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Naturinform refuerza su equipo internacional de ventas: Luc Cornu es el responsable para los mercados de Francia y España

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Redwitz a. d. Rodach (Alemania) (ots)

Naturinform continúa creciendo internacionalmente y, con la incorporación de Luc Cornu, cuenta ahora con un experimentado experto en ventas e industria para llegar a más mercados importantes en Europa. A partir del 1 de junio del 2026, este francés de 58 años asume la responsabilidad de los mercados de Francia y España como director de ventas internacionales. En esta función ampliará las relaciones con los clientes ya existentes y explorará nuevos mercados potenciales.

Cornu aporta más de 30 años de experiencia en ventas internacionales de productos de construcción. Hasta ahora desempeñaba su labor en el grupo VELUX, donde construyó relaciones comerciales e impulsó el posicionamiento de la marca en diferentes regiones.

Su carrera profesional incluye otras posiciones ejecutivas en empresas internacionales del sector de la construcción, como Onduline International y Griltex France. Cornu cuenta también con amplios conocimientos sobre desarrollo de mercados, gestión de cuentas clave y liderazgo de equipos internacionales de ventas.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Luc Cornu a nuestro equipo», comenta Edward Robinson, director de desarrollo internacional de Naturinform. «Su dilatada experiencia en la venta de productos de construcción, sus excelentes conocimientos del mercado y sus amplias conexiones en Francia y España lo convierten en el candidato ideal para continuar consolidando nuestra posición en Europa».

«Para nuestros equipos internacionales de ventas apostamos siempre por expertos altamente cualificados, que combinen excelentes conocimientos técnicos con grandes exigencias de servicio. Y es que nos consideramos un socio fiable para el comercio especializado», destaca Pia Hobeck, gerente de Naturinform.

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