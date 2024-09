urban apes

urban apes eröffnet größte Boulderhalle Berlins in Honeckers Weinlager

Berlin

2.000 Quadratmeter Boulderfläche im ehemaligen Böhmischen Brauhaus

Breites Angebot an Kursen und Workshops

urban apes macht es wieder: Die Pioniere des Boulderns in Norddeutschland haben ihre nächste Mission erfüllt und eröffnen im lebendigen Friedrichshain ihre dritte Boulderhalle in Berlin - die größte der Stadt. Wo früher im Keller des Böhmischen Brauhauses Wein für die DDR-Elite gelagert wurde, entsteht jetzt ein modernes Boulderparadies. Mit 2.000 Quadratmetern Boulder- und 3.200 Grundfläche bietet die Halle in der Friedenstraße 91B ein einzigartiges Erlebnis mitten im Szenebezirk. Ab heute haben Besucher:innen die Möglichkeit, die neuen Wände und Routen zu testen.

"Hier, an diesem historischen Ort, wird die Zukunft des Boulderns Realität", erklärt Lars Großkurth, Geschäftsführer und Mitbegründer von urban apes. "Mit unseren hochmodernen Boulderwänden erschaffen wir ein Umfeld, das ständig neue Herausforderungen für Anfänger:innen sowie erfahrene Boulder:innen bereithält. Außerdem lädt unser großer Kinder- und Familienbereich selbst die Kleinsten zum Ausprobieren ein."

Ein Ort für alle - und für jedes Niveau

Bouldern ist ein Wachstumssport: Mittlerweile zum zweiten Mal bei den olympischen Spielen vertreten, begeistern die bunten Griffe alle Altersklassen. Mit rund 160 Bouldern, die regelmäßig erneuert werden, bleibt die Spannung auch am neuen urban apes Standort hoch. Und das Beste: Es ist für alle etwas dabei. Egal ob man allein oder in der Gruppe kommt, ob man schon Profi ist oder gerade erst anfängt - urban apes hat Workshops für alle Level. So haben Interessierte die Qual der Wahl aus Schnupper-, Grund- und Aufbaukursen. Auch die kleinen und jugendlichen Boulderhelden kommen nicht zu kurz: Spezielle Trainings, Geburtstagsfeiern und Feriencamps sind fest im Programm verankert. Und nach den sportlichen Aktivitäten kann künftig in der hauseigenen Sauna entspannt werden.

"Unser Ziel? Bouldern für jede:n zugänglich machen", betont Großkurth, "Deshalb bieten wir eine breite Palette an Kursen und Workshops an, um unsere Besucher:innen immer wieder neu zu inspirieren und zu motivieren."

Workshops, Action und gemeinsames Erleben

Im Aktionsmonat Oktober erwartet die Besucher:innen eine Reihe spannender Kurse. Von Montag bis Freitag, jeweils von 18.30 bis 20.00 Uhr, finden Workshops für unterschiedliche Niveaus und Themenschwerpunkte statt. An den Wochenenden locken besondere Events wie Familien- und Studierendentage. Die Highlights: Bouldernächte mit DJ und ein speziell auf FLINTA*-Boulderer zugeschnittenes Angebot. Den krönenden Abschluss des Aktionsmonats bildet der Wettkampf Bloc Beats. Es ist also immer etwas los in der neuen Halle.

Die neue Boulderhalle von urban apes setzt einen lebendigen Akzent im pulsierenden Friedrichshain - einem Kiez, der bekannt für seine angesagten Cafés, vielseitigen Restaurants und charmanten Spielplätze ist. Eine Gegend, die lebt und atmet - jetzt noch ein Stück farbenfroher durch das urban apes-Flair. Die Experten des Boulderns haben es mit ihrer neuen Halle wiederholt geschafft, nicht nur Wände zum Leben zu erwecken, sondern auch die Kieze, in denen sie verankert sind.

Über urban apes

urban apes hat sich in der Boulderszene längst einen Namen gemacht - und das nicht nur in Berlin. Neben den Standorten in Berlin-Mitte (Stresemannstr. 72) und Berlin-Schöneberg (Wilhelm-Kabus-Str. 40) sind sie in Lübeck, Hamburg (mit 4 Hallen), Norderstedt, Kiel, Lüneburg und Hannover vertreten. Die neue Boulderhalle in Friedrichshain ist ein weiterer Beweis für die Ambition des Unternehmens, innovative und gemeinschaftsfördernde Räume zu schaffen und bouldern für alle zugänglich zu machen.

