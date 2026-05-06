Urmet Deutschland GmbH

Grothe GmbH wird zu Urmet Deutschland GmbH

Hennef (ots)

Nach langjähriger Zugehörigkeit zur italienischen Urmet Group S.p.A. gibt die Grothe GmbH nun mit Freude ihre Namensänderung in die Urmet Deutschland GmbH bekannt. Diese Änderung repräsentiert den finalen Schritt einer Unternehmensstrategie, welche die internationale Präsenz stärken und ein einheitliches Erscheinungsbild über die Tochtergesellschaften der Gruppe hinweg schaffen soll.

Internationale Markenbekanntheit

Mit der Namensänderung reiht sich Grothe in die Gruppe der Tochterunternehmen ein, die bereits den Namen Urmet tragen, wie Urmet France, Urmet UK oder Urmet do Brasil. Mit dem einheitlichen Namen zielt die Gruppe auf eine höhere Sichtbarkeit und bessere Marktpräsenz ab.

Niederlassung in Deutschland

Die Übernahme durch Urmet im Jahr 2001 sorgte für ein breiteres Produktsortiment und markierte den Beginn einer Erfolgsgeschichte, welche von Wachstum und Innovation geprägt ist. Mit der Namensänderung wird dieser Zusammenarbeit eine besondere Bedeutung beigemessen und das Bestreben ausgedrückt, als deutsche Niederlassung der Urmet Gruppe führend in Technologie und Service zu sein.

Drei starke Marken unter einem Dach!

Marke "Urmet"

Die bisherige Grothe GmbH, seit 1892 bekannt für Klingelanlagen und Türkommunikation, bietet seit der Übernahme auch Urmet-Produkte aus den Sparten Sprechanlagen, Videoüberwachung, Alarmanlagen, Zutrittskontrolle und Gebäudeautomation unter dem Urmet-Namen an. Mit dem neuen Firmennamen wird man diesem breiten Produktsortiment gerecht und erleichtert die Zuordnung der Produkte zur Marke Urmet.

Marke "Grothe"

Unter dem neuen Firmennamen behält die Urmet Deutschland GmbH den Traditionsnamen Grothe als Marke für Gongs, Klingeltaster Transformatoren und einiges mehr bei.

Marke "Sirena"

Unter dem neuen Namen vereint Urmet Deutschland die Marken Urmet, Grothe und Sirena. Mit der Aufnahme des Sirena-Sortiments in das Vertriebsportfolio ist künftig auch die hochwertige Industriesignalisation von Sirena direkt über Urmet Deutschland erhältlich - ein weiterer Schritt, um unseren Kunden ein breites Spektrum an Lösungen aus einer Hand zu bieten.

Verlässliche Qualität, starker Service

Seine Kunden möchte Urmet Deutschland weiterhin durch die gewohnte Qualität und Zuverlässigkeit seiner Produkte und Dienstleistungen überzeugen. Das Engagement für ausgezeichneten Service bleibt unverändert.

Für die Urmet Deutschland GmbH ist die Namensänderung ein wichtiger Schritt für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, Märkte lokal und global effektiv zu bedienen. Der neue Name soll auch auf dem deutschen Markt die Verbindung zwischen der Marke Urmet und ihren Kunden stärken.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der Urmet Deutschland GmbH - www.urmet.de.

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