TarifDetektiv über den 5G-Ausbau in Deutschland: Axel Hesse verrät, wie Verbraucher den besten Handytarif finden

Trotz intensiver Ausbaupläne und der Einführung moderner Mobilfunktechnologien sehen viele Verbraucher in Deutschland noch keine Notwendigkeit, auf 5G umzusteigen - meist wegen höherer Kosten und der undurchsichtigen Tariflandschaft. Doch würde sich ein Umstieg nicht dennoch längst lohnen? Und noch wichtiger: Wie findet man dabei den für sich optimalen Mobilfunktarif?

Obwohl der Ausbau der fünften Mobilfunkgeneration (5G) in Deutschland fortschreitet und laut der Bundesnetzagentur bereits 90 Prozent des Bundesgebietes abdeckt, bleibt dieser Standard für viele Handynutzer eher die Ausnahme. Im Jahr 2023 entschieden sich nur knapp 16 Prozent der Verbraucher bei der Wahl eines Handyvertrags für 5G - eine Zahl, die verdeutlicht, wie zögerlich der Umstieg von den bisherigen Mobilfunkstandards noch verläuft. Besonders auffällig ist das regionale Gefälle: In den ostdeutschen Bundesländern ist der Anteil der 5G-Buchungen mit 14 Prozent geringer als in den westdeutschen, wo er bei 16 Prozent liegt. Auch in städtischen Gebieten mit über einer Million Einwohnern wird 5G deutlich häufiger genutzt als in ländlicheren Regionen, wo der Anteil an 5G-Verträgen merklich geringer ausfällt. "Viele Verbraucher setzen aus Kostengründen oder aufgrund regionaler Unterschiede noch immer auf ältere Mobilfunkstandards - doch dadurch verpassen sie womöglich nicht nur lohnende Angebote, sondern riskieren auch, künftig eine schlechtere Netzqualität zu erleben, statt von den Vorteilen moderner Technik zu profitieren", betont Axel Hesse von TarifDetektiv.

"Mit TarifDetektiv sparen Verbraucher nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld. Unser Tarifvergleich für Mobilfunkverträge liefert eine klare Übersicht über alle Kosten, Zusatzleistungen und Sonderangebote", fügt er hinzu. "Dank spezieller Filteroptionen finden unsere Nutzer in wenigen Minuten den für sie optimalen Tarif - ob kostengünstige Einsteigerpakete oder Premium-Tarife mit 5G-Unterstützung. Schon beim Wechsel zu einem der Top-Angebote über TarifDetektiv können Kunden monatlich über 50 Prozent sparen, im Vergleich zu einer Vertragsverlängerung beim bestehenden Anbieter." Mit TarifDetektiv hat Axel Hesse ein Vergleichsportal geschaffen, das gezielt auf die Bedürfnisse von Verbrauchern eingeht, die bessere Tarife suchen, ohne dabei von der Vielzahl der Optionen überfordert zu werden. Unter anderem auf Internettarife spezialisiert, ist das Vergleichsportal längst auch im Mobilfunksektor aktiv und ermöglicht den Nutzern, auch hier die besten Tarife zu finden. Dabei verzeichnet TarifDetektiv monatlich tausende Neukunden, was die Nachfrage nach transparenten und effektiven Vergleichsmöglichkeiten verdeutlicht. Was Verbraucher in diesem Zusammenhang über den 5G-Ausbau in Deutschland wissen sollten und wie sie die für sie beste Lösung finden, erfahren Sie hier.

So finden Sie in wenigen Schritten Ihren idealen Handytarif

Bedarf definieren: Geben Sie Ihre Präferenzen für Datenvolumen, Netz, Laufzeit und 5G-Unterstützung an. Tarife vergleichen: TarifDetektiv zeigt Ihnen eine Liste der besten Optionen, gefiltert nach Ihren Kriterien und auf Ihr Profil abgestimmt. Tarif auswählen und direkt abschließen: Nutzen Sie exklusive Angebote und schließen Sie Ihren Wunsch-Tarif bequem und sicher ab - ohne versteckte Gebühren.

