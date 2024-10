Expoty GmbH

Expoty sichert sich Seed Investment und treibt KI-Innovationen im Immobilienmarkt voran

Hamburg (ots)

Expoty, die erste KI-gestützte Immobiliensuchplattform, hat sich ein signifikantes Investment gesichert und wird nun achtstellig bewertet. Als europäischer Vorreiter im Bereich der KI-Innovation steht Expoty bereit, den Immobilienmarkt in der DACH-Region und darüber hinaus grundlegend zu verändern - ein entscheidender Schritt für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz aus der EU.

KI-Innovation aus Europa vorantreiben

Expoty revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen nach Immobilien suchen werden - mit einer bahnbrechenden, konversationsbasierten User-Experience. Angetrieben durch modernste KI-Technologie bietet Expoty den Nutzern eine intuitive und intelligente Immobiliensuche. Anstatt sich durch endlose Filter zu kämpfen, können Nutzer ihre Bedürfnisse direkt eingeben oder einsprechen, und Expoty liefert sofort die passenden Ergebnisse.

Darüber hinaus bietet Expoty eine maßgeschneiderte, persönliche Beratung, die weit über die Immobiliensuche hinausgeht. Mit exklusiven Finanzierungslösungen, individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse der Nutzer, öffnet Expoty die Tür zu attraktiven Kreditangeboten von ausgewählten Premium-Partnerbanken.

"Wir sind stolz darauf, an der Spitze der KI-Innovation in Europa zu stehen. Expoty bietet nicht nur eine überlegene Technologie, sondern setzt neue Maßstäbe in der Art, wie Nutzer mit einer Plattform interagieren", sagt Jonathan von Gratkowski, Gründer von Expoty. "Unsere Technologie versteht die Bedürfnisse der Nutzer und führt sie effizient durch den gesamten Prozess der Immobiliensuche."

Expoty: Eine einzigartige Investmentchance

"Unsere achtstellige Bewertung spiegelt das Vertrauen in unsere Vision und Strategie wider", erklärt Kristin Lutz, Co-Founder von Expoty GmbH. "Expoty schließt eine entscheidende Lücke im Immobilienmarkt und setzt neue Maßstäbe für KI-gesteuerte Immobiliensuche und Lead-Generierung."

Den Immobilienmarkt revolutionieren

"In Zukunft werden wir Immobilien nicht mehr mühsam durch manuelle Filter auf Webseiten oder über Makler suchen. Stattdessen werden wir mit einer KI sprechen, die wie ein persönlicher, digitaler Immobilienexperte rund um die Uhr für uns arbeitet. Sie versteht unsere Wünsche, denkt voraus und findet automatisch die perfekte Wohnung oder das perfekte Haus - schneller und präziser, als je zuvor" sagt Hagen Schulze, Co-Founder von Expoty. "Unsere Technologie startet in der DACH-Region und wird schnell auf Europa und Nordamerika ausgeweitet." Mit dieser innovativen Konversationsschnittstelle bietet Expoty nicht nur ein nahtloses Sucherlebnis, sondern generiert auch hochwertige Leads für Baufinanzierungen und weitere Dienstleistungen.

Strategische Partnerschaften im Fokus

"Mit dem richtigen Partner könnte Expoty einen Marktführer festigen oder einem zweiten oder dritten Platz in wenigen Monaten zur Spitze verhelfen", erklärt Eric Diebold, Vorstand der Finanzloge AG, der die Seed Finanzierungsrunde begleitete und nun nach dem passenden strategischen Partner für das weitere Wachstum sucht.

Über Expoty

Expoty ( www.expoty.de) wurde mit dem Ziel gegründet, die Art und Weise, wie Menschen nach Immobilien suchen, grundlegend zu verändern. Die KI-gestützte Suchmaschine, entwickelt in Europa, positioniert das Unternehmen als führenden Anbieter in der Zukunft des Immobilienmarktes.

Jonathan von Gratkowski, Co-Founder von Expoty, Visionär, serieller Gründer und Erfinder der Videosprechstunde (Exit an Burda 2015), erklärt: "Aktuell ist die App noch nicht online, da Expoty den Start bewusst mit den Gesprächen zu strategischen Partnerschaften abstimmt. Die Ausrichtung der Plattform - in Bezug auf Daten, Team und Marktzugang - wird maßgeblich von dem zukünftigen Partner geprägt, um einen optimalen Markteintritt zu gewährleisten. Pressekontakte können aber bereits jetzt über einen Closed-Beta-Zugang die Technologie testen. Eine kurze Kontaktaufnahme und ein Gespräch genügen, um diese Möglichkeit zu nutzen."

