um sein Gewicht zu reduzieren. Denn eines steht für ihn fest: Niemand sollte sich schuldig fühlen, sein Lieblingsessen zu genießen, denn gutes Essen ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität. Stattdessen ist es entscheidend, ein gesundes Maß und die richtige Balance zu erlernen."

Den Einstieg von Thomas Jezyna in das Abnehmcoaching könnte man oberflächlich damit erklären, dass er Trainingspläne für seine Freunde erstellte. Doch die eigentliche Motivation dazu reicht weit zurück: Schon in seiner Schulzeit wurde der heutige Sportler aufgrund seines Gewichts gemobbt. "Ich war übergewichtig, schwach und fühlte mich machtlos. Noch dazu wurde ich von Mädchen zurückgewiesen", erinnert er sich. "Mein Selbstbewusstsein war am Boden, und das trieb mich dazu an, mich intensiv mit Sport und Fitness zu beschäftigen. Dadurch begann ein wichtiger Transformationsprozess in meinem Leben." Nach unzähligen Studien, intensivem Training und einer gründlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung erkannte Thomas Jezyna, wie sehr sich seine Lebensqualität und Realität verbesserten. "Diese Erfahrung motivierte mich dazu, auch anderen Menschen zu helfen, denselben Weg zu gehen", erklärt Thomas Jezyna. "Denn wenn ich das schaffen konnte, können das andere auch."

"Ernährung ist wie eine Sprache, die man erlernen kann!"

Das Coaching bei Thomas Jezyna beginnt mit einer genauen Bedarfsanalyse der Ist-Situation. Dabei legt er großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass gesunde Ernährungs- und Trainingsgewohnheiten dauerhaft in das Leben seiner Kunden integriert werden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird ein klarer Erfolgsplan entwickelt, der seinen Klienten ein konkretes Ziel vor Augen führt und sie motiviert. "Hinter dem Wunsch nach Gewichtsabnahme stehen oft vielfältige Motive, wie mehr Energie für die Familie zu haben oder sich am Strand wohler zu fühlen. Deshalb ist es wichtig gleich zu Beginn des Coachingsprozesses in sich hineinzuhorchen und zu reflektieren: Warum mache ich das und warum darf es nicht so weitergehen, wie bisher? Was ändert sich in meinem Leben, wenn ich dieses Ziel erreiche? Wer sich diesen Fragen ehrlich und offen stellt, erreicht erfahrungsgemäß seine neu gesetzten Ziele mit Leichtigkeit."

Einmal pro Woche findet ein Coaching-Call statt, in dem die vergangene Woche reflektiert und vor allem die erreichten Erfolge hervorgehoben werden. Während des gesamten Coaching-Prozesses steht Thomas Jezyna von BETTERSTRONG seinen Klienten unterstützend zur Seite - auch außerhalb der regulären Termine über WhatsApp, um schnell Feedback zu geben und vor allem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu fördern. Selbst wenn seine Klienten unterwegs sind und in Restaurants essen, berät der Abnehmcoach sie bei der Auswahl ihrer Gerichte, ohne dabei ihre individuellen Vorlieben zu vernachlässigen. "Eine alte Binsenweisheit besagt, dass wir nur das managen können, was wir auch messen. Hierzu benutzen wir ein bewährtes Tracking-System, um Kalorien, Gewicht und Erfolg nachvollziehbar zu machen. So stellen wir langfristig sicher, dass Selbstkompetenz im Bereich Training und Ernährung aufgebaut werden", betont Thomas Jezyna. Neben den individuellen Bedürfnissen seiner Kunden steht für den Coach von BETTERSTRONG vor allem eines im Fokus: "Durch mein Training schaffe ich einen geschützten Raum, der keinen Platz für Vorurteile lässt und in dem jeder so sein darf, wie er ist. Gemeinsames Vertrauen ist für einen nachhaltigen Erfolg nämlich unabdingbar. Als Coach bin ich nur dann erfolgreich, wenn es auch meine Kunden sind. Letztendlich sind meine Kunden aber diejenigen, die Veränderungen vornehmen müssen - ich verstehe mich als starke Unterstützung auf dieser Reise."

Besser Stark im Leben: Erfolge und Zukunftsvisionen von BETTERSTRONG

Ein Kundenbeispiel, das Thomas Jezyna von BETTERSTRONG besonders stolz macht, ist das eines Familienvaters, der durch sein Coaching nach fünf Monaten mit einem Startgewicht von 130 Kilogramm fast 30 Kilogramm abnehmen konnte. Zu Beginn des Trainings war sich der Kunde seines Problems bewusst - ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu echtem Erfolg. Neben dem beachtlichen Gewichtsverlust, der sich auf der Waage zeigte, erfüllte sich dadurch auch der sehnlichste Wunsch des Trainees: Heute kann er wieder mit seinen Kindern turnen, was ihm vorher nicht möglich war. Mit Thomas Jezyna arbeitet er nun weiter daran, langfristig mit seinen Kindern mithalten zu können.

"Auch in Zukunft möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, Menschen zu unterstützen, die den Wunsch verspüren, etwas an ihrem Lebensstil zu ändern und sich in ihrer Haut wohler fühlen möchten. Deshalb arbeite ich derzeit daran, meine Dienstleistungen zu digitalisieren, um sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen", erklärt Thomas Jezyna. Konkret bedeutet das die Einführung von Online-Kursen und dreimal jährlichen Gruppen-Challenges sowie die Bereitstellung von aufklärendem Content auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, YouTube und TikTok - abgerundet wird das Angebot von eBooks, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden. "Coaching ist Teamarbeit - mein Erfolg ist der meiner Klienten. Am Ende schätzen auch meine Kunden am Coaching am meisten, wenn sie erkennen, dass der eingeschlagene Weg funktioniert. Viele können sich gar nicht vorstellen, dass das ohne Verzicht möglich ist - aber ich zeige ihnen den Weg", fasst Thomas Jezyna zusammen.

