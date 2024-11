Stellar MLS

Universal Consulting Opportunities (UCO), ein Tochterunternehmen von Stellar MLS, unterzeichnet eine Vereinbarung mit NAR India als Berater für die Entwicklung eines nationalen MLS

Altamonte Springs, Florida (ots/PRNewswire)

UCO, eine Tochtergesellschaft von Stellar MLS, einem führenden Multiple Listing Service (MLS) in den USA und dem am schnellsten wachsenden der Welt, hat eine wegweisende Vereinbarung mit der National Association of REALTORS® (NAR) India als Berater für die erfolgreiche Einführung eines MLS in ganz Indien getroffen. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von Stellar MLS, die Immobilienbranche auf globaler Ebene zu verbessern, die weltweite Präsenz von UCO zu erweitern und die Reise von NAR India zur Modernisierung und Aufwertung der indischen Immobilienbranche voranzutreiben.

NAR India wurde 2008 gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation, die die berufliche Entwicklung ihrer Mitglieder fördert und die höchsten Standards und Akkreditierungen in der nationalen Immobilienbranche unterstützt. Es ist eines von nur zwei Ländern, die die Bezeichnung NAR führen; das andere ist Kanada. UCO wird das Team von NAR India in Bereichen wie der Einrichtung eines MLS, der Technologie, der Geschäftsstrategie, dem organisatorischen Aufbau und dem Lieferantenmanagement beraten.

„Wir freuen uns, mit NAR India zusammenzuarbeiten, einer hoch angesehenen Organisation, die unsere Werte von hochwertigem Kundenservice, Vertrauen und Datenintegrität teilt, um den aufstrebenden Immobilienmarkt in Indien zu fördern", sagte Merri Jo Cowen, CEO von UCO und Stellar MLS. „Dies ist eine bedeutende landesweite Initiative, und wir sind stolz darauf, unser Know-how bei der Etablierung des MLS-Konzepts in ganz Indien einzubringen und Teil der Mission von NAR India zu sein, die Kraft der Zusammenarbeit, Transparenz und eines effizienten Marktplatzes zu nutzen."

Cowen wies auch auf die potenziellen Vorteile der Angleichung für die Kunden von Stellar MLS in Florida hin, z. B. durch Empfehlungsmöglichkeiten: In Florida leben viele im Ausland lebende Inder (NRIs). Aktuelle Trends verdeutlichen den zunehmenden Einfluss von NRIs auf die Gestaltung der indischen Immobilienlandschaft, der sowohl durch emotionale Bindungen an ihr Heimatland als auch durch die Suche nach Investitionsmöglichkeiten bedingt ist. Auf der anderen Seite ist Indien einer der größten ausländischen Investoren in Immobilien in Florida, mit Investitionen in Höhe von 5,4 Mrd. USD im Jahr 2020.

„Die Partnerschaft zwischen UCO und NAR India ist ein entscheidender Moment für die indische Immobilienbranche", sagte Amit Chopra, President von NAR India. „Sie bringt modernste MLS-Expertise nach Indien und fördert Transparenz, Vertrauen und Professionalität in unserem Markt."

Tarun Bhatia, Vice Chairman and Chair-Global, NAR India, fügte hinzu: „Sie schafft auch spannende Möglichkeiten für indische REALTORS®, einem globalen Publikum, insbesondere NRIs, Immobilien zu präsentieren und so stärkere internationale Verbindungen zu fördern."

Sumanth Reddy, Chairman von NAR India, schloss: „Wir sind stolz darauf, diese Reise mit UCO anzutreten und freuen uns auf die transformative Wirkung, die sie auf unsere Mitglieder und die Branche insgesamt haben wird, indem sie neue Wege für Wachstum und Zusammenarbeit eröffnet."

Dr. Mathew Kallumadil, UCO Vice President of Global Markets und Stellar MLS Vice President of Technology and Innovation, wies auf die gemeinsamen Synergien zwischen UCO und NAR India hin. „Indien ist ein komplexer, vielfältiger Markt mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen innerhalb des Landes, und die Erfahrung von UCO bei der Berücksichtigung regionaler Unterschiede und beim Aufbau skalierbarer MLS-Systeme wird bei der Entwicklung eines nachhaltigen MLS-Rahmens von unschätzbarem Wert sein", sagte Dr. Kallumadil. „Die indische Gesellschaft ist sehr stark digitalisiert, und das ist entscheidend für ein erfolgreiches MLS und das Ökosystem, das es umgibt."

Die Partnerschaft mit NAR India erweitert die Präsenz von UCO in Südasien, zusätzlich zu Europa und dem Nahen Osten. UCO hat vor kurzem weitere strategische Beratungsverträge mit MLS Leader (Rumänien) und Arab MLS (Naher Osten) abgeschlossen, um die Immobilienpraxis in ihren jeweiligen Regionen zu optimieren, und mit Igluu, einem in Prag ansässigen Unternehmen für digitale Technologie, um das MLS-Konzept in Europa zu erweitern. Darüber hinaus engagiert sich UCO aktiv in globalen Foren, um einen zukunftsweisenden Ansatz zur Umgestaltung der Branche zu unterstützen, und seine Präsenz wird durch seine Partnerschaften mit CEPI, dem Europäischen Verband der Immobilienberufe, und FIABCI, dem Internationalen Immobilienverband, unterstützt.

Informationen zu UCO und Stellar MLS finden Sie unter stellarmls.com/global.

