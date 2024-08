Mit Christian Sedlak zur vollen Potenzialausschöpfung und Krisensicherheit von Kapitalanlagen

CS Christian Sedlak Consulting

Heppenheim (ots)

Sobald Finanzanlagen einmal getätigt sind, werden sie in der Regel nicht mehr überprüft. Der zuständige Ansprechpartner kümmert sich um alles und der Kunde geht davon aus, optimal betreut zu werden. Ein Fehler, der gravierende Folgen haben kann - das bestätigt auch Christian Sedlak. Denn während viele Finanzberater nur durchschnittliche Arbeit leisten, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, das Optimum aus den Finanzanlagen seiner Mandanten herauszuholen. Hier erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit mit dem Experten abläuft, was ihn von anderen Beratern unterscheidet und welche großartigen Ergebnisse er für seine Mandanten erzielt.

Ein gesundes Wirtschaftswachstum, eine florierende Wirtschaft sowie Stabilität und Sicherheit bilden die Basis dafür, dass die Menschen in Deutschland ein freies, selbstbestimmtes und glückliches Leben führen können. Was für das Land gilt, ist ebenso für den Mikrokosmos jedes einzelnen Menschen und seiner Familie wichtig: Eine stabile finanzielle Lage im unternehmerischen Bereich und bei investiertem Kapital bildet die Grundlage für alles. Trotzdem überprüfen die meisten Menschen ihren Status und mögliche Potenziale in diesem Bereich viel zu selten. Stattdessen verlassen sie sich auf ihren langjährigen Ansprechpartner und wiegen sich in Sicherheit, dass das Optimum für ihre Geldanlage bereits erreicht wurde. Aktuellen Studien zufolge herrschen jedoch große Defizite im Bereich Private Banking und Wealth Management. Intransparente Gebührenstrukturen, Interessenkonflikte bei den Produktempfehlungen und der Mangel an personalisiertem Service und regelmäßiger Kommunikation sind nur einige der Probleme, die mit den meisten Ansprechpartnern in diesem Bereich einhergehen. "In der Finanzwelt gibt es einen großen Unterschied zwischen Dienst nach Vorschrift und dem Streben nach Exzellenz", erklärt Christian Sedlak. "Mandanten sollten sich also immer fragen, wie wichtig es ihrem bisherigen Ansprechpartner ist, nicht nur 90 Prozent, sondern 110 Prozent zu geben."

"Der zweite oder dritte Blick auf bisherige Strategien und getroffenen Entscheidungen lohnt sich immer, denn er kann sechs- bis achtstellige Mehr-Ergebnisse bedeuten", verrät der Finanzexperte. Mit seiner maßgeschneiderten Anlageberatung für Leistungsträger hilft er beispielsweise Unternehmern, Top-Führungskräften, Ärzten, Rechtsanwälten oder Profisportlern dabei, versteckte Potenziale in ihrem Portfolio zu entdecken und für sich zu nutzen. Aufgrund seiner tiefgreifenden Expertise aus 27 Jahren Berufserfahrung im Asset Management, dem Versicherungs-, dem Bank- und dem Finanzbereich sowie in der Tätigkeit für Dax-Konzerne kennt Christian Sedlak die Branchen und ihre Herausforderungen genau. Das macht es ihm möglich, die Belange seiner Zielgruppe deutlich besser nachzuvollziehen. Sein Angebot folgt daher klar dem Motto: von Unternehmern für Unternehmer. Neben der vollen Potenzialausschöpfung für Geldanlagen liefert er seinen Mandanten auch Lösungen für die Optimierung ihrer Vertriebs- und Sales-Prozesse sowie zum Employer Branding, generationsübergreifenden Themen oder spezielle Strategien für Kanzleiinhaber, Praxisinhaber oder Profisportler. So kann der Experte für Finanzanlagen bereits auf viele zufriedene Mandanten zurückblicken, die sich heute sicher sind, endlich optimal aufgestellt zu sein und das volle Potenzial aus ihrem Kapital auszuschöpfen.

Christian Sedlak holt das absolute Maximum aus jeder Kapitalanlage heraus

Für Christian Sedlak hat es oberste Priorität, immer das absolute Maximum für seine Mandanten herauszuholen. Aus der Erfahrung aus mehr als 27.000 Gesprächen hat er hierfür ein System entwickelt: das F.O.K.U.S. System. Dieses beginnt mit einer fundierten Analyse des Portfolios seiner Mandanten, um versteckte Potenziale und mögliche Risiken zu identifizieren. Basierend auf den Ergebnissen dieser Analyse folgt die optimierte Strategieentwicklung: Hier wird für die Mandanten eine maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickelt, die unter Berücksichtigung der Risikotoleranz seiner Mandanten, ihrer langfristigen Pläne und ihrer aktuellen finanziellen Prioritäten perfekt auf ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist. Diese wird den Mandanten durch eine klare Beratung und Aufklärung aufgeschlüsselt. Dabei ist es Christian Sedlak wichtig, dass seine Mandanten alle Aspekte schnell erfassen können und vollständig verstehen. "Klarheit und Transparenz sind uns wichtig, damit unsere Mandanten immer fundierte Entscheidungen treffen können", betont er dazu.