Schnelles Internet für die breite Masse - was 5G bedeutet und welche Vorteile es mit sich bringt

Die Einführung von 5G hat die mobile Datenübertragung revolutioniert und stellt vor allem in urbanen Regionen eine schnelle und stabile Internetverbindung zur Verfügung. Bis Ende 2025 soll das 5G-Mobilfunknetz daher für fast alle deutschen Haushalte verfügbar sein. Dabei übertrifft der neue Standard seinen Vorgänger 4G um ein Vielfaches: Während vor allem LTE-Verbindungen in Privatkunden-Tarifen oft bis zu 300 Megabit pro Sekunde erreichen, bietet 5G theoretische Maximalgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde. Realistische Geschwindigkeiten liegen allerdings darunter, wie beispielsweise Tests während der Fußball-EM gezeigt haben, bei denen Nutzer im 5G-Netz durchschnittlich 140 Megabit pro Sekunde erreichen konnten - immer noch etwa das Zehnfache der Geschwindigkeit im 4G-Netz. Darüber hinaus überzeugt 5G durch eine geringere Latenzzeit, was vor allem für Gamer und Nutzer anspruchsvoller Streaming- oder Videoanwendungen von Vorteil ist.

Mit 5G+ oder auch 5G-Standalone existiert mittlerweile eine noch fortschrittlichere Version des Standards. Anders als herkömmliches 5G, das auf den Vorgänger LTE angewiesen ist, funktioniert 5G+ als eigenständiges Netz. Die Nutzer profitieren hier von besonders hohen Geschwindigkeiten und nahezu verzögerungsfreier Datenübertragung - entscheidende Voraussetzungen für Anwendungen wie VR-Streaming und mobile Spiele in hoher Auflösung. Zudem ermöglicht die Technologie Echtzeitübertragungen bei verringertem Energieverbrauch. Um die Vorteile von 5G+ zu nutzen, benötigen Verbraucher jedoch ein kompatibles Smartphone, eine entsprechende SIM-Karte und oft einen speziell aktivierten Vertrag. "5G bietet Nutzern unterm Strich eine deutliche Verbesserung der Netzqualität und Geschwindigkeit - eine wichtige Investition für die digitale Zukunft, auf die immer mehr Menschen aufmerksam werden", fasst Axel Hesse zusammen.

So geht der 5G-Ausbau voran - und diese Probleme gibt es noch dabei

"Umso mehr hat auch der Ausbau von 5G in Deutschland Fahrt aufgenommen, jedoch gibt es dabei noch deutliche Herausforderungen", erklärt der Experte weiter, der die Entwicklungen im Mobilfunkmarkt genau beobachtet. Die führenden Mobilfunkanbieter in Deutschland treiben dabei ihre eigenen Strategien voran, um das 5G-Standalone-Netz für ihre Kunden attraktiv zu gestalten. So bietet etwa die Deutsche Telekom mit ihrem neuen "5G+ Gaming"-Angebot eine spezifische Lösung für Gamer an, die von den Vorteilen des neuen Standards besonders profitieren können. Dank der hohen Bandbreiten und der geringen Latenzzeiten sind mobile Gaming-Anwendungen unterwegs reibungslos nutzbar. Zudem hat die Telekom intelligente Netzfunktionen wie "Network Slicing" eingeführt - eine Technologie, die das Netz in virtuelle Segmente aufteilt. So können einzelne "Slices" gezielt für spezifische Anforderungen wie die Reduzierung von Latenzschwankungen beim Cloud-Gaming optimiert werden, um Nutzern eine gleichbleibend stabile Verbindung zu ermöglichen.

Vodafone, der Telekom beim Ausbau des "echten" 5G einen Schritt voraus, hat bereits im Oktober 5G-Standalone für 90 Prozent der Bevölkerung freigeschaltet. Mehr als 16.000 der 26.000 Mobilfunkstationen des Unternehmens sind inzwischen mit 5G-Technologie ausgestattet. Bis Mitte 2025 plant Vodafone, eine Netzabdeckung von 95 Prozent zu erreichen. O2 Telefónica bietet ebenfalls ein vergleichbares Angebot und verlängerte kürzlich das kostenlose 5G-Plus-Pack für seine Vertragskunden. Diese können noch bis März 2025 ohne Zusatzkosten auf das 5G-Standalone-Netz zugreifen.

Der Ausbau ist jedoch nicht frei von Herausforderungen: Einerseits erfordern besonders ländliche Regionen sowie topografisch anspruchsvolle Gebiete wie Gebirgslagen zusätzliche Anstrengungen. Andererseits stoßen die Netzbetreiber zunehmend auf infrastrukturelle Hürden: Häufig fehlt es an geeigneten Standorten für Antennenmasten und in einigen Gebieten erschweren Naturschutzbestimmungen sowie lange Genehmigungsverfahren den zügigen Ausbau.

