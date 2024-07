HomE of Mobility GmbH

Eröffnung HomE Ladepark mit innovativem Rast- und Genusskonzept in Wertheim

#wirliebenE

Wertheim (ots)

Nach nur 2-jähriger Plan- und Bauphase konnte die HomE of Mobility GmbH am 01.07.2024 offiziell die HomE World mit Ladepark und Bistro Café Energia eröffnen. Den eKunden stehen ab sofort 18 DC-Ladepunkte und 25 AC-Ladepunkte zur Verfügung. In den nächsten Wochen folgen weitere 20 Tesla Ladepunkte.

Auf dem 20.500 qm großen Areal Am Fuchsenacker sollen in der Endstufe 160 Ladepunkte entstehen und damit einer der größten Ladeparks Deutschlands. Mit einer Anschlussleistung von 8,5 MW erhalten die Kunden ein maximales Ladeerlebnis.

Nicht nur die Fahrzeuge können aufgeladen werden, auch die Menschen. Dafür bietet die HomE World unter dem Motto #chargeyourself ein vollkommen neues Rast- und Genusskonzept. Zusammen mit dem Team von Weltmeisterkoch Holger Stromberg soll Laden und Genuss in einer neuen Dimension von Zeit und Raum erlebbar werden.

Der Vending-Bereich bietet den Besuchern hervorragende Kaffeespezialitäten und Snacks zum Mitnehmen. In der Living Kitchen werden Speisen frisch zubereitet. Die erste öffentlich arbeitende Robotic Kitchen von GoodBytz zaubert warme Gerichte in gleichbleibender Perfektion. Ein besonderes Geschmackshighlight bietet die Barista Bar. Die köstlichen Speisen und Getränke aus dem Bistro Café Energia können bei einem atemberaubenden Blick auf die umliegenden Weinberge genossen werden.

Das geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail von Interioranbieter Kaerly bezogene Mobiliar bietet vielfältige Möglichkeiten für einen entspannten Aufenthalt zur Erholung oder auch zum Arbeiten. Ein leistungsstarkes kostenfreies WLAN macht es selbstverständlich möglich. Der großzügige Restaurations-Bereich kann auch als Event-Location genutzt werden.

Im Untergeschoss gibt es zudem Seminarräume verschiedener Größe. Hier befindet sich auch das neue HomE Headquarter. Mit den Themen Photovoltaik, eMobilität, Speichermedien, Ladeinfrastruktur und Lastmanagement erhalten HomE Kunden integrierte und maßgeschneiderten eLösungen. Besucher der HomE World können dies live vor Ort erleben.

Für die Erzeugung von grünem Strom befindet sich auf dem Dach eine Photovoltaik Anlage und zusammen mit der noch zu installierenden Pergola wird eine Spitzenleistung von 224 kWp erzielt.

Die HomE of Mobility GmbH ist ein junges Unternehmen aus Wertheim, in Nachbarschaft zum Wertheim Village an der A3. Die Wurzeln von HomE liegen in jahrzehntelanger Erfahrung aus dem Automobilhandel, verbunden mit der Leidenschaft für Innovation und dem Blick in eine verbrennerfreie Zukunft. Daraus ist ein 360-Grad-Kosmos mit Leistungen rund um die Energie- und Mobilitätswende entstanden.

#wirliebenE bedeutet die Integration von Kompetenz, Erfahrung und Freude für ein verbrennerfreies Leben. Mehr Informationen gibt es auf wirliebenE.de und gerne auch von den Customer Agents live vor Ort. Wir freuen uns auf Sie.

