Steigende Energiekosten und Wärmepumpen-Hype: Herbert Marks von Thermoplus über die Vorteile der regionalen Produktion von Wärmepumpen

Stuttgart (ots)

Angesichts steigender Energiekosten in Deutschland erwägen immer mehr Haushalte den Umstieg auf Wärmepumpen. Viele Verbraucher setzen auf große Anbieter und einige erkennen die Vorteile regionaler Heizungsbaubetriebe. Warum sich der Kauf bei einem Fachbetrieb vor Ort lohnen kann, erklärt Herbert Marks, technischer Geschäftsführer von Thermoplus.

Immer mehr Menschen erhoffen sich durch innovative Heizungstechnologien große Einsparungen bei Energiekosten und leisten dadurch auch einen positiven Beitrag zum Umweltschutz. Während sich potenzielle Käufer zunächst an große Anbieter wenden, gewinnen kleinere Betriebe immer weiter an Bedeutung in diesem stark umkämpften Markt. Das hat einen guten Grund: "Viele der großen Hersteller kämpfen aktuell mit rückläufigen Absätzen, da sie den wachsenden Anforderungen der Kunden einfach nicht mehr erfüllen können", kommentiert Herbert Marks von der Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH, einem innovationsgetriebenen und regional verwurzeltem Hersteller von Wärmepumpen. "Unternehmen wie die Thermoplus entwickeln sich kontinuierlich an diesen Anforderungen weiter und können Verbrauchern den persönlichen und zuverlässigen Service bieten, den sie verdienen."

"Wegen unseres hohen Qualitätsanspruches, der regionalen Produktion und unserem umfassenden Service, der unter anderem auch die Unterstützung bei Förderanträgen und die langfristige Wartung umfasst, sind wir der großen Konkurrenz einen weiten Schritt voraus", betont Herbert Marks, der mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Heizungsbranche aus auf einen reichen Erfahrungsschatz verweisen kann. "Es überrascht uns also nicht, dass wir uns als junges Qualitätsunternehmen schnell in der Branche etablieren konnten. Wir bieten erstklassige Qualität mit innovativen Produkten und unsere Arbeit ist serviceorientiert, lokal und nachvollziehbar." Thermoplus bezieht die Komponenten für Heizungsprodukte aus Österreich und wickelt die Entwicklungs-, Design- und Fertigungsprozesse in der Region ab. Dadurch gewährleistet das Unternehmen europäische Qualitätsstandards und arbeitet mit einer kurzen Lieferkette, damit Kunden nicht monatelang warten müssen, sondern so schnell wie möglich von ihrer Investition profitieren. Das bestätigt auch Herr Kuhn von Gustav Epple Technik: "Auch wir setzen beim Thema Nachhaltigkeit auf langfristige Zusammenarbeit und sind von der Qualität, den kurzen Beschaffungswegen und dem hohen Anspruch beim Kundenservice der regionalen Betriebe überzeugt." Daher begleitet die Gustav Epple Technik GmbH aus Ostfildern die Projekte mit Photovoltaik-Produkten und Dienstleistungen rund um die bauliche Erhaltung von Immobilien als Partner der Thermoplus.

Wie Thermoplus Kunden von der Planung bis zur Installation unterstützt

Trotz ihrer hochwertigen Wärmepumpen und des umfassenden Services spürt auch das Team der Thermoplus (Wärmepumpe Technology) GmbH die steigende Verunsicherung beim Thema Wärmepumpen: kurzfristige und unklare politische Entscheidungen, widersprüchliche Aussagen und Lieferschwierigkeiten verunsichern viele Kunden bei der Anschaffung einer Wärmepumpe. "Wir klären umfassend über alle Aspekte auf und können unseren Kunden so ganz einfach die Angst vor diesen Themen nehmen - wir überprüfen in jedem individuellen Fall, ob und wie sehr sich die Anschaffung einer Wärmepumpe lohnt und beraten sehr ausführlich", betont Herbert Marks. Tatsache ist: moderne Wärmepumpen wie die von Thermoplus sind nicht nur leise und effizient, sondern eignen sich auch besonders gut in Kombination mit Photovoltaikanlagen, weil sie den Eigenverbrauch des Stroms maximieren und die Betriebskosten noch weiter senken.

Das Team von Thermoplus ist sich der hohen Investition, die der Kauf einer Wärmepumpe für die Kunden darstellt, bewusst und legt großen Wert auf fachliche und persönliche Beratung und Betreuung, sowohl vor als auch nach der Installation. Dieses Serviceverständnis spiegelt sich auch in der Qualität der Wärmepumpen wider, die von externen Heizungsbauern aus ganz Deutschland bezogen werden. Die Wärmepumpen von Thermoplus zeichnen sich nicht nur durch die herausragende Qualität aus, sondern auch durch die besonders einfache und schnelle Installation. "Die meisten Wärmepumpen können nur über einen Zeitraum von etwa fünf Tagen installiert werden. Mit unseren vorinstallierten und vorprogrammierten Komponenten können wir die Installation in der Hälfte dieser Zeit umsetzen", sagt Herbert Marks. Das kommt den Handwerkern und den Kunden zugute, weil eine schnellere und unkompliziertere Installation das Risiko von Komplikationen erheblich reduziert.

Thermoplus übernimmt Verantwortung: Förderanträge und Kostenrückerstattung für Wärmepumpen

Der umfassende Service von Thermoplus ist ein zentraler Wert des Unternehmens und sorgt auch dafür, dass es sich von großen Anbietern abhebt. So bietet das Team von Thermoplus nicht nur die Beratung zu Wärmepumpen und Heizungskonzepten an, sondern unterstützt seine Kunden auch mit der Erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen Anträgen bei der Beantragung von Förderungen und Finanzierungen. Schließlich können Wärmepumpen in fast jedem Fall durch staatliche Förderungen unterstützt werden. Die Beantragung einer solchen Förderung ist aber häufig sehr komplex. Deshalb profitieren die Kunden von Thermoplus zusätzlich von einer Fördergarantie: Sollte eine Förderung abgelehnt werden, erstattet das Unternehmen den Betrag aus eigener Hand.

Auch in der Zukunft wird Thermoplus seine Kunden auf dem Weg zu einer kosteneffizienten und umweltfreundlichen Heizlösung tatkräftig unterstützen. "Unser Ziel ist es, die Welt ein Stück besser zu machen - und zwar durch eine fundierte und kompetente Beratung, eine umfassende Betreuung, einen professionellen Service und unsere hochwertigen Wärmepumpen", erklärt Herbert Marks, technischer Geschäftsführer von Thermoplus und Geschäftsführer des ATM Planungsbüros aus Rottenburg abschließend.

Thermoplus bietet für alle, die im Energiebereich neue Wege gehen möchten und sich für eine Wärmepumpe interessieren, kostenfreie und unverbindliche Beratungsgespräche unter https://www.thermo-waermepumpen.de/ an.

Original-Content von: Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH, übermittelt durch news aktuell