Ist alles verstanden und seitens des Mandanten genehmigt, folgt schließlich die Umsetzung und Anpassung der Strategie: Eine breite Streuung in viele verschiedene Titel, Anlageklassen, Regionen und Branchen garantiert größtmögliche Sicherheit. Dabei überwacht das Team um Christian Sedlak die Fortschritte und nimmt bei Bedarf Optimierungen vor, um auf Marktveränderungen und die Bedürfnisse ihrer Mandanten zu reagieren. Darum besteht der letzte Schritt der Strategie auch aus einer ständigen Überwachung und Optimierung. Schließlich ist Erfolg das oberste Ziel. "Wir überwachen das Portfolio unserer Mandanten kontinuierlich und suchen nach neuen Optimierungsmöglichkeiten", betont Christian Sedlak. Regelmäßige Reviews und Anpassungen stellen dabei sicher, dass sich die Strategie ihrer Mandanten immer auf dem neuesten Stand befindet und optimal ausgerichtet ist. "Damit dem Erreichen der zuvor definierten Ziele nichts im Wege steht, leiste ich darüber hinaus Unterstützung beim Emotionsmanagement meiner Mandanten", verrät Christian Sedlak.

Im Gegensatz zu vielen Branchenkollegen bietet er ausschließlich maßgeschneiderte Lösungen, die auf ganzheitlichen Analysen der jeweiligen finanziellen Situation seiner Mandanten basieren. Statt des Verkaufs von bestimmten Produkten stehen bei dem Investmentexperten also individuelle Konzepte und der Erfolg seiner Mandanten im Fokus. Dabei profitieren sie von der persönlichen Betreuung, der täglichen Erreichbarkeit über verschiedene Kanäle sowie einem hohen Maß an Sicherheit, Diskretion und Transparenz. Vor allem hebt sich Christian Sedlak aber durch seine langjährige Praxiserfahrung und seinen beeindruckenden Werdegang von anderen Beratern ab. Nach seinem Studium war er für verschiedene Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister sowie im Asset Management tätig, bevor er sich dazu entschloss, auf der umfassenden Expertise aus fast drei Jahrzehnten Berufserfahrungen eine Selbstständigkeit aufzubauen, um als unabhängiger Finanzberater und Financial Planner große Mehrwerte für seine Mandanten zu generieren.

Mit Erfahrung, Expertise und maßgeschneiderten Strategien zu beeindruckenden Mandantenergebnissen

Die Ergebnisse der Mandanten sprechen für sich: Als sich zum Beispiel eine Oberärztin an Christian Sedlak wandte, fiel schnell auf, dass sie mit ihrem Depot durch Nichtbetreuung eine Negativperformance von minus fünf Prozent per Annum generierte. Nach nur sechs Monaten in der Betreuung verzeichnete sie bereits ein Plus von 15 Prozent und nach zehn Monaten waren es schon 20,5 Prozent - nach Abzug aller Kosten und Verlustverrechnung. Einem anderen Mandanten, der Unternehmer mit 80 Mitarbeitern ist, konnte der Investmentspezialist in Zeiten des Minuszinses mit einer durchdachten Strategie dabei helfen, eine Anlage in Höhe von zwei Millionen Euro inflationsgeschützt anzulegen, den Minuszinsen auszuweichen und insgesamt das Rendite-Maximum auszuschöpfen.

"Solche Ergebnisse sind es, die uns lange in Erinnerung bleiben. Natürlich ist die Ausgangssituation meiner Mandanten immer verschieden, weshalb es auch die Ergebnisse sind. Doch eines ist dabei immer sicher: Wir geben immer 110 Prozent für unsere Mandanten und holen das Beste aus ihren Portfolios heraus", betont Christian Sedlak. Er ist überzeugt: Jeder Kapitalanleger verdient eine fundierte und leistungsstarke Anlageberatung. So ist es sein Ziel, seinen Mandanten ein finanziell entspanntes Leben zu ermöglichen, ihr Vermögen zu schützen und ihnen langfristige Erfolge zu sichern. Gleichzeitig möchte er mit seiner Dienstleistung dazu beitragen, die vielen unseriösen, provisionsgetriebenen und wenig engagierten Berater vom Markt zu verdrängen. "Ich habe die Vision, Deutschland zu einem besseren Ort für Kapitalanleger zu machen", verrät der Experte für Kapitalanlagen. "Dieses Ziel ist erreicht, wenn die Beratung in Deutschland an das Niveau und das Image der deutschen Ingenieurskunst heranreicht."

Sie wünschen sich einen Ansprechpartner, der das Maximum aus Ihrer Kapitalanlage herausholt und die gesetzten Ziele übererfüllt? Dann melden Sie sich jetzt bei Christian Sedlak und vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenfreie Einschätzung Ihrer Situation!

Original-Content von: CS Christian Sedlak Consulting, übermittelt durch news aktuell