Ausbau schreitet voran - was Verbraucher in Zukunft außerdem erwartet

"Trotz aller Hürden wird der Netzausbau auch in den kommenden Jahren voranschreiten", betont Axel Hesse von TarifDetektiv. So wird für 2029 oder 2030 mit 6G bereits die nächste Mobilfunkgeneration und damit eine weitere technologische Revolution erwartet. Auch wenn der Nutzen für den Alltag der Verbraucher aus heutiger Perspektive noch schwer zu fassen ist, könnte 6G bedeutende Fortschritte in der Übertragungsqualität und der Reaktionsgeschwindigkeit mit sich bringen. So wird der neue Standard voraussichtlich auf die steigenden Anforderungen datenintensiver Anwendungen wie Virtual Reality und anderer digitaler Dienste zugeschnitten sein. Für die meisten Nutzer dürfte das bedeuten, dass 6G - ähnlich wie jetzt bei 5G - schrittweise eine Koexistenz mit dem bestehenden 5G-Netz eingehen wird, sodass eine flächendeckende Verfügbarkeit und der nahtlose Übergang gesichert sind.

Besonderes Potenzial wird 6G dabei in spezialisierten Einsatzbereichen zugeschrieben - so etwa in der Medizin. Vorstellbar sind präzise Fernoperationen, bei denen Chirurgen über große Distanzen hinweg arbeiten können - eine Entwicklung, die mit 6G durch eine nahezu verzögerungsfreie Echtzeitübertragung unterstützt würde. "Mit jeder neuen Mobilfunkgeneration öffnen sich weitere Möglichkeiten, die unsere Lebensqualität und die Anwendungsbereiche mobiler Technik kontinuierlich erweitern. Auch wenn 6G noch Zukunftsmusik ist, wird der Mehrwert neuer Technologien früher oder später bei den Verbrauchern ankommen - bei 5G macht sich das mittlerweile mehr und mehr bemerkbar", so Axel Hesse von TarifDetektiv.

Datenverbrauch steigt: So ziehen Verbraucher den größten Nutzen aus diesen Entwicklungen

Der voranschreitende Ausbau ist damit der ideale Anlass, um die Augen offenzuhalten und sich regelmäßig über bessere Tarifoptionen zu informieren. Gerade angesichts der steigenden Nachfrage nach mobilem Datenvolumen, vor allem für datenintensive Anwendungen wie Video-Streaming, Social Media und Online-Gaming, lohnt sich demnach zunehmend ein regelmäßiger Vergleich der Tarife. "Viele Anbieter bieten mittlerweile hohe Datenvolumen zu günstigen Preisen an", verrät Axel Hesse hierzu.

So zeigen auch aktuelle Daten, dass das durchschnittlich gebuchte Datenvolumen in allen Bundesländern weiter ansteigt. Insbesondere Verbraucher aus Berlin haben 2023 durchschnittlich 20,9 GB Datenvolumen pro Vertrag gewählt, was über dem bundesweiten Schnitt liegt. In Sachsen-Anhalt, das den stärksten Anstieg verzeichnet, ist das gebuchte Datenvolumen um beachtliche 51 Prozent auf durchschnittlich 20,6 GB gestiegen. Regelmäßige Tarifvergleiche ermöglichen es den Verbrauchern daher, stets die besten Konditionen passend zum eigenen Nutzungsverhalten zu finden.

Speziell ein Tarifwechsel über Vergleichsplattformen wie TarifDetektiv bietet nicht nur eine transparente Übersicht über die aktuellsten Angebote, sondern hilft den Nutzern dabei, den bestmöglichen Preis zu erzielen - oft zu weitaus besseren Konditionen als bei einer Verlängerung ihres bestehenden Vertrags. "Unser Ziel dabei ist es, Verbrauchern nicht nur einen transparenten Preisvergleich zu bieten, sondern ihnen durch einzigartige Angebote deutliche Vorteile zu verschaffen - und das einfach und bequem", fasst Axel Hesse zusammen.

Nutzen Sie den aktuellen 5G-Ausbau zu Ihrem Vorteil und finden Sie jetzt den besten Tarif für Ihre individuellen Bedürfnisse

