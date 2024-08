Lillet

Très exklusive, très parisienne: Limited Editions von Lillet zum Start der neuen Staffel "Emily in Paris"

Zum Start der vierten Staffel von "Emily in Paris" am 15. August hat der beliebte französische Aperitif Lillet eine exklusive Kooperation: Pünktlich zum Staffelstart werden zwei limitierte Flaschen von Lillet in exklusiven Designs erhältlich sein.

Für die Limited Editions wurden die Flaschenlabels von Lillet Blanc und Lillet Rosé mit Modeillustrationen neu interpretiert. Sie erwecken die Lillet-Frau mit französisch inspirierten Couture-Outfits zum Leben, die aus Emilys Kleiderschrank stammen könnten. Während die Figurine auf Lillet Blanc eher in elegante Daywear gekleidet ist, inklusive Barett und Stepptasche, trägt sie auf der Flasche des Lillet Rosé ein glamouröses Cocktailkleid zur Abendtasche.

Emily Lillet Royale: der Cocktail zur Serie

Die Kooperation mit "Emily in Paris" hat das Maison Lillet zu zwei exklusiven Cocktail-Rezepten inspiriert - zwei Variationen des "Emily Lillet Royale", die man gemeinsam mit den besten Freund:innen genießt und perfekt für einen Serienmarathon mit "Emily in Paris" sind.

Für Emily Lillet Royale Blanc Eiswürfel in ein Glas geben. Einen Teil Lillet Blanc, zwei Teile Champagner und einen halben Teil Pfirsichpüree hinzugeben. Mit Erdbeeren und Minze dekorieren.

Für Emily Lillet Royale Rosé Eiswürfel in ein Glas geben. Einen Teil Lillet Rosé, zwei Teile Rosé-Champagner und einen halben Teil Erdbeerpüree hinzugeben. Mit Erdbeeren und Minze dekorieren.

Das perfekte Pairing: Lillet und "Emily in Paris" verbinden die Liebe zu Frankreich mit Fashion und Empowerment

Neben Lillet ist auch "Emily in Paris"-Schöpfer Darren Star für das Schreiben starker Frauenfiguren bekannt. Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich Lillet einen Namen damit gemacht, die Regeln neu zu definieren und all jene Frauen zu feiern, die genau das auch tun. Lillet selbst hat durch das Zusammenspiel von Weinen und fruchtigen Inhaltsstoffen mit Traditionen gebrochen. Der elegante und raffinierte Geschmack ist besonders bei Frauen beliebt, weshalb der Spitzname "L'apéritif des dames" entstand - der Aperitif der Damen. Schon die erste Werbekampagne präsentierte die Lillet-Frau sowohl selbstbewusst und freigeistig als auch nonchalant und elegant. Noch heute ist Lillet der favorisierte Aperitif für alle Frauen, die sophisticated, weiblich und facettenreich sind und die französische Lebenskunst pflegen.

Die Lifestyle-Brand Lillet und die Hauptfigur von "Emily in Paris" haben viel gemeinsam. Von der Nähe zu Mode und Kultur bis hin zu einem fröhlichen und glamourösen Blick auf das Leben. Dabei finden sich Emilys Mut zur Selbstverwirklichung, die Authentizität und das Joie de Vivre auch in der Community der französischen Aperitif-Brand wieder. Wie jede Lillet-Frau weiß sie, dass "Chic" erst durch Selbstbewusstsein, Verspieltheit, Spontanität und einen individuellen Look entsteht.

Die Limited Editions von Lillet x Emily in Paris sind ab dem 15. August bei Amazon erhältlich.

UVP: 15,99EUR

