Intelligent Heizen

Umstellung auf Sommerbetrieb: Worauf Sie beim Heizen jetzt achten sollten

Berlin (ots)

Das Abschalten der Heizung bei hohen Temperaturen liegt nahe - ist aber nicht zu empfehlen. Auch in der warmen Jahreszeit sollte die Heizungsanlage nicht einfach ausgeschaltet werden, denn in vielen Haushalten läuft darüber auch die Warmwasseraufbereitung. Wer seine Heizung jetzt richtig einstellt, kann Energie sparen und gleichzeitig Schäden vermeiden.

Moderne Heizungsanlagen verfügen in der Regel über einen automatischen Sommerbetrieb, der ab einer bestimmten Außen- oder Raumtemperatur Anwendung findet. Dabei wird die Raumheizung deaktiviert, während die Warmwasserversorgung für Küche und Bad aktiv bleibt. Bei älteren Heizungsanlagen oder unklaren Einstellungen empfiehlt es sich, die Umstellung durch einen Fachbetrieb prüfen oder vornehmen zu lassen.

Worauf Haus- und Wohnungsbesitzer achten sollten: Ist der Heizbetrieb abgeschaltet oder die Anlage auf "nur Warmwasser" gestellt, sollten mechanische Heizkörper-Thermostatventile in den Sommermonaten vollständig geöffnet werden, also meist auf Stufe 5. So wird der Ventilmechanismus entlastet und das Risiko verringert, dass sich Ventile festsetzen und zum Start der nächsten Heizsaison Probleme verursachen.

Guter Zeitpunkt für Wartung und Heizungstausch

Der Sommer ist außerdem die perfekte Zeit für die Wartung und Modernisierung von Heizungsanlagen. Denn außerhalb der Heizsaison sind Fachbetriebe oft besser verfügbar, und im Falle eines Heizungstauschs bleibt ausreichend Zeit bis zum nächsten Winter. Wer noch eine ältere Heizungsanlage betreibt, kann beim Wechsel auf ein modernes System dauerhaft Energie und Heizkosten sparen. Besonders effizient arbeiten Systeme mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien, zum Beispiel Wärmepumpen, Solarthermieanlagen oder Hybridheizungen.

Fördermöglichkeiten weiterhin verfügbar

Nicht nur wegen der Jahreszeit ist jetzt ein guter Zeitpunkt für Modernisierungen: Denn für den Austausch einer Heizung und weitere energetische Sanierungsmaßnahmen gibt es aktuell sehr attraktive Förderkonditionen. So werden im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) solche Maßnahmen mit bis zu 70 Prozent bezuschusst. Für Haus- und Wohnungsbesitzer kann sich eine Sanierung derzeit also besonders lohnen. Das Fördermittel-Tool von Intelligent heizen bietet eine schnelle Übersicht zu den Investitionskosten.

Über "Intelligent heizen"

Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist ein Angebot der VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. Das Serviceportal informiert bereits seit fast 20 Jahren technologieoffen und energieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftliche Heizungsmodernisierung und Lüftung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sie unter www.intelligent-heizen.info. Tipps für energiesparendes Heizen und aktuelle Informationen gibt es auch auf Instagram. Ebenso informiert der "Intelligent heizen"- Newsletter monatlich über Verbrauchertipps zum energieeffizienten Heizen.

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