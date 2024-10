EvolutionIQ

EvolutionIQ erweitert MedHub: Aktive medizinische Zusammenfassung, die medizinische Daten in einen Wettbewerbsvorteil verwandelt

New York (ots/PRNewswire)

MedHub bietet eine umfassende medizinische Synthese, die eine schnellere und intelligentere Bearbeitung von Ansprüchen in allen Versicherungssparten ermöglicht

EvolutionIQ, die marktführende Plattform für die Schadensregulierung, gab heute die Erweiterung von MedHub auf alle Lebens-, Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen bekannt. MedHub ist die einzige aktive medizinische Zusammenfassungslösung, die medizinische Daten in einen Wettbewerbsvorteil umwandelt, indem sie Fachleuten ganzheitliche, taktische Einsichten vermittelt.

Herausforderungen bei bestehenden medizinischen Zusammenfassungswerkzeugen

Für jeden Schadenfall verbringen die Sachbearbeiter im Durchschnitt 12,5 Stunden mit der Überprüfung komplexer medizinischer Daten aus verschiedenen Quellen, während sie gleichzeitig ein immer gewaltigeres Fallaufkommen bewältigen. Schadenregulierungsexperten können Tage damit verbringen, die Falldokumente für einen einzigen Schadenfall zu entziffern, und medizinisch bedingte Schadenfälle werden immer komplexer.

Leider beruhen die meisten medizinischen Zusammenfassungs-Tools, die diese Herausforderung erleichtern sollen, auf der passiven Erstellung von Zusammenfassungen und routinemäßigen Risikoprüfungen, die bei übermäßigem Gebrauch die fachliche Kompetenz der Schadensachbearbeiter beeinträchtigen können.

MedHub von EvolutionIQ nutzt die marktführenden Technologievorteile von EvolutionIQ im Bereich Schadensregulierung und fünf Jahre Erfahrung in der Umsetzung von taktischen Empfehlungen direkt an der Front der komplexen Schadenbearbeitung.

Die fortschrittlichen Funktionen von EvolutionIQ machen die medizinischen Erkenntnisse für Schadensachbearbeiter hochgradig interaktiv. Dank der Struktur von MedHub, die den Schadenregulierer einbezieht, gewährleistet das Produkt außerordentlich nützliche Zusammenfassungen, eine klare Schadenssynthese, Einblicke und Bewertungen und fördert gleichzeitig die Kompetenz der Schadensachbearbeiter.

Dieser Ansatz fördert das kritische Denken, vertieft das medizinische Verständnis und führt zu fundierteren Entscheidungen.

„MedHub verbessert die Fähigkeit unserer Schadenexperten, die medizinische Situation ihrer Antragsteller genau zu verstehen und sie auf ihrem Weg zurück zur Gesundheit zu begleiten. Der Einsatz innerhalb unserer bestehenden EvolutionIQ-Umgebung stellt eine nahtlose Erweiterung unserer Möglichkeiten dar, um unsere Antragsteller besser zu betreuen", sagt Amanda Staples , Vizepräsidentin, Leiterin für Konzernschadensregulierung, Prudential.

Die MedHub-Lösung

MedHub erfasst, verarbeitet und extrahiert nahtlos Daten aus Hunderten von Datensätzen und verwandelt dichte, unterschiedliche Arten von medizinischen Rohdaten und Dokumentationen in taktische Erkenntnisse. Die Lösung von EvolutionIQ ermöglicht es Schadensachbearbeitern, durch einen „Adjuster-in-the-Loop"-Ansatz, schneller wichtige Entscheidungen zu treffen.

Schadensachbearbeiter, die MedHub nutzen, erforschen medizinische Zeitabläufe, decken verborgene Zusammenhänge auf und beschäftigen sich mit medizinischen Rohdaten auf eine Art und Weise, die ein echtes Verständnis fördert und den Aufbau medizinischer Fachkenntnisse vorantreibt. MedHub ermöglicht es den Nutzern, die Aufzeichnungen, die zu den medizinischen Erkenntnissen geführt haben, direkt zu verstehen, wobei die EvolutionIQ-Funktion „Click for Evidence" die Nutzer mit einem Klick von der Synthese zu den Nachweisen führt.

Spediteure, die MedHub nutzen, profitieren von:

Beschleunigten Überprüfungen: Schnelles Extrahieren wichtiger Informationen aus Hunderten von Seiten medizinischer Unterlagen.

Erweitertem Fachwissen: Vermitteln Sie Ihrem Team ein besseres Verständnis der medizinischen Bedingungen und ihrer Auswirkungen auf die Ansprüche.

Außergewöhnlichen Ergebnissen: Die Sachbearbeiter treffen schnellere und fundiertere Entscheidungen, was zu einem besseren Kundenerlebnis und geringeren Betriebskosten führt.

„Das Risiko bei jedem passiven Tool für medizinische Zusammenfassungen besteht darin, dass es zu einem Ansatz mit Kopieren und EInfügen zur Zeitersparnis einlädt und sich möglicherweise negativ auf die Leistungserbringung auswirkt", so Benjamin Berry, Produktleiter bei EvolutionIQ. „MedHub ist völlig anders, denn es bindet die Fachleute für Schadenregulierung aktiv in die medizinische Synthese ein, indem es ihnen Zugang zu wichtigen Daten, Zusammenhängen und einem Zeitplan für fundierte Entscheidungen bietet. Der Fokus von MedHub auf die Einbindung von Experten ist ein zentraler Bestandteil der Vision von EvolutionIQ, die vertrauenswürdige Quelle Nr. 1 für medizinische Erkenntnisse und Analysen in der Versicherungsbranche zu werden."

Mit einem schlanken Design und einer konfigurierbaren Schnittstelle kann MedHub innerhalb von zwei Wochen nach der Datenübernahme für jeden Versicherungsträger aktiviert und betriebsbereit sein.

Informationen zu EvolutionIQ

EvolutionIQ leistet 2019 Pionierarbeit bei der Schadenregulierung. Seine erklärende KI führt Versicherungsfachleute zu ihrem höchsten potenziellen Einfluss auf Schäden, einschließlich spezifischer Next-Best-Action-Anleitungen. EvolutionIQ verbessert die Erfahrungen der Antragsteller und liefert bessere Ergebnisse für Antragsteller, Transportunternehmen und deren Kunden. EvolutionIQ bedient die Märkte für Gruppeninvalidität, Einzelinvalidität und Arbeiterunfallversicherung weltweit. Die nativen KI-Produkte von EvolutionIQ werden von 70 % der 15 größten US-Invaliditätsversicherer und einer wachsenden Zahl von Berufsgenossenschaften eingesetzt. Das in New York ansässige Unternehmen beschäftigt fast 200 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten, Europa und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter evolutioniq.com und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

Press@evolutioniq.com

Original-Content von: EvolutionIQ, übermittelt durch news aktuell