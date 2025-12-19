Bosch Home Comfort

Aviso de segurança - Risco de intoxicação por CO

Medida de segurança para esquentadores instantâneos a gás, de 14L, da Bosch, Junkers, Vulcano e Zeus fabricados entre abril de 2019 e julho de 2025

Medida de segurança devido a um possível risco de aumento de concentração de monóxido de carbono nos gases de combustão, devido a manutenção insuficiente ou tardia.

Estão afetados os esquentadores a gás instantâneos da gama Compact 4-14l da marca Bosch, Junkers, Vulcano e Zeus.

Os consumidores podem identificar se os aparelhos estão abrangidos, através do número de série.

Os aparelhos afetados serão intervencionados na casa do cliente, gratuitamente.

O Grupo Bosch Home Comfort está a emitir uma medida de segurança para os esquentadores a gás instantâneos de 14l, da Bosch, Junkers, Vulcano e Zeus, afetados, os quais podem apresentar, sob certas condições, um risco acrescido de sujidade no queimador, devido a manutenção insuficiente ou tardia. Se, além disso, o equipamento for utilizado durante um período prolongado, em condições inadequadas de exaustão, existe o risco de aumento da concentração de monóxido de carbono nos gases de combustão, na divisão onde o equipamento está instalado.

Medida de segurança: intervenção nos esquentadores instantâneos a gás de 14l da Bosch, Junkers, Vulcano e Zeus afetados por esta medida

No âmbito da monitorização regular dos nossos produtos, constatámos que alguns esquentadores a gás instantâneos da gama Compact 4-14l, marca Bosch, Junkers, Vulcano e Zeus fabricados entre abril de 2019 e julho de 2025, estão abrangidos por esta medida de segurança.As potências 14L e 14LR, apresentam sob certas condições, um risco acrescido de sujidade no queimador devido a manutenção insuficiente ou tardia. Se, além disso, o equipamento for utilizado durante um período prolongado, em condições inadequadas de exaustão, existe o risco de aumento da concentração de monóxido de carbono nos gases de combustão, na divisão onde o equipamento está instalado, representando um risco significativo para a segurança.

A segurança do consumidor é de extrema importância para o Grupo Bosch Home Comfort. Como fabricante de soluções de aquecimento e água quente, o Grupo Bosch Home Comfort compromete-se com os mais elevados padrões de qualidade e segurança. A segurança dos aparelhos em questão não pode ser garantida em todas as circunstâncias ao longo de toda a sua vida útil. Por esta razão, o Grupo Bosch Home Comfort está a implementar uma medida de segurança para estes esquentadores instantâneos a gás.

Como os consumidores podem verificar se o seu aparelho é afetado pela medida de segurança

O Grupo Bosch Home Comfort pede a todos os consumidores que verifiquem a placa de identificação e o número de série na parte traseira interna do aparelho para determinar se o seu aparelho é afetado pela medida de segurança.

Os consumidores Bosch/Junkers devem inserir o número de série de 10 dígitos do aparelho no website https://ots.de/gPPhXz e seguir as instruções.

Os consumidores Vulcano devem inserir o número de série de 10 dígitos do aparelho no website https://ots.de/By7zOv e seguir as instruções.

Os consumidores Zeus, devem contatar diretamente a linha gratuita de atendimento ao cliente em 211 540 721 ou enviar um e-mail para C4.14L@pt.bosch.com, indicando o número de serie do equipamento.

Se o aparelho estiver abrangido por esta ação, este será inspecionado e intervencionado gratuitamente pelo nosso serviço pós-venda.

Em caso de dúvida, os consumidores devem contatar diretamente a linha gratuita de atendimento ao cliente em 211 540 721 ou enviar um e-mail para C4.14L@pt.bosch.com.

Como evitar riscos de segurança potenciais

A fim de minimizar qualquer risco para a segurança antes da respetiva intervenção, num equipamento abrangido, pedimos que limite a utilização de água quente (incluindo duche ou banho) a um máximo de 15 minutos e que assegure um fornecimento de ar fresco suficiente durante e após o funcionamento do aparelho